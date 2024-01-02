Filipinli güzellik kraliçesi büyük transseksüel yarışmasını kazandı

Filipinler'in Cebu eyaletinden gelen 27 yaşındaki girişimci, Cumartesi günü Tayland'ın Pattaya kentinde televizyonda yayınlanan finalde tacı kazandı.

2004 yılında başlatılan Miss International Queen, doğumda erkek olarak atanan transseksüel kadınlara açık. Genellikle her yıl düzenlenen etkinlik, Covid-19 pandemisi nedeniyle 2021 yılında iptal edildi. Bu yılki etkinlik Onur Ayı'na denk getirildi ve teması "Birlikte Gurur" olarak belirlendi.

Ravena, yarışmaya katılan 23 yarışmacı arasındaydı; Kolombiyalı Jasmine Jimenez ve Fransız Aëla Chanel sırasıyla ikinci ve üçüncü oldular. CNN'e bağlı CNN Philippines'e göre Ravena bu unvanı kazanan üçüncü Filipinli oldu.

Tayland televizyonundan canlı yayınlanan Cumartesi günkü finalde yarışmacılar gece elbiseleri ve kendi ülkelerinin ulusal kostümleriyle sahne aldı. Soru-cevap bölümünde Ravena, transseksüel güzellik kraliçesi olmanın amacının "diğer insanlara ilham vermek" olduğunu söyledi.

"Her zaman insan olmanın ve trans kadın olmanın en güzel varlığının sadece bilgi dolu bir kafa olmadığını düşünüyorum - (bu) sevgi ve saygı dolu bir kalp, dinlemeye hazır bir kulak ve diğer insanlara yardım etmeye istekli eller olmalı" dedi.

Yarışmanın organizatörleri tarafından gösteri öncesinde yayınlanan bir videoda Ravena, cinsiyet geçişinin "kolay olmadığını" söyledi.

"Kendi evimde kabul görmek, trans yolculuğum boyunca aldığım en güzel hediye" diyen Ravena, daha sonra galibiyeti annesine adadı.

Ravena videoda "Trans topluluğunun eşitlik mücadelesinde daha kat etmesi gereken çok yol var" diye ekledi. "Ve sesimi yükseltmek için bu anın bana verilmiş olması nedeniyle, bu fırsatı en üst düzeye çıkarmak ve elimden geldiğince bir fark yaratmak istiyorum."

Ravena'ya 450,000 Tayland bahtı (12,700 $) para ödülünün yanı sıra çeşitli sponsorlardan hediyeler verildi.

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Kaynak: edition.cnn.com