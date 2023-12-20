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Felipe Massa Formula E'deki ilk yarışından önce dünyanın en hızlı hayvanıyla yarışıyor

Deneyimli pilot Felipe Massa, Formula E'deki ilk yarışından önce bir alaca şahinle yarışarak hayranlarını heyecanlandırdı.

 and  Carmen Simpson
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Öne çıkan hikayeler

Felipe Massa Formula E'deki ilk yarışından önce dünyanın en hızlı hayvanıyla yarışıyor

Felipe Massa bir alaca şahinle yarışıyor

Formula E'deki ilk çıkışına hazırlanıyor

Yeni sezon Cumartesi günü başlıyor

Tamamen elektrikli yarış serisinde ilk kez boy gösterecek olan 37 yaşındaki pilot, gezegendeki en hızlı hayvan olan bir aladoğana karşı test edildi.

Avının üzerine dalarken 217 mil/saat hıza ulaşabilen bu kuş, Formula E aracından biraz daha hızlı.

Peki Massa elektrikli bir araçla ilk galibiyetini elde etmek için onu durdurabilecek mi?

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Kazanan mı?

Yeni görünümlü Gen2 aracının arkasına takılan bir yemi kovalayan şahin neredeyse Brezilyalı'ya yetişiyordu ama Massa öne geçmek için yeterince çaba gösterdi.

"Hayvanlar aleminin en hızlı üyesine karşı yarışmak benim için inanılmaz bir deneyimdi - aceleyle unutacağım bir şey değil" dedi.

Bu, Formula E'nin makinelerini hayvanlar aleminin en hızlı canavarlarına karşı ilk kez test edişi değil.

Bu yılın başlarında Jean-Éric Vergne Güney Afrika'da bir çitaya karşı yarışmak için direksiyon başına geçmişti.

Felipe Massa Formula E'deki ilk yarışından önce bir alaca şahinle yarıştı.

Hayranlar daha fazlasını görmek istedi ve Suudi Arabistan'da şahine karşı bir yarış düzenlendi.

Massa yarışı kazandıktan sonra "Bu fikrin taraftarlardan gelmesi ve Formula E'nin bu meydan okumayı dinleyip kabul etmesi hoşuma gitti" dedi.

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Formula E ilk kez

Massa bu yılın başlarında Formula E takımı Venturi'ye katılma kararını açıkladı ve Cumartesi günü Ad Diriyah E-Prix'sinde ilk kez yarışacak.

"Ad Diriyah'a dönmeyi ve yarışmaya başlamayı dört gözle bekliyorum. Bu benim Formula E'deki ilk yarışım olacak ve yeniden direksiyon başına geçmek için sabırsızlanıyorum," dedi Massa.

"Yarışmayı özlemişim ve bu seri piyasadaki en rekabetçi serilerden biri olduğunu gösterdi."

Uzun ve efsanevi Formula 1 kariyerine son verdikten bir yıl sonra, tecrübeli pilot Felipe Massa Formula E'de pistlere geri dönüyor. Brezilyalı pilot 2018/19 sezonu için tamamen elektrikli Formula E takımı Venturi'ye katılmaya hazırlanıyor.
İlk yıllarını ülkesi Brezilya'da kart yarışlarıyla geçiren Massa, Formula 1'deki büyük çıkışını İsviçre merkezli Team Sauber ile yaptı ve ilk kez 2002 Avustralya Grand Prix'sinde yarıştı ve sadece bir yarış sonra Malezya'da ilk F1 puanlarını aldı.
2006'da Ferrari'ye geçen Massa, Honda'ya bağlı vatandaşı Rubens Barrichello'nun yerini aldı ve Avrupa Grand Prix'sini üçüncü sırada bitirerek ilk podyumunun tadını çıkardı. Bunu Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'da elde ettiği ikincilikler izledi ve efsanevi Michael Schumacher ile birlikte Alman pilotun ikonik kırmızı renkteki son şampiyonluk mücadelesine ortak oldu.
Ve Massa'nın ilk pole pozisyonunun ardından Türkiye'de övgüleri topladığı o zor ilk Formula 1 zaferi kısa süre sonra geldi. Ferrari, bir dizi etkileyici performansın ardından Brezilyalı pilotu takımda tuttu.
Ferarri ile pistlerdeki en başarılı dönemini geçiren Brezilyalı pilot, 11 yarış birinciliği ve 36 podyum elde etti. McLaren pilotu Lewis Hamilton'ı (sağda) sonuna kadar zorladığı 2008 yılında Massa'yı şampiyonluktan sadece tek bir puan ayırdı.
Ancak Brezilyalı pilot 2009 yazında korkunç bir kazaya kurban gitti ve Macaristan Grand Prix'si sıralama turlarında Brawn GP pilotu Barrichello'nun aracındaki gevşek bir yayın başına çarpması sonucu 200 km/s (125 mil/s) hızla pistten çıktı. Massa'nın kafatası çatlamış ve birkaç gün tıbbi olarak komada kalmıştır.
Massa 2010 yılında yeni takım arkadaşı Fernando Alonso ile birlikte cesurca pistlere döndü ve hem Bahreyn hem de Avustralya'da podyumu tamamlayarak kazanın travmasını geride bırakmaya hazır olduğunu gösterdi.
Ancak sezon ilerledikçe Alonso giderek daha istikrarlı bir performans sergilemeye başladı ve bu durum Massa'nın 2010 Almanya Grand Prix'sinde takım arkadaşı için kenara çekilmek zorunda kalmasıyla sonuçlandı.
Massa'nın Ferrari'deki sürücülüğünü kaybedeceği yönündeki spekülasyonlar 2012'nin sonundaki etkileyici performanslarla bastırıldı, ancak ertesi sezon Monako'daki iki kaza da dahil olmak üzere bir dizi kaza Brezilyalı pilotun ivme kazanmasını yavaşlattı.
Massa'nın 2014 yılında yerini Kimi Raikkonen'e bırakması, Brezilyalı pilotun Williams'a geçmesine neden oldu. Daha az rekabetçi bir araca rağmen, iyi performans göstermeye devam etti - bir dizi podyum daha elde etti ve sıralamalarda altıncı oldu.
Fotoğraflarla: Felipe Massa'nın seçkin F1 kariyeri

15 yıllık F1 kariyeri boyunca 11 grand prix kazanan Massa, beş yıl önceki başlangıcından bu yana Formula E'ye geçiş yapan bir dizi sürücüden biri.

Tamamen elektrikli yarış serisi, dünya çapında elektrikle çalışan, sürdürülebilir araçların geliştirilmesini destekliyor. Yedi ay boyunca 11 şehri ziyaret eden 10 takım ve 20 sürücüden oluşuyor.

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Kaynak: edition.cnn.com

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