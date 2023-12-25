Filipin hükümeti yılbaşı günü havalimanında yaşanan kaosu soruşturmaya söz verdi

Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nda (MNL) 1 Ocak sabahı teknik sorunlar tespit edildi. Havalimanı, Filipinler'e giriş ve çıkış yapan yolcular için ana geçit görevi görüyor.

Filipinler Sivil Havacılık Otoritesi (CAAP) elektrik kesintisinin merkezi hava trafik kontrol sistemini etkilediğini söyledi. Yetkililer, yedek bir güç kaynağı olmasına rağmen, sistemi eski haline getirmek için yeterli güç sağlayamadığını söyledi.

Güç sonunda geri geldi ancak toplamda 300'e yakın uçuşu etkilemeden önce değil. Havalimanında çekilen fotoğraf ve videolarda, binlerce sinirli ve yorgun yolcunun havayolu check-in kontuarlarında ve biletleme ofislerinde kamp kurduğu ve bagajlarıyla birlikte uçuş varış ekranlarının etrafında güncellemeleri beklediği görüldü.

Bundan sonra ne olacak

Senatör Grace Poe yaptığı açıklamada "CAAP'ın şeffaf ve hesap verebilir olması gerekiyor" dedi. Hükümetin kamu hizmetleri komitesine başkanlık eden Poe, daha önce olaydan duyduğu hayal kırıklığını dile getirmişti.

"Bu nedenle, Senato'nun gözetim işlevinin bir parçası olarak, kimin sorumlu olduğunu ve bu arızanın tekrarlanmasını önlemek için ne yapmamız gerektiğini belirlemek üzere bir oturum düzenleyeceğiz" diye ekledi. "Onları (CAAP) sözde arızaya ve elektrik kesintisine neyin sebep olduğuna dair tam bir rapor sunmaya yönlendireceğiz."

Senatör, resmi soruşturmanın "normal uçuş operasyonlarına geri dönüldükten sonra" başlayacağını belirtti.

CAAP Operasyonlardan Sorumlu Müdür Yardımcısı Edgardo Diaz, CNN Philippines'e verdiği bir mülakatta, havalimanının hava trafik kontrol sisteminin "eski olmadığını" ve düzenli olarak bakımının yapıldığını açıkladı. Diaz'a göre sistem hala amacına hizmet ediyordu - ülkenin hava sahasındaki tüm uçakları izlemek ve pilotlara rehberlik etmek için bir iletişim aracı olarak hizmet etmek.

Ancak, bir güncellemeye ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Diaz, "Sadece bazı özelliklerin yükseltilmesi gerekiyor... ancak bakım programı gerekliliklerini yerine getirdiğimiz sürece mükemmel çalışıyor ve bu yapılıyor" dedi.

Diaz ayrıca 1 Ocak'taki kesintiden önce yeni teknoloji satın alma planları olduğunu da sözlerine ekledi.

Büyük çaplı uçuş kesintileri, Filipinler'de çok sayıda yabancı turistin yanı sıra ülkenin en önemli bayramlarından olan Noel ve Yeni Yıl kutlamaları için yurtdışından ülkeye uçan denizaşırı vatandaşların da bulunduğu yoğun bir yılsonu seyahat döneminin ortasında meydana geldi.

CNN Philippines tarafından yapılan kontrollere göre, operasyonların Pazar günü öğleden sonra yeniden başladığı ancak uçuş gecikmelerinin Salı günü de devam ettiği bildirildi.

Yılbaşı günü iptal edilen uçuşların yerine yeni uçuşlar planlandığı için yolculara havayolları tarafından "daha fazla gecikme beklemeleri" söylendi. Ülkenin bayrak taşıyıcısı Filipin Havayolları'nın sözcüsü Cielo Villaluna, "Bu, kurtarma operasyonlarının bir sonucudur" dedi.

"Yolcuların belirli bir yüzdesi uçuşlarını bir sonraki müsait uçuşlara yeniden rezerve etti."

"Umarım kurtarma uçuşu operasyonlarımızı yürüttüğümüzü anlamışlardır."

Üstte: Yolcular MNL havalimanındaki uçuş programına bakıyor. Fotoğraf Getty Images aracılığıyla.

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Kaynak: edition.cnn.com