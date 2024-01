Film kötüleri modern mimariyi neden sever?

Bond'un düşmanı suikastçı Francisco Scaramanga, saklandığı yeri yüksek bir kireçtaşı karstının içinde tahkim etmiştir. 007 gözlerden uzak eve girdiğinde, Scaramanga'nın uşağı Nick Nack, evin kontrol istasyonundan bir düğmeyi çevirerek kahramanı baş döndürücü kırmızı ışıklı bir korku panayırına gönderir.

Miami'de yaşayan mimar Chad Oppenheim filmi ve Scaramanga'nın sığınağını ilk kez yedi yaşındayken görmüş. Bu, nihai sığınak takıntısının başlangıcıydı. "Ya bir süper kötü olup bunlardan birini inşa edecektim ya da mimar olacaktım" diyor.

Oppenheim, Tra Yayıncılık'tan yeni çıkan ve siyah-beyaz mimari çizimlerle 15 son derece gizli konutu resmeden "Lair" adlı kitabında gidilmemiş karanlık yolu keşfediyor. Bunlar arasında "Ex Machina "daki İskandinav dağ evi, "The Spy Who Loved Me "deki örümcekli deniz altı evi, "North By Northwest "teki şık Rushmore Dağı meskeni ve "Blade Runner 2049 "daki ürkütücü Brütalist Wallace Corporation merkezi yer alıyor.

İnlerin genel olarak ortak özellikleri vardır: Bozulmamış, huşu uyandıran, yüksek teknolojili, uhrevi, genellikle kullanışsız ve modernizmin ilkelerinden büyük ölçüde yararlanıyor. Kitap şu soruyu soruyor: Kötü adamlar neden iyi evlerde yaşar?

Entertainment Weekly'nin baş eleştirmeni Leah Greenblatt, kitap için New York'ta düzenlenen bir panelde, "Kötü adamların inleri her zaman en seksi mimariye sahiptir ve sizi kötü adam olmaya davet eder" dedi. "Skyfall "daki çocukluk evinin yanı sıra, "James Bond'un bir evi var mı?" diye sordu. Oppenhenheim kahramanın saklanma yeri fikriyle de oynadığını - Yarasa Mağarası, Yalnızlık Kalesi - ama genellikle süper kötülerin "biraz daha derinliği olduğunu" düşündüğünü söyledi.

Oppenheim ve ekibi hangi sığınakların nihai kurguyu oluşturduğunu ve neyin gerçek kötü adamlık sayılacağını belirleyen bir değerlendirme listesi hazırladılar. "Öncelikle, sığınakların cazip olması gerekiyordu. Ayrıca mimari açıdan da inanılmaz derecede güzel olmalıydılar" diye açıkladı. "The Big Lebowski "de porno yönetmeni Jackie Treehorn'un John Lautner tarafından tasarlanmış gösterişli malikanesini gerçek bir antagonist olarak görmedikleri için filmden çıkardılar. Darth Vader'ın "Yıldız Savaşları "ndaki cehennem ateşi kalesi de Ölüm Yıldızı'na tercih edilmedi çünkü Oppenheim kimsenin savunulamaz volkanik bir gezegende yaşamak istemeyeceğine karar verdi.

Ayrıca Hannibal Lecter gibi seri katillerin acımasız doğasını değil, insanlık için büyük vizyonları olan kötü adamları tercih ettiler. Oppenheim, "Bir bakıma çok ütopyacılar, aslında doğru şeyler yaptıklarına inanıyorlar - çoğu megaloman gibi" dedi. Seçtikleri mimari onların renkli kişiliklerini temsil ediyor. Greenblatt, "Bu kötü adamların çoğu ya eski dünya beyefendileri olmak istiyor ya da süper hiper-modern olmak istiyorlar ve bu ikisinin arasında bir yer yok," diye belirtiyor - Karl Stromberg'in deniz örümceğinin yüksek teknolojili dış cephesi ve "Downton Abbey" benzeri iç mekanı hariç.

"Lair" modernist, fütüristik ve ütopik mimarinin uzun zamandır nasıl ahlaksızlıkla ilişkilendirildiğini inceliyor. Yirminci ve yirmi birinci yüzyıllar boyunca, cam, çelik ve betondan yapılmış, hem minimal hem de abartılı şık evler, alçakça hırsları olan idealist münzevilerin arketip evi haline geldi.

