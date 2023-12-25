FINA, yasaklı olmasına rağmen ulusal şampiyonalarda yarışan Rus yüzücü Evgeny Rylov hakkında soruşturma başlattı

FINA 21 Nisan'da yaptığı açıklamada iki kez Olimpiyat şampiyonu olan sporcunun Mart ayında Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliğinde düzenlenen bir mitinge katılması nedeniyle cezaya çarptırıldığını duyurdu.

Miting, Rusya'nın Ukrayna hükümeti tarafından yasadışı kabul edilen ve Batı'da tanınmayan Kırım'ı ilhakının sekizinci yılı anısına düzenlenmişti.

Organizasyon CNN'e yaptığı açıklamada "FINA, Bay Rylov'un bu hafta sonu Rusya Şampiyonasında yarıştığının farkındadır ve FINA yaptırımlarının ya da kurallarının ihlal edilip edilmediğini tespit etmek üzere bir iç inceleme başlatmıştır" dedi. "Bu incelemenin sonucu zamanı geldiğinde açıklanacaktır."

Geçen yıl Tokyo Olimpiyatlarında 100 metre ve 200 metre sırtüstünde altın madalya kazanan Rylov, Mart ayında yasaklı Rus sporculara destek amacıyla 18 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan dünya şampiyonasında yarışmayacağını açıklamıştı.

Rylov dünya şampiyonasına katılmayacağını açıkladığında FINA, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rus ve Belaruslu sporcuların tarafsız olarak yarışmasına izin veren az sayıdaki spor yönetim organından biriydi.

Rylov'un açıklamasının ardından FINA, Rusya ve Belarus'tan sporcu ve yetkililerin bu yıl Macaristan'ın Budapeşte kentinde yapılacak dünya yüzme şampiyonasına katılamayacaklarını doğruladı.

FINA geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rus ve Belaruslu sporcu ve yetkililerin 2022 yılının geri kalanında hiçbir FINA yarışmasına davet edilmeyeceğini söyledi. Belarus işgal için önemli bir hazırlık bölgesi.

CNN yorum için Rylov'a ve Rusya yüzme federasyonuna ulaştı.

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Kaynak: edition.cnn.com