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'Ferrari' Michael Mann'ın araba yarışı aracı için yanlış sürücüyü seçiyor

Oldukça keyifli "Ford Ferrari'ye Karşı "dan sonra, bu yanıcı denklemin diğer tarafına bakmak potansiyel gibi görünüyordu. Ancak, Michael Mann'ın yönettiği ve bazı çarpıcı anların yer aldığı filmde, Adam Driver'ın otomotiv kralı rolünde kötü bir performans sergilediği "Ferrari "nin tüm...

 and  Carmen Simpson
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Adam Driver, yönetmen Michael Mann'in "Ferrari" filminde..aussiedlerbote.de
Adam Driver, yönetmen Michael Mann'in "Ferrari" filminde..aussiedlerbote.de

'Ferrari' Michael Mann'ın araba yarışı aracı için yanlış sürücüyü seçiyor

Şu anda olduğundan yaklaşık 20 yaş daha büyük bir yaşta yarış arabası sürücüsü-taktoon Enzo Ferrari'yi canlandıran Driver, en azından İtalyan lüks markalarına yaptığı kişisel sinema turunda "House of Gucci" için benimsediği (ustalaştığı demek biraz fazla ileri gitmek olur) İtalyan aksanından daha fazla yararlanıyor.

Hızlı bir girişten sonra film, Ferrari'nin savaş sonrası İtalya'sının yıkıntıları arasında şirketi kurmasından on yıl sonra, 1957'de devam etmek üzere görünüşte dramatik pek çok araziyi atlıyor. Bu nokta, Ferrari'nin birkaç yıl sonra yukarıda bahsedilen "Ford" filminde temsil ettiği titandan çok uzakta, büyük bir yarışın yaklaştığı ve şirketin iflasın eşiğinde olduğu, özellikle savunmasız bir anda onu bulur.

Ferrari'nin iş sorunları kişisel sorunlarıyla iç içe geçmiştir; zira fırtınalı karısı (Penelope Cruz, filmin en iyi oyuncusu) onun krallığının finansal anahtarlarını elinde tutmaktadır ve metresi (Shailene Woodley) ile Ferrari'nin sonunda işe dahil etmek istediği, onunla birlikte büyüttüğü oğlundan pek de memnun değildir.

Dramanın bir kısmı da Ferrari'nin Maserati ile olan rekabetine dayanıyor ve bu rekabet şirketin geleceğini belirlemede hayati bir rol oynayacak.

Driver, ağarmış saçları, beline kadar inen pantolonu ve küçük yarış arabalarına tıkış tıkış binmiş yaşlı bir adamın yürüyüşüyle rolüne kendini kaptırıyor. Yine de şovu çalan Cruz, kocasının çapkınlıklarının farkında ve çoğunlukla hizmetçi gelmeden önce eve gizlice girip "Silahımı geri istiyorum!" diye bağırmasından endişe duyuyor.

Ne yazık ki "Ferrari" Cruz kontrolünü yeterince kullanamıyor. Bazı açılardan en cazip yönü, "Ford Ferrari'ye Karşı "nın yapımcısı olan ama daha da önemlisi "Heat", "The Last of the Mohicans" ve "Thief" gibi filmlerin efsanevi yönetmeni Mann'ın 2015'teki "Blackhat "ten bu yana ilk filmini yönetmek üzere direksiyon başına geçmesi.

Ne yazık ki sonuç, Ferrari'nin sürüş ekibini çevreleyen hikayeleri geliştirmede başarısız olarak garip bir şekilde kayıtsız kalıyor. Fazla söze gerek bırakmadan, filmin sonlarına doğru yaşanan içgüdüsel bir sekans kendisinden önce yaşananları telafi etmeye yaklaşıyor ve otomobil yarışlarının tehlikeli işinin yanı sıra daha iyi bir film olabileceğine dair bir fikir veriyor.

Bu haliyle, zayıf karakterleriyle, bu canlandırıcı teknik virtüözite dozu, bu tür prestij arayan bir araç için yeterli bir getiri değil. Filmin aksesuarları henüz gösterimdeyken umut verici görünse de, "Ferrari" sadece ara sıra boşa çıkıyor.

"Ferrari" 25 Aralık'ta ABD sinemalarında gösterime giriyor. R olarak derecelendirilmiştir.

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Kaynak: edition.cnn.com

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