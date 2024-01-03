Florence Pugh Zach Braff ile ayrıldığını doğruladı

Pugh, Eylül 2022 sayısı için Harper's Bazaar 'a verdiği demeçte, "Bu ayrılığı dünyanın haberi olmadan yapmaya çalışıyorduk, çünkü bu herkesin hakkında fikir sahibi olduğu bir ilişkiydi," dedi. "Böyle bir şeyin, milyonlarca insanın bize birlikte olmadığımız için ne kadar mutlu olduklarını söylememesinin bize gerçekten fayda sağlayacağını düşündük. Biz de bunu yaptık. Bu konu hakkında konuştuğumda otomatik olarak boğazım düğümleniyor."

Geçen yıl ayrılmadan önce Sunday Times 'a konuşan Pugh, insanların Braff'tan 21 yaş küçük olmasıyla ilgili eleştirileri hakkında konuştu .

"Sanırım insanların bekledikleri kişi olmadığı için canları sıkılıyor," demişti o zaman. "Ama bu benim hayatım ve insanları memnun etmek ya da daha iyi bir manşet ya da haber yapmak için hiçbir şey yapmıyorum. Aynı zamanda bir insan olmak istiyorum!"

Harper's Bazaar'a ünlü olmanın beraberinde getirebileceği müdahalelerden hoşlanmadığını söyledi.

"Hayatımda ne zaman bu çizginin aşıldığını hissetsem, ister paparazzilerin özel anları ya da gerçek bile olmayan anları çekmesi olsun, isterse de halkı sokakta yürüyen ünlü insanların özel anlarını paylaşmaya teşvik eden dedikodu kanalları olsun, bunun inanılmaz derecede yanlış olduğunu düşünüyorum" dedi.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com