Florida GOP senatörü Rick Scott'ın Napoli'deki evi arandı

Scott, Perşembe sabahı eski adıyla Twitter olan X'te yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi "Dün gece eşimle akşam yemeğindeyken, korkaklar Napoli'deki evimi 'bastılar'. Bu suçlular ailemi terörize etmek için iğrenç bir girişimde bulunarak kolluk kuvvetlerimizin zamanını ve kaynaklarını boşa harcadılar."

Swatting, yetkilileri korkunç bir suçun işlendiğine ya da işlenmekte olduğuna inandırdıkları bir yere - genellikle bir eve - çekmek amacıyla yapılan şaka amaçlı bir aramadır. Bu durum, aramanın bir şaka olduğunu bilmeleri mümkün olmayan yerel polis veya SWAT ekiplerinin güçlü bir şekilde karşılık vermesiyle sonuçlanır.

McGinn, polisin acil olmayan hattan gelen bir telefona yanıt verdiğini ve bir kişinin bir çatışma meydana geldiğini söylediğini aktardı. McGinn'e göre olay yerinde 15 dakika kaldıktan sonra polis bunun bir "swatting olayı" olduğunu ve o anda evde kimsenin bulunmadığını tespit etti.

McGinn, "İnsanlar telefon numaralarını değiştirmek için sahtecilik teknikleri ve bunun gibi şeyler kullanıyorlar," dedi. "Sesleri dijitalleştirmek için uygulamalar ve programlar daha kolay kullanılabilir hale geldi, böylece insanlar sevk görevlileri ve bu tür şeylerle iletişim kurarken seslerini kolluk kuvvetlerinden gizleyebilir ve koruyabilir."

McGinn, soruşturmanın devam ettiğini ve swatting'in "yeni bir tehdit" olmamasına rağmen gelişmekte olduğunu ve bu vakada bu yeni taktiklerden herhangi birinin kullanılıp kullanılmadığının belirsiz olduğunu söyledi.

Yetkililer ayrıca Cumhuriyetçi Temsilci Marjorie Taylor Greene'in Rome, Georgia'daki konutuna Noel günü yapılan bir swatting çağrısını da soruşturuyor.

New York'tan Cumhuriyetçi Temsilci Brandon Williams da X'te yaptığı bir paylaş ımda Noel günü evinin de arandığını söyledi.

Şu anda bu üç olayın birbiriyle bağlantılı olduğuna dair herhangi bir belirti yok.

CNN'den Sarah Dewberry bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com