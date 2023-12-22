Fetterman ilerici etiketini reddederken, sol kanat İsrail ve göçmenlik konusundaki tutumu nedeniyle ona saldırıyor

Birkaç yıldır kendisini ilerici bir Demokrat olarak tanımlayan Pennsylvania Senatörü John Fetterman, son aylarda partisinin sol kanadının saldırısına uğradığı için bu etiketten vazgeçiyor.

Bu ayın başlarında CNN'den Jake Tapper'a verdiği demeçte "Kendime sadece Demokrat diyebilirim" dedi. "Ve ben meselelerin doğru tarafında olduğuma inanıyorum, bu ister seçim yanlısı olmak olsun, ister sendika yanlısı olmak olsun, isterse de İsrail yanlısı olmak olsun."

Fetterman'ın yorumları, ülkenin Hamas ile savaşı sırasında İsrail yanlısı söylemleri ve ilericilerin reddettiği Senato göçmenlik müzakerelerine verdiği destek nedeniyle partisinin sol kanadından gelen saldırılarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde geldi.

Son zamanlarda X 'te 2022 kampanyası sırasında "Ben sadece bir Demokratım" dediği ve ilerici olmadığını söylediği zamanlar olduğunu belirtirken, 2018'de Pennsylvania vali yardımcılığı için yarışırken bu unvanı sahiplendi.

O kampanya sırasında "İlerici retorik harikadır, ancak ilerici sonuçlar 100'dür" diye tweet attı ve başka bir gönderide bağışçılardan "ilerici momentuma" katkıda bulunmalarını istedi.

Daha yakın bir tarihte, 2020'de, X'teki Room Rater hesabının partizan olduğu iddialarına şaka yollu yanıt verdi ve "ilerici bir Demokrat" olmasına rağmen düşük puan aldığını yazdı.

Fetterman Tapper'a şunları söyledi: "Demokrat Parti'de kesinlikle farklı görüşler var ve ben her zaman inandığım şeyin doğru tarafında duracağım konusunda çok net oldum ve bu konuda da çok açık oldum."

Bu yorumlar, The New York Times 'ın Fetterman'ın 2022'de Jewish Insider 'a verdiği demeçte, İsrail'i sert bir şekilde eleştiren aşırı solcu Demokratlarla ilgili olarak "Bu anlamda gerçekten ilerici olmadığımı da saygıyla söyleyebilirim" şeklindeki sözlerini yeniden gündeme getirmesiyle ortaya çıktı.

Pennsylvania senatörü, Senato ofisinin duvarlarında bir İsrail bayrağı ve kaçırılan rehinelerin posterlerini bulunduruyor. Protestocular tarafından yayınlanan bir videoya göre Fetterman Kasım ayı başında Senato Russell Ofis Binasından çıkarken ateşkes yanlısı protestoculara küçük bir İsrail bayrağı salladı. Video CNN tarafından bağımsız olarak doğrulanmamıştır.

Fetterman Tapper'a verdiği demeçte, "Çok açık olan şu ki, bunu Hamas başlattı ve ateşkesi fiilen bozdular ve bebeklere, çocuklara, kadınlara saldırıp öldürdüler, bir müzik konserine ve her şeye saldırdılar," dedi. "Bu çok çirkin ve şu andan itibaren İsrail'in barış olmasını çok istediği çok açıktı, ancak 7 Ekim'den sonra Hamas'ın var olmasına izin verildiği sürece bunun mümkün olmadığını çok net bir şekilde ortaya koydular."

ABC'nin "The View" programına verdiği ayrı bir mülakatta Fetterman, İsrail ile Hamas arasında bir ateşkesi desteklemediğini yineleyerek, "çünkü öncelikle İsrail'in Hamas'ı yok etmeye hakkı olduğuna inanıyorum, ama aynı zamanda bunun bir zorunluluk olduğunu da düşünüyorum" dedi. İsrail'e yardım için herhangi bir ek koşulu desteklemediğini de sözlerine ekleyerek, "Bence sivillerin çektiği acıları, ölümleri ve zararı en aza indirmeniz de dile getirilmeyen bir koşul" dedi.

Demokrat senatör sosyal medyadaki paylaşımlarında da çatışmaya ilişkin görüşlerini açıkça ortaya koymuş ve Philadelphia'da Yahudilere ait bir restoranın taciz edilmesi gibi antisemitizm olaylarına dikkat çekmiştir.

"Hamas'ı protesto ediyor olabilirler. Hamas'ın İsrailli kadın ve kızlara sistematik olarak tecavüz etmesini protesto edebilirler ya da kalan rehinelerin derhal serbest bırakılmasını talep edebilirlerdi." diye yazdı."Bunun yerine bir Yahudi restoranını hedef aldılar. Bu acınası ve düpedüz antisemitizm."

Fetterman'ın ateşkes hareketine karşı çıkması, Kongre'deki ilericilerle arasındaki tek anlaşmazlık değil. Fetterman, Senato müzakerecilerinin, Ukrayna'ya yardım ve İsrail'e yardımla bağlantılı olan göçmenlik politikası konusunda bir anlaşmaya varmak için iki partili çabalarını desteklediğini söyledi. Ancak Kongre'deki ilericiler Latin kökenlilerin görüşmelerden dışlandığını ve müzakerelerin acımasız politikalara yol açabileceğini savunuyor.

Fetterman Tapper'a verdiği demeçte, "Eğer kabaca Pittsburgh büyüklüğündeki bir grup sınıra geliyorsa, bir ilerici olarak 'Bu iyi, bu gerçekten bir sorun değil' demeniz gereken şey buysa, sanırım bu yüzden ilerici olmazdım" dedi. "Ama ben her zaman göçmenlik yanlısı oldum ve olmaya da devam edeceğim, belki de oradaki herkes kadar."

İlerici Grup Başkanı Pramila Jayapal bu ayın başlarında düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Cumhuriyetçiler zalim ve uygulanamaz göçmenlik politikası talepleri karşılığında Ukrayna fonlarını rehin tutmayı tercih ediyor. Senato Demokratları ve Beyaz Saray bu aşırı talepleri kabul etmemelidir."

Demokrat Partili New Jersey Senatörü Bob Menendez de aynı fikirdeydi ve bu durumu, siyah milletvekilleriyle konuşmadan oy hakkı ya da medeni haklar konusunda yasa çıkarmaya çalışmakla kıyasladı. Teklifin yasalaşması halinde "varışta ölü" olarak nitelendirdi.

Menendez, "Dün gece Biden yönetiminin düşündüğü iğrenç göçmenlik politikası değişikliklerine ilişkin haberleri okuduğumda, Trump dönemine geri dönen bir zaman makinesine girdiğimi düşündüm" dedi. "Adayken Trump'ın politikalarına şiddetle karşı çıkan Demokrat bir başkanın, Başkan Trump'ın gerçekleştirmeyi ancak hayal edebileceği en Trumpçı, göçmen karşıtı öneriyi nasıl ciddi ciddi ortaya koyduğunu anlayamadım."

Fetterman, New Jersey'li Demokrat'ın Mısır hükümeti için yabancı ajan olarak hareket ettiği ve rüşvet aldığı iddiaları üzerine Menendez'in Senato'dan ihraç edilmesi çağrısında bulundu. Menendez ise masum olduğunu ve suçlamalardan aklanacağını savunuyor .

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Kaynak: edition.cnn.com