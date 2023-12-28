FIFA En İyiler Ödülleri: Robert Lewandowski ve Alexia Putellas Yılın Oyuncusu ödüllerini aldı

İspanya ve Barcelona'nın orta saha oyuncusu, takımlarının hem kulüp hem de uluslararası düzeydeki başarılarında önemli rol oynadı ve Barça'nın 2021'de İspanya Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Copa de la Reina'yı kazanma yolunda sayısız rekor kırmasına yardımcı oldu.

Uluslararası sahnede ise İspanya 2021'deki tüm maçlarını kazandı ve dikkat çekici bir şekilde tek bir gol bile yemedi.

Erkekler kategorisinde Robert Lewandowski, oyuncuların oylarıyla belirlenen ödüllerde Lionel Messi ve Mo Salah 'ı geride bırakarak üst üste ikinci Yılın Oyuncusu tacını kazandı.

Polonya ve Bayern Münih forveti 2021 yılında Bundesliga'da 43 gol atarak Gerd Muller'in 49 yıllık bir takvim yılında en çok gol atma rekorunu kırdı.

Lewandowski'nin Ballon d'Or ödülünün en büyük adayı olduğu düşünülüyordu, ancak Kasım ayında sürpriz bir şekilde Paris Saint-Germain'li Messi'ye kaybetti.

Emma Hayes 'in Yılın Kadın Antrenörü ödülünü ve Thomas Tuchel'in Yılın Erkek Antrenörü ödülünü kazandığı Chelsea için her yönüyle iyi bir akşam oldu.

Chelsea Women, Hayes yönetiminde lig ve kupada duble yapıp Şampiyonlar Ligi finaline yükselirken, Tuchel de erkek takımını geçen sezon Şampiyonlar Ligi zaferine taşıdı.

Chelsea kalecisi Edouard Mendy En İyi Erkek Kaleci ödülüne layık görülürken, Şili Kadın takımının kaptanı ve Lyon'un yıldızı Christiane Endler kadınlarda ödülün sahibi oldu.

Cristiano Ronaldo, uluslararası erkek futbolunda tüm zamanların en golcü oyuncusu olduğu için özel bir ödülle onurlandırıldı.

Manchester United forveti Portekiz adına 115 gole ulaşarak İran efsanesi Ali Daei'ye ait 109 gollük önceki rekoru geride bıraktı.

Ronaldo törende yaptığı konuşmada "[Rekoru kırmak] bir rüya," dedi. "Her şeyden önce takım arkadaşlarıma, özellikle de son 20 yılda milli takıma teşekkür etmeliyim.

"115 [gol] atarak bu rekoru kıracağımı hiç düşünmemiştim. Çok gururluyum, bu çok saygı duyduğum bir organizasyon olan FIFA'dan gelen özel bir ödül."

Tottenham'ın eski orta saha oyuncusu Erik Lamela, Kuzey Londra Derbisi'nde Arsenal'e karşı attığı muhteşem rabona golüyle Yılın Golü Puskas Ödülü'nü kazandı.

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Kaynak: edition.cnn.com