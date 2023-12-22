FIFA, Jennifer Hermoso'yu istenmeyen şekilde öpen Luis Rubiales'i üç yıl süreyle 'futbolla ilgili tüm faaliyetlerden' men etti

FIFA Pazartesi günü yaptığı açıklamada Rubiales'in Ağustos ayında Kadınlar Dünya Kupası finalinde madalya töreni sırasında yaptığı hareketlerin disiplin yönetmeliğinin 13. maddesini ihlal ettiğini söyledi.

Yönetim organı, "FIFA, tüm insanların dürüstlüğüne saygı duyma ve koruma ve temel dürüst davranış kurallarına uyulmasını sağlama konusundaki mutlak kararlılığını yineler" dedi.

FIFA, "ulusal ve uluslararası düzeyde futbolla ilgili tüm faaliyetleri" kapsayan yasağın, FIFA Temyiz Komitesi nezdinde olası bir temyize tabi olduğunu da sözlerine ekledi.

Rubiales, eskiden Twitter olarak bilinen X'te yaptığı bir paylaşımda, "adaletin yerini bulması ve gerçeğin ortaya çıkması için" FIFA'nın kararına itiraz edeceğini söyledi.

Rubiales'in davranışı İspanyol futbolunda bir kriz yarattı ve İberya ülkesinde ve dünya genelinde kınamalara yol açtı. Ayrıca İspanya'nın Avustralya'nın Sidney kentinde kazandığı tarihi zaferi -ülkenin ilk Kadınlar Dünya Kupası şampiyonluğu- gölgede bıraktı.

Haftalar süren sert eleştirilerin ardından Rubiales geçtiğimiz ay ülkenin futbol başkanlığından istifa etti. Dünya Kupası'nı kazanan teknik direktör Jorge Vilda da olayın ardından görevinden kovuldu ve yerine yardımcısı Montse Tomé getirildi - ülkenin bu görevdeki ilk kadını.

46 yaşındaki Rubiales öpüşmeyi "karşılıklı" olarak nitelendirmiş, Hermoso ise bu iddiayı reddederek rızası olmadığını ve kendisine saygı gösterilmediğini söylemişti.

Olayın hemen ardından Rubiales, kamuoyundan gelen tepkilere ve protestolara rağmen istifa etmeyi reddetti ve FIFA tarafından 90 günlük geçici spordan men cezası aldı.

FIFA tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, "Bu dava, 20 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali sırasında meydana gelen ve Sayın Rubiales'in 90 gün süreyle geçici olarak spordan men edildiği olaylarla ilgilidir" denildi.

FIFA'nın disiplin yönetmeliğinin "saldırgan davranışlar ve fair play ilkelerinin ihlali" başlıklı 13. Maddesi, organizasyonun "temel nezaket kurallarını" ihlal ettiği veya "futbol sporunu ve/veya FIFA'yı itibarsızlaştıracak şekilde" davrandığı düşünülen bir kişiye yaptırım uygulamasına izin veriyor.

Rubiales şu anda İspanyol savcılar tarafından açılan bir davada "cinsel saldırı ve zorlama suçları" nedeniyle soruşturma altında.

Geçtiğimiz ay mahkemeye çıkan Rubiales, İspanya Savcılığı tarafından yapılan açıklamada hakimin ve ilgili tüm tarafların sorularını yanıtladığını ve suçlamaları reddettiğini söyledi.

Hermoso geçen hafta uluslararası futbola muhteşem bir dönüş yaparak 89. dakikada attığı golle dünya şampiyonuna İtalya karşısında 1-0'lık galibiyet kazandırdı ve La Roja 'nın UEFA Kadınlar Uluslar Ligi grubunun zirvesinde kalmasını sağladı.

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Kaynak: edition.cnn.com