Ferrari, Sebastian Vettel'in aldığı zaman cezasına itiraz etti

Vettel'in 48. turda yaptığı hatanın ardından piste güvenli olmayan bir şekilde yeniden girdiği ve bu sırada rakibi Lewis Hamilton 'ı pist dışına ittiği kabul edildi.

Yarışın geri kalanında Mercedes pilotunu geride tutmasına ve bitiş çizgisini önde geçmesine rağmen, zaman cezası Vettel'in yarışı ikinci bitirmesini sağladı.

Ferrari Takım Müdürü Mattia Binotto, "Şu anda takım olarak doğal olarak hayal kırıklığına uğradık, ancak en çok Sebastian ve seyircilerle birlikte düşünüyoruz" dedi.

"Seb'e [Vettel] gelince, farklı bir şey yapabileceğini sanmıyorum, bu yüzden hakemlerin kararına itiraz etmeye karar verdik."

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Vettel strop

Alman pilot yarıştan sonra mini bir protesto düzenleyerek podyuma çıkmayı reddetti ve Mercedes ve Ferrari araçlarının önüne yerleştirilen bir ve iki numaralı panoları değiştirdi.

Yarışın ardından Vettel "Bence harika bir yarış çıkardık ve hakemlerin kararı çok sert" dedi.

"3. virajda aracımın kontrolünü kaybettim ve çimlere doğru uzun bir koşu yapmak zorunda kaldım, 4. virajda Lewis'in önünde yeniden katıldım. Nerede olduğunu göremedim çünkü kaza yapmadan aracımı pistte tutmaya çalışmakla meşguldüm ve onu bilerek sıkıştırmadım.

"Bence bu hafta sonunun gidişatına ve rakiplerimizin yarış temposunun çok güçlü olmasına rağmen galibiyeti hak ettik ve bugün burada pistte bulunan pek çok seyircinin de benimle aynı fikirde olduğu izlenimini edindim."

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Sosyal tepki

Ancak Vettel'in yarıştan sonraki tepkisi sosyal medyada bazı kesimler tarafından alaya alındı ve birçok kişi Vettel'in davranışlarını çocukça bir tavır olarak nitelendirdi.

"Kızım Flo kendi istediği olmasaydı tam olarak böyle yapardı. O daha 6 yaşında," dedi eski F1 sunucusu Jake Humphrey.

Diğerleri ise Alman sürücüye sempati duyuyor ve hakemlerin kararını sorguluyor.

"Görevlilerden herhangi biri F1'de hiç önde yarıştı mı? Yarışı izlemedim... şimdi 'olayı' gördüm. Zihinsel ceza," diye tweet attı eski F1 pilotu Mark Webber.

Hamilton yine kazandı

Tüm tartışmaların ortasında Hamilton sezonun beşinci galibiyetini elde etti ve takımının %100'lük rekorunu korudu. Britanyalı pilot 162 puanla pilotlar sıralamasında liderliğini sürdürürken, Valtteri Bottas 133 puanla ikinci ve Vettel 100 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Yarıştan sonra Britanyalı pilot rakibini cezalandırma kararını savundu: "Nihayetinde kurallar, pistten çıktığınızda güvenli bir şekilde geri dönmeniz gerektiğini söylüyor ve ben de yanımdaydım ve çarpışmayı önlemek için geri çekilmem gerekiyordu ve sanırım bu yüzden bu kararı verdiler."

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Kaynak: edition.cnn.com