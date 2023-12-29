Ferrari Sebastian Vettel'in tartışmalı zaman cezasına itirazını kaybetti

Ferrari, Sebastian Vettel 'in Pazar günü Kanada Grand Prix'sinde beş saniyelik bir cezayla cezalandırılması kararına itiraz etti ve bu da Alman pilotun sezonun ilk galibiyetini kaçırmasına neden oldu.

Yarışın geri kalanında Mercedes pilotunu geride tutmasına ve bitiş çizgisini önde geçmesine rağmen, zaman cezası 31 yaşındaki Vettel'in yarışı ikinci bitirmesini sağladı.

FIA yetkilileri bu hafta sonu Fransa Grand Prix'si öncesinde takımla bir araya geldi ancak sonuçta Ferrari'nin kararı gözden geçirme hakkı reddedildi.

Ferrari'nin "ezici" kanıtlara sahip olduğu konusunda iyimser olmasına rağmen, yetkililer "o sırada tarafların ulaşamayacağı önemli ve ilgili yeni unsurlar olmadığı" sonucuna vardı.

Temyiz hakkı reddedilen Ferrari, Formula 1 sezonundaki ilk galibiyetini aramaya devam ediyor.

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Vettel strop

Alman pilot yarıştan sonra mini bir protesto düzenleyerek podyuma çıkmayı reddetti ve Mercedes ve Ferrari araçlarının önüne yerleştirilen bir ve iki numaralı panoları değiştirdi.

Vettel yarıştan sonra "Bence harika bir yarış çıkardık ve hakemlerin kararı çok sert" dedi.

Ancak Vettel'in yarıştan sonra verdiği tepki sosyal medyada bazı kesimler tarafından alay konusu oldu ve birçok kişi Vettel'in davranışlarını çocukça bir tavır olarak nitelendirdi.

"Tam olarak kızım Flo'nun istediği olmayınca yapacağı şey. O daha 6 yaşında," dedi eski F1 sunucusu Jake Humphrey.

Diğerleri ise Alman sürücüye sempati duyuyor ve hakemlerin kararını sorguluyor.

"Görevlilerden herhangi biri F1'de hiç önde yarıştı mı? Yarışı izlemedim... şimdi 'olayı' gördüm. Zihinsel ceza," diye tweet attı eski F1 pilotu Mark Webber.

Hamilton yine kazandı

Tüm tartışmaların ortasında Hamilton sezonun beşinci galibiyetini elde etti ve takımının %100'lük rekorunu korudu. Britanyalı pilot 162 puanla pilotlar sıralamasında liderliğini sürdürürken, Valtteri Bottas 133 puanla ikinci ve Vettel 100 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Yarıştan sonra Britanyalı pilot rakibini cezalandırma kararını savundu: "Nihayetinde kurallar, pistten çıktığınızda güvenli bir şekilde geri dönmeniz gerektiğini söylüyor ve ben yanımdaydım ve çarpışmayı önlemek için geri çekilmem gerekiyordu ve sanırım bu yüzden bu kararı verdiler."

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Kaynak: edition.cnn.com