Joseph Rosa kitaptaki bir makalesinde, "Modern ev mimarisi neredeyse sadece kötü, dengesiz, bencil, saplantılı ve bedensel zevklerle hareket eden karakterlerle özdeşleşti," diye yazıyor. "Hâlâ hayatta olsalardı, bu durum, hareketlerinin sağlıklı, dürüst ve ahlaki bir yaşam biçimini kolaylaştıracağını düşünen modernizmin öncülerini derinden sarsabilirdi."

Televizyonda aile yaşamı çoğunlukla rahat, geleneksel ortamlarda tasvir edilirken, modernist kazılar asi bekarlara ayrılmıştır - "Mad Men" in Don Draper'ı gibi, daha temiz çizgiler ve Manhattan'da yeni bir aşk ilgisi için Betty ile banliyö kolonyal evini terk etti.

Modern mimari Amerikalılar tarafından o kadar kolay benimsenmedi. Rosa ayrıca, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından teknolojiye duyulan güvensizliğin, ilerleme ve yeniliğin tehlikeli olabileceği fikrini derinleştirdiğine dikkat çekiyor.

Yapım tasarımcıları distopik ortamlar inşa etmek için sıklıkla Brütalizm'in anıtsal dökme beton formlarına veya Konstrüktivizm'in kolektif sosyal fikirlerine atıfta bulunurlar. "Dr. Strangelove "daki Ken Adams tasarımı sığınak ve "A Clockwork Orange "daki kasvetli kule blokları bu çizgiyi takip eder. Panelde, film eleştirmeni Chris Nashawaty Konstrüktivizm hakkında yorumda bulundu: "Bu bir propaganda mimarisidir ve tüm bu kötü adamlar, diktatörler ya da komünist yöneticiler gibi... tüm mesele insanları güç, düşünce ve kudret olduğuna ikna etmektir."

Ancak pek çok süper kötü de doğal dünyaya ilgi duyuyor. Bu tür eğilimler, organik mimari hareketi çevreyle ortak yaşamı vaaz eden Frank Lloyd Wright'ta beklenmedik bir etki bulur. Hollywood en sevdiği inleri genellikle mimar ve Wright'ın öğrencisi John Lautner'ın tasarımlarında bulur: "Body Double" ve "Lethal Weapon 2 "deki Hollywood Hills gözetleme evleri ve "Diamonds Are Forever "daki çöl sığınağı. Wright'ın varlığı "North By Northwest "te tekrar ortaya çıkar. Hitchcock mimardan Rushmore Dağı'nın tepesindeki evi inşa etmesini istemiş, ancak parası yetmediği için onun yerine mimarın çalışmalarından esinlenen bir set inşa etmiştir.

Doğanın kendi gücünden yararlanmak, hırsın en üst noktasıdır. "The Incredibles "ta Buddy Pine'ın volkanik adadaki evinin lavdan yapılmış bir duvarı vardır. "Yıldız Savaşları" Ölüm Yıldızı bir uyduyu andırıyor, ancak tüm dünyaları yok etme gücüne sahip - tarihten alınan bir fikir: ABD, Sovyetler Birliği ve Nazi Almanyası yörüngede dönen ölümcül bir uydunun potansiyelini değerlendirmiştir.

Oppenheim, kendi yıkıcı davranışlarımız ile kötü adamın doğaya hükmetme dürtüsü arasında bir bağlantı görüyor. "Gerçekten de gezegeni fethetmeye çalıştık. (Bizim) uygarlığımız doğayı kendi lehine manipüle etti ve biz sadece daha fazlasını inşa ediyoruz" dedi.

Kötüler, görkemli, yıkıcı vizyonlarıyla en kötü eğilimlerimizi temsil eder. Saklandıkları yerleri insanlıktan kaçmak için kullanırlar; tertemiz alanlara, karmaşık savunma sistemlerine ve gizli odaların ya da uzak bir volkanik krater gölünün mahremiyetine sığınırlar.

Ancak arzuları nihayetinde çok insani. Nashawaty, "Bu inler bir bakıma evcillik fikriyle alay ediyor, çünkü bir bakıma istedikleri de bu," diyor. "Bu büyük evleri istiyorlar. Herkesin istediğini istiyorlar."

"Lair Radical Homes And Hideouts Of Movie Villains" Tra Yayıncılık'tançıktı.

Bu makale "Altın Tabancalı Adam "da Scaramanga'nın saklandığı yerin romandaki yeri yerine filmdeki yerini yansıtacak şekilde güncellenmiştir.

