Florida'da bir alışveriş merkezinde meydana gelen ölümcül silahlı saldırının ardından polis bir şüpheliyi arıyor

Ocala Polis Şefi Mike Balken Cumartesi günü yaptığı açıklamada polisin silahlı saldırının hedef gözeten bir şiddet eylemi olduğuna inandığını söyledi. Polis, 40 yaşındaki David Nathaniel Barron olduğu tespit edilen bir kişinin alışveriş merkezinin yanındaki ortak bir alanda kurşun yaralarından ölü bulunduğunu, bacağından yaralanan bir kadının ise hayatta kalmasının beklendiğini söyledi.

Polis Cumartesi günü yaptığı açıklamada, şüphelinin silahlı saldırıdan sonra alışveriş merkezinden yaya olarak kaçtığını ve Balken'in şüpheliyi siyah pantolon, kapüşon ve siyah maske takan siyahi bir adam olarak tarif ettiğini söyledi.

Olayın Paddock Alışveriş Merkezi'nde Noel'den sadece iki gün önce, analistlerin son dakika alışverişi yapan tüketiciler sayesinde Kara Cuma'dan sonra ikinci sırada yer almasını bekledikleri bir günde meydana gelmesi, silah şiddetinin Amerika'da günlük yaşamın neredeyse her alanına sızarak ne kadar yaygın hale geldiğinin altını bir kez daha çizdi.

Nitekim Gun Violence Archive'a göre Pazar sabahı itibariyle 2023 yılında 42.000'den fazla kişi silahlar yüzünden hayatını kaybetti. Bunların 18.400'den fazlası cinayet sonucu gerçekleşmiştir.

Pazar günü erken saatlerde polis, olayla ilgili bir "şüpheli şahsın" birkaç görüntüsünü yayınladı ve halka koyu renk kıyafetler, beyaz spor ayakkabılar ve kırmızı bir şapka giydiği görülen şahsı teşhis edip edemeyeceklerini sordu.

Balken, silahlı saldırı sırasında alışveriş merkezinde "çok sayıda insan" olduğunu kabul ederek, "bu da davayı başarılı bir şekilde sonuçlandırmamıza yardımcı olabilecek çok sayıda tanık olduğu anlamına geliyor" dedi.

Balken Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, polisin ilk olarak saat 15:40 civarında birden fazla el ateş edildiğine dair bir ihbar aldığını söyledi. Olayın "aktif bir tetikçi" senaryosu olarak tanımlandığı bu ilk çağrının ardından polisler olay yerine yoğun bir şekilde intikal etti.

Balken, "Memurlar derhal alışveriş merkezine girdiler ve sonuçta bunun aktif bir tetikçi durumu olmadığını keşfettiler" dedi.

Balken, polisin kurbanlarla karşılaştığını ve olayda kullanıldığını düşündükleri silahı ele geçirdiklerini söyledi.

CNN'e konuşan 18 yaşındaki Syriah Williams olay sırasında annesiyle birlikte alışveriş merkezinde alışveriş yapıyordu.

"Bir el silah sesi duyduk, sonra bir duraklama oldu, ardından 3 el daha ateş edildi ve kaos patlak verdi" diyen Williams, alışveriş merkezi çalışanlarının arka depo alanını açtığını ve herkese kaçma talimatı verdiğini de sözlerine ekledi.

Ocala Polis Departmanı Facebook'ta yaptığı açıklamada, alışveriş merkezinin Cumartesi gecesi itibariyle kapalı kaldığını, ancak otoparkın insanların araçlarını almaları için yeniden açıldığını söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com