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Felipe Massa Formula E'deki ilk yarışından önce dünyanın en hızlı hayvanıyla yarışıyor

Felipe Massa bir alaca şahinle yarışıyor

Formula E'deki ilk çıkışına hazırlanıyor

Yeni sezon Cumartesi günü başlıyor

Tamamen elektrikli yarış serisinde ilk kez boy gösterecek olan 37 yaşındaki pilot, gezegendeki en hızlı hayvan olan bir aladoğana karşı test edildi.

Avının üzerine dalarken 217 mil/saat hıza ulaşabilen bu kuş, Formula E aracından biraz daha hızlı.

Peki Massa elektrikli bir araçla ilk galibiyetini elde etmek için onu durdurabilecek mi?

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Kazanan mı?

Yeni görünümlü Gen2 aracının arkasına takılan bir yemi kovalayan şahin neredeyse Brezilyalı'ya yetişiyordu ama Massa öne geçmek için yeterince çaba gösterdi.

"Hayvanlar aleminin en hızlı üyesine karşı yarışmak benim için inanılmaz bir deneyimdi - aceleyle unutacağım bir şey değil" dedi.

Bu, Formula E'nin makinelerini hayvanlar aleminin en hızlı canavarlarına karşı ilk kez test edişi değil.

Bu yılın başlarında Jean-Éric Vergne Güney Afrika'da bir çitaya karşı yarışmak için direksiyon başına geçmişti.

Hayranlar daha fazlasını görmek istedi ve Suudi Arabistan'da şahine karşı bir yarış düzenlendi.

Massa yarışı kazandıktan sonra "Bu fikrin taraftarlardan gelmesi ve Formula E'nin bu meydan okumayı dinleyip kabul etmesi hoşuma gitti" dedi.

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Formula E ilk kez

Massa bu yılın başlarında Formula E takımı Venturi'ye katılma kararını açıkladı ve Cumartesi günü Ad Diriyah E-Prix'sinde ilk kez yarışacak.

"Ad Diriyah'a dönmeyi ve yarışmaya başlamayı dört gözle bekliyorum. Bu benim Formula E'deki ilk yarışım olacak ve yeniden direksiyon başına geçmek için sabırsızlanıyorum," dedi Massa.

"Yarışmayı özlemişim ve bu seri piyasadaki en rekabetçi serilerden biri olduğunu gösterdi."

Fotoğraflarla: Felipe Massa'nın seçkin F1 kariyeri

15 yıllık F1 kariyeri boyunca 11 grand prix kazanan Massa, beş yıl önceki başlangıcından bu yana Formula E'ye geçiş yapan