Fernandes'in penaltısı Villa'yı devirirken Manchester United Liverpool ile berabere kaldı

Fernandes'in sezonun 15. golü, Bertrand Traore'nin Anthony Martial'in ilk yarıdaki açılışını ev sahibi taraf için iptal etmesinin ardından yüksek kaliteli bir Yeni Yıl Günü karşılaşmasını çözdü.

Liverpool hala gol farkıyla United'ın önünde yer alıyor ancak sezona kötü bir başlangıç yapan Ole Gunnar Solskjær'in takımı ligde etkileyici bir performans sergiliyor.

Evinde üst üste aldığı üçüncü galibiyet ve son dokuz maçta aldığı yedi galibiyetle United, Alex Ferguson'un teknik direktörlük yaptığı son sezon olan ve Kırmızı Şeytanlar'ın İngiltere şampiyonluğunu son kez kazandığı 2012-13 sezonundan bu yana ligdeki en yüksek konumuna ulaştı.

Solskjær galibiyetten çok memnun olsa da takımının şampiyonluk şansını küçümsüyor.

Sky Sports'a verdiği demeçte "Daha sezonun başındayız ve üç puana fazla kapılmamalıyız," dedi.

"Geliştik ve ligde daha da iyiye gidiyoruz ve sezon sıkı geçecek, bu yüzden takım olarak çalışmaya ve gelişmeye devam etmeliyiz."

Jack Grealish'in ipleri eline almasıyla, geçen sezon küme düşmeye çok yaklaşan Villa, bu kampanyada dönüşen bir takım oldu. United'ın üstünlüğünü korumak için Eric Bailly'nin son anda yedek oyuncu Keinan Davis'i harika bir blokla engellemesi gerekti.

Villa altıncı sırada, liderin yedi puan gerisinde ancak bir maç eksiği ile yer alıyor.

Villa menajeri Dean Smith, United'ın Martial, Fernandes ve Paul Pogba ile tempoyu arttırdığı ilk yarıdaki performansından memnun değildi ve Martial devre arasından hemen önce ev sahibi takımı öne geçirdi.

Pogba ve Marcus Rashford orta sahada bir araya gelerek Aaron Wan-Bissaka'yı uzaklaştırdı ve Fransız oyuncu yakın direkte kafayla topu ağlara göndererek bu sezon açık oyundan ilk golünü attı.

John McGinn'in vuruşu Villa'nın ilk yarıda gol atmaya en çok yaklaştığı pozisyondu ancak ikinci yarıda ilk vuruşu yapan taraf konuk ekip oldu ve Grealish hızlı bir serbest vuruşla Bertrand Traore'nin düzgünce kontrol edip eve göndermesi için ortasını yaptı.

Pogba'nın kıvrılarak ceza sahasına girmesi ve Douglas Luiz'in arkadan hafif bir dokunuşla ona çelme takmasıyla taraflar sadece üç dakikalığına eşitlendi.

Hakem Michael Oliver pozisyonu işaret etti ancak penaltının onaylanması için bir video yardımcı hakem kontrolü daha gerekti.

Smith maçtan sonra bunun yanlış bir karar olduğuna inandığını söyledi ancak Fernandes penaltıyı Villa kalecisi Emiliano Martinez'in yanından geçirerek hata yapmadı ve bu sezon ligdeki 11. golünü attı.

Maçın başlamasıyla birlikte Pogba yakın mesafeden gole çeviremedi, Fernandes'in şutu üst direğe çarptı ve Rashford bir sonraki kornerden sıyrıldı.

Villa da tehdit altındaydı ve Tyrone Mings, Grealish'in serbest vuruşundan gelen topa kafayı vururken Anwar El Ghazi, Wan-Bissaka'nın son anda uzattığı topla engellendi.

Bailly'nin kahramanlıkları, United'ın üç değerli puana tutunmasını sağlayan son düdük çalmadan önce takım arkadaşları tarafından etrafının sarıldığını gördü.

West Ham desteği

Daha önce West Ham, Tomas Soucek'in geç gelen golü sayesinde Goodison Park'ta aldığı 1-0'lık galibiyetle Everton'ın son dönemdeki iyi gidişatına son verdi.

Aaron Cresswell'in şutunu takip eden Soucek, 86. dakikada Jordan Pickford'u geçerek sezonun beşinci golünü attı.

Goodison'da gol fırsatları ilk yarıda sadece bir isabetli şutla sınırlı kalırken, ikinci yarı eğlence açısından biraz daha fazlasını sundu.

En iyi şansı West Ham'dan Pablo Fornals yakaladı ancak iyi bir pozisyonda zayıf bir kafa vuruşu yaptı.

Kolombiyalı James Rodriguez sakatlığının ardından ikinci yarıda oyuna girdi ancak Hammers son vuruşu yapmadan önce ev sahibi takımda bir canlanma yaratamadı.

West Ham patronu David Moyes daha önce yönettiği takıma karşı ilk galibiyetini alırken, Carlo Ancelotti'nin Everton'ı zirvenin dört puan gerisinde dördüncü sırada kaldı.

"Gerçekten iyi, profesyonel bir işti" diyen Moyes, altı maçta üç maçlık bir seriyi bu kadar güçlü bir şekilde bitirdikleri için takımını övdü.

Covid belirsizliği

Bu arada, devam eden Covid-19 krizi Pazar günkü fikstürü etkileyebilir ve Manchester City menajeri Pep Guardiola, Chelsea ile planlanan önemli karşılaşmada beş oyuncusundan yoksun olacağını açıkladı.

City Noel günü yaptığı açıklamada, kulüpte Kyle Walker ve Gabriel Jesus da dahil olmak üzere dört pozitif vakaya rastlandığını ve Pazartesi günü Everton ile oynanacak maçın kısa süre içinde ertelenmesine neden olduğunu duyurdu.

Daha sonra yapılan testlerde, kimlikleri açıklanmayan üç takım üyesi de dahil olmak üzere daha fazla pozitif vakaya rastlandı.

Fulham'ın mücadele ettiği Burnley ile oynayacağı maç da, kadroda yapılan testlerin sonuçları beklendiği için belirsizliğini koruyor.

Çarşamba günü Tottenham Hotspur ile oynayacağı Londra derbisi, Spurs patronu Jose Mourinho'nun Cumartesi günü Leeds United ile evinde oynayacağı maça hazırlanırken "profesyonellik dışı" olarak nitelendirdiği bir kararla kısa süre içinde iptal edildi.

Premier Lig, pozitif testlerdeki artış nedeniyle "devre arası" çağrılarıyla karşı karşıya kaldı ancak şu ana kadar sezonun planlandığı gibi ilerlemesi gerektiği konusunda ısrarcı oldu.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com