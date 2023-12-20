Felipe Massa neden emekli kalamadı?

Brezilyalı pilot, sporda geçirdiği süre boyunca kendisini pistlerin en sevilen ve heyecan verici pilotlarından biri olarak kabul ettirdi ve dünya çapında büyük bir takipçi kitlesine sahip oldu.

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Massa'nın ilk kez 2016 yılında F1'i bıraktığı, ancak bir yıllığına geri çekildiği ikinci emekliliği ufukta göründüğünde, 37 yaşındaki pilot spot ışıklarından uzakta hak ettiği zamanın tadını çıkaracak gibi görünüyordu.

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Ancak Massa F1 kokpitinden çıkar çıkmaz Venturi ile 2019 Formula E sezonu için ana sürücü olmak üzere bir sözleşme imzaladı.

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"Massa, Monako'daki Venturi lansmanında CNN'in Supercharged programına verdiği demeçte "Yarışmayı seviyorum. "Formula 1'i bırakmak için doğru zamandı.

"Kararımdan gerçekten memnunum ama yarışmaya devam etmek istedim, bu yüzden Formula E'nin daha fazla büyüyen bir şampiyona olduğunu düşünüyorum.

"Yeni meydan okumaları seviyorum, bu yüzden benim için kesinlikle yeni bir meydan okuma - ve Formula E'deki bu yeni deneyimi, özellikle de Venturi takımıyla birlikte, dört gözle bekliyorum."

'Büyük bir değer'

Massa'nın bu hafta sonu Suudi Arabistan'da başlayacak olan sezonda yer alması Formula E için büyük bir başarı.

Forbes'a göre, dünyanın en hızlı büyüyen sporlarından biri olarak kabul edilen Formula E, geçtiğimiz sezon dünya çapında 300 milyondan fazla izleyiciyi televizyonda en az bir yarış izlemeye çekti.

Her bir yarışı ortalama 27.1 milyon kişi izledi ki bu rakam 2016-17 sezonunda her bir yarışı izleyen 18.6 milyon kişiye kıyasla büyük bir artış anlamına geliyor.

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Hızla artan küresel erişimi, Massa gibi yüksek profilli sürücülerin bu sporun bir parçası olmak için çabalamasının ana nedenlerinden biri.

Ancak Venturi'nin Massa'yı yeni sözleşmesindeki i'lerin noktasını koyup t'lerin üstünü çizmeye ikna etmeye çalışırken keşfettiği gibi, motor sporları dünyasındaki bağlantılar da yardımcı oluyor.

Monegasque'lı işadamı Gildo Pallanca Pastor'un fikir babası olduğu Monaco merkezli takım, önümüzdeki sezon için yeni takım müdürü olarak Susie Wolff'a sahip.

Wolff, F1'de adını Williams'ın test pilotu olarak duyurdu ve 2014'te 22 yıldır bir yarış hafta sonunda yer alan ilk kadın oldu.

Aynı yıl Massa da Williams'a katılarak İngiliz ekibindeki dört sezonluk görevine başlamıştı.

Wolff, Supercharged'a verdiği demeçte, "Ama Felipe'ye kredi veremem, çünkü ben katıldığımda Gildo zaten Felipe ile konuşuyordu," diyor. "Ben sadece son görüşmeleri tamamladım.

"Takım için büyük bir değer. Öncelikle onu bir insan olarak gerçekten çok seviyorum ama aynı zamanda uzun süredir motor sporlarında bu kadar üst düzeyde yer aldığı için getirebileceği deneyim de çok önemli.

"Monako'da yaşıyor, dolayısıyla simülatörde olmak için ofise ulaşması kolay. Felipe ve Edo'nun bizim için Formula E'deki en güçlü eşleşmelerden biri olduğuna inanıyorum."

Başarının garantisi yok

Hollywood aktörü Leonardo DiCaprio'nun ortak sahibi olduğu Venturi, Formula E'deki ilk dört sezonunu zorlu geçirdi.

Serinin başladığı 2014 yılından bu yana yarışan ekip, en iyi şampiyona derecesi olan altıncılığın yanı sıra bir yedincilik ve iki dokuzunculuk elde etti.

Venturi ayrıca henüz bir E-Prix kazanamadı, ancak Wolff bu sezon bunun değişebileceği konusunda iyimser.

Wolff, "Gerçekçiyim, bu büyük bir meydan okuma olacak," diye itiraf ediyor. "Biz küçük bir takımız ama bence Formula E'nin güzelliği de bu, sadece bir üretici olmanız başarıyı garanti etmiyor.

"Başarı için şansımız olduğuna inanıyorum. Eğer her şeyi doğru yaparsak, güvenilirliği ve hızı bulursak, harika sonuçlar alabileceğimizden hiç şüphem yok.

"Şampiyonluk için bunları bir araya getirebilir miyiz? Bunun mümkün olabilmesi için yapmamız gereken daha çok iş olduğuna inanıyorum ama rakiplerimize büyük saygı duyuyorum çünkü neler yapabileceklerini biliyorum ama Venturi ile başarıya ulaşabileceğimize inanıyorum ve bu inanç olmadan yarışa katılmam."

Motor sporlarındaki zengin deneyimine rağmen, FE'ye katılmak Massa için dik bir öğrenme eğrisi oldu.

F1 ve FE dışarıdan bakıldığında bazı benzerlikleri paylaşıyor gibi görünse de, kokpite oturduğunuzda aradaki farklar çok büyük.

Bu spora zaten aşina olan sürücüler bile yeni "Gen2" araçlara ve beraberinde gelen tüm değişikliklere alışmak zorunda kalacaklar.

Ancak Massa, Venturi'nin nihayet ilk E-Prix galibiyetini kaydetmesi için bulmacanın eksik parçası olabileceğini umuyor.

Massa, "Bu Venturi için de yeni bir meydan okuma, daha büyük, daha önemli ve daha başarılı olmak için ve ben de bunun bir parçası olduğum için mutluyum," dedi.

"Gerçekten değişeceğini umuyorum. Ama bir şey söylememek ve sadece yarışlara, işimize konsantre olmak daha iyi ama evet, bu sayıyı değiştirmenin mümkün olduğunu düşünüyorum.

"Gerçekten çok çalışacağım - ben ve Edo (Mortara, Venturi takım arkadaşı) bu sayıyı sadece bir kez değil, birçok kez değiştirebileceğimizi umuyoruz."

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Kaynak: edition.cnn.com