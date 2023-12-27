Fernando Alonso Amerikalı sporseverlerin 'farklı kültürünü' selamlıyor

Alonso Mayıs ayında çaylak olarak katıldığı Indianapolis 500 yarışını kazanamamış olabilir - 200 turluk yarışın bitimine 21 tur kala motoru patladı - ancak yarıştan Amerikalı motor sporları hayranlarına büyük bir hayranlık duyarak ayrıldı.

CNN'in The Circuit programına konuşan Alonso, "Bu farklı bir kültür, motor sporlarını ya da genel olarak sporu anlamanın farklı bir yolu - çok daha açık, hepimize karşı çok daha dostane" dedi.

Kuzey İspanya'daki memleketi Oviedo'daki karting pistinde konuşan Alonso, "(Indy 500) İspanya'da olsaydı ve bazı ABD'liler buraya gelseydi, favorilerimizin İspanyol sporcular olacağını ve onlara büyük tezahürat yapacağımızı hayal ediyorum" diye ekledi.

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"Bu, sporun milliyetlerin ya da buna benzer şeylerin ötesinde olduğunu hissettiren bir duyguydu. Orada bulunan hepimiz tribünlerdeki tüm insanlar için birer kahramandık. Hepimizi aynı şekilde desteklediler ve yarıştan gerçekten keyif aldılar, dolayısıyla bu hepimiz için iyi bir ders oldu."

Oğlu Michael'ın McLaren-Honda-Andretti takımıyla Alonso'nun Indy 500 kampanyasına öncülük ettiği F1 ve Indy efsanesi Mario Andretti, İspanyol pilotun Indy otomobiline tek seferlik geçişinin motor sporları için harika olduğunu söylüyor.

CNN'e konuşan Andretti, "Taraftarlardan gelen destek gösterisini takdir etmeye başladığını açıkça gördüm" dedi. "Çabasını takdir ettiklerini gösterdiler ve o da bunun değerini anladı," diye ekledi 1978 F1 dünya şampiyonu.

"Montreal'de (Kanada Grand Prix'sinde) yarış dışı kaldığında, kaskını takarak taraftarların arasına daldı... işte bütün mesele bu. Sporu besleyen şey budur. Taraftarlar bunu seviyor.

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"Bu yüzden Indy'ye çok değerli ve önemli olduğunu düşündüğüm bir şey getirdi. Herkes tarafından kollarını açarak karşılandı. Bu spor için iyi bir şeydi - dürüst olmak gerekirse Indy Car ve F1 için iyi bir şeydi."

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Alonso, F1 Dünya Şampiyonası'nın 20. turunun 17. ayağı için Austin'e geleceğine hala karar verememiş olarak geliyor.

İki kez dünya şampiyonu olan pilot 2018 sezonu için McLaren'e henüz bir taahhütte bulunmadı, ancak İngiliz takımının motor tedarikçilerini Honda'dan Renault'ya değiştirmesinden bu yana Alonso'nun takımla devam etmesi bekleniyor.

AmerikaBirleşik Devletleri Grand Prix 'si 22 Ekim Pazar günü Circuit of the Americas'tagerçekleşecek .

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Kaynak: edition.cnn.com