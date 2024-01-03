FIFA Başkanı Gianni Infantino İtalya maçındaki küfürlü tezahüratın ardından taraftarlara 'tüm ırkçıları susturun' çağrısında bulundu

İtalya'nın en üst liginde Lecce ve Lazio arasında oynanan maçta Fransız defans oyuncusu Samuel Umtiti ve Zambiyalı forvet Lameck Banda ırkçı tacize maruz kaldı.

Infantino, iki oyuncunun fotoğraflarının yer aldığı bir Instagram paylaşımının altına şunları yazdı: "Samuel Umtiti ve Lameck Banda ile dayanışma - yüksek sesle ve net bir şekilde haykıralım: IRKÇILIĞA HAYIR!

"İyi insanlar olan taraftarların büyük çoğunluğu, tüm ırkçıları sonsuza dek susturmak için ayağa kalksın!"

Maçtan sonra Lecce'nin resmi hesabından atılan bir tweette ise şu ifadeler yer aldı "Irkçı tezahüratlar cesaretlendirici tezahüratlarla bastırıldı. Tüm Lecce taraftarları tek bir ismi haykırmaya başladı: Samuel Umtiti."

Umtiti de Infantino'nun paylaşımına internet üzerinden yanıt vererek şunları yazdı "Sadece futbol, zevk ve neşe. Gerisi önemli değil."

CNN'e yanıt olarak Serie A şunları söyledi: "Lig her zaman futboldaki her türlü ayrımcılığı kınamıştır, dünkü olay için de aynısı geçerli olacaktır."

Serie A ayrıca tacizle ilgili yaptırımların ligin kendisi yerine İtalya Futbol Federasyonu'nun bir parçası olan Giudice Sportivo tarafından verileceğini söyledi.

Lazio, Perşembe günü yaptığı açıklamada "her türlü ırkçılık ve ayrımcılığa her zaman ve tüm imkanlarıyla karşı çıktığını" belirtti.

"Lazio bugün bir kez daha bu aşağılık, utanç verici ve çağ dışı eylemlere öncülük edenleri kınamaktadır ve her zaman olduğu gibi sorumluların tespit edilmesi için yetkililerle tam bir işbirliği içinde olacaktır."

"Lazio taraftarları ırkçı değildir ve kulübün itibarına ciddi şekilde zarar veren birkaç kişiyle ilişkilendirilemez."

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Umtiti, takımının geriden gelip 2-1 kazandığı maçın sonunda gözyaşları içindeydi. Yayınlarda ve sosyal medya görüntülerinde Lecce taraftarlarının son düdük çaldıktan sonra Umtiti'nin ismini söyledikleri duyuluyor.

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Kaynak: edition.cnn.com