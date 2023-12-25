FIFA Dünya Kupası kuraları çekildi: İspanya ve Almanya ağız sulandıran grup aşaması maçlarında karşı karşıya gelecek

E Grubu hiç şüphesiz en ilgi çekici grup; İspanyollar ve Almanlara Japonya ve Kosta Rika ya da Yeni Zelanda katılıyor. 13 ya da 14 Haziran'da oynanacak rövanş maçının sonucu belli olacak.

Almanya bu maçın iki ülke arasında 2020'de Uluslar Ligi'nde oynanan ve İspanya'nın 6-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmaya benzememesini umuyor.

Ev sahibi Katar, Dünya Kupası açılışının Güney Amerika ülkesindeki TV izleyicilerine daha uygun olması için taşınmasının ardından açılış gününün üçüncü maçında Ekvador ile oynayacak. Bu iki ülkeye A Grubu'nda Hollanda ve Senegal de eşlik ediyor.

Katar, 2019 Copa America'ya davet edilmesinin ardından Güney Amerika ülkeleriyle oynama konusunda nispeten yeni bir deneyime sahip. Katarlılar, Arjantin'i 2-0'lık galibiyet için çok uğraştırarak ve Paraguay'a karşı hak ettikleri bir puan alarak kendilerini iyi ifade ettiler.

2018 ve 1998 Dünya Kupalarının galibi Fransa, Danimarka, Tunus ve Kıtalararası play-off'un galibi Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ya da Peru ile D Grubunda yer aldı.

B Grubu da ilginç karşılaşmalara sahne olacak. 2018 yarı finalistleri İngiltere, ABD, İran ve Galler, İskoçya ya da Ukrayna'dan biriyle karşılaşacak.

İngiltere, Dünya Kupası'nda ABD ile en son 2010 yılında karşılaşmıştı ve bu maç hala İngiliz taraftarlara kabuslar gördürüyor.

Steven Gerrard'ın İngiltere adına skoru açmasının ardından o zamanki kaleci Rob Green'in feci bir hatası Amerikalılara bir eşitlik hediye etmişti.

Gana da Uruguay ile birlikte H Grubunda yer alarak bir nevi intikam almış oldu.

2010 yılında Luis Suarez, çeyrek finalin son saniyelerinde Dominic Adiyiah'ın kaleye giden şutunu çizgi üzerinde elleriyle engellemişti.

Asamoah Gyan penaltıyı kaçırdı - Suarez'in kutlama için tünelden aşağı koşmasıyla sonuçlandı - ve Uruguay penaltı atışları sonunda yarı finale yükseldi.

Cristiano Ronaldo'nun muhtemelen son Dünya Kupası'nda boy göstereceği Portekiz ve Güney Kore, tahmin edilmesi belki de en zor gruplardan biri olacak H Grubu'nu tamamlıyor.

Katar 2022 aynı zamanda Lionel Messi'nin Arjantin adına katıldığı son Dünya Kupası olacak. Ronaldo gibi 34 yaşındaki oyuncu da Dünya Kupası'nı hiç kazanamadı ancak 2014'te finalde Almanya'ya kaybederek acı verici bir şekilde yaklaştı.

Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin, dört yıl önce Rusya'da olduğundan çok daha iyi bir konumda ve Meksika, Polonya ve Suudi Arabistan'ın da yer aldığı gruptan çıkacağından kesinlikle emin.

Kanada'nın 36 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasının ödülü, Avrupa futbolunun son yıllardaki en önemli iki kahramanıyla karşılaşmak olacak. Yakın zamanda Brezilya tarafından tahttan indirilene kadar uzun süre dünyanın 1 numarası olan Belçika ve 2018 finalisti Hırvatistan zorlu sınavlar verecek.

Chelsea'den Hakim Ziyech ve PSG'den Achraf Hakimi gibi yetenekli yıldızlara sahip olan Fas da öyle.

Cuma günkü tören aktör Idris Elba ve spor yayıncısı Reshmin Chowdhury tarafından sunuldu ve 2,000 konuk katıldı.

Kura çekimi eski oyuncular Carli Lloyd, Jermaine Jenas ve uluslararası spor sunucusu Samantha Johnson tarafından yönetildi.

Onlara başta Brezilyalı Cafu, Alman Lothar Matthäus, İranlı Ali Daei, Nijeryalı Jay-Jay Okocha ve Avustralyalı Tim Cahill olmak üzere çok sayıda futbol adamı yardımcı oldu.

Dünya Kupası kura çekiminin tamamı

A Grubu

Katar

Ekvador

Senegal

Hollanda

B Grubu

İngiltere

İran

Birleşik Devletler

Galler veya İskoçya veya Ukrayna

C Grubu

Arjantin

Suudi Arabistan

Meksika

Polonya

D Grubu

Fransa

Peru veya Birleşik Arap Emirlikleri veya Avustralya

Danimarka

Tunus

E Grubu

İspanya

Kosta Rika veya Yeni Zelanda

Almanya

Japonya

F Grubu

Belçika

Kanada

Fas

Hırvatistan

G Grubu

Brezilya

Sırbistan

İsviçre

Kamerun

H Grubu

Portekiz

Gana

Güney Kore

Uruguay

Dünya Kupası 21 Kasım'da başlayacak ve 18 Aralık'ta sona erecek.

Kevin Dotson bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com