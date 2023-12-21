FIFA, uluslararası transfer ücretlerine yapılan harcamaların 10 yılda neredeyse üç katına çıktığını açıkladı

Araştırmaya göre, farklı bir ülkedeki bir kulübe giden oyuncuların ortalama transfer ücretleri, COVID-19 salgını mali durumu zorlamadan önce 2012 ile 2019 yılları arasında istikrarlı bir şekilde arttı ve 5,63 milyar dolar harcanan 2020'de düşüşe yol açtı.

Toplamda, son on yılda uluslararası transferler için 48,5 milyar dolar harcandı ve en çok harcama yapan 30 kulübün tamamı Avrupa'da yer aldı.

Bir oyuncu için en fazla harcama Paris Saint-Germain'in 2017 yılında Barcelona'dan Neymar'ı getirmek için yaptığı 222 milyon avroluk (262,45 milyon dolar) anlaşma oldu.

Brezilyalı oyuncular, farklı ülkelerdeki kulüpler arasında 15,000'den fazla transferle listenin başında yer aldı.

FIFA, "2011'de gerçekleştirilen 11.890 transferden 2019'daki 18.079'luk zirveye kadar, profesyonel oyuncuların toplam 133.225 uluslararası transferi ve kredisi gerçekleşti" dedi.

"Bu transferler 200 FIFA üyesi federasyondan 66.789 oyuncu ve 8.264 kulübü kapsadı ve böylece futbolun küresel ekonomideki rolünün altını çizdi."

Son on yılda 12,4 milyar dolarla en fazla harcama yapan İngiliz kulüplerini İspanya (6,7 milyar dolar), İtalya (5,6 milyar dolar), Almanya (4,4 milyar dolar) ve Fransa (4 milyar dolar) izledi.

İlk 10'da yer alan tek Avrupa dışı ülke, kulüplerin yüksek profilli oyuncuları Çin Süper Ligi'ne çekmeye çalışırken transferlere 1,7 milyar dolar harcadığı Çin oldu.

Oyuncu menajerlerinin komisyonları 2011'de 131,1 milyon dolardan 2019'da 640,5 milyon dolara çıkarak neredeyse beş kat arttı.

Manchester City (130 gelen transfer) ve Chelsea (95) harcama listelerinin başında yer alırken, Portekiz kulüpleri Benfica ve Sporting transfer ücretlerinden en çok yararlanan kulüpler oldu.

Porto ile birlikte Portekiz'in bu üç takımı genç yetenekleri transfer etme, geliştirme ve büyük kârlarla satma konusunda büyük başarı elde ederek transfer ücretlerinden pozitif net bakiye elde eden kulüpler listesinin başında yer aldı.

City ve Chelsea 200'den fazla oyuncuyu kiralayarak diğer tüm kulüplerden daha fazla gelir elde etti.

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Kaynak: edition.cnn.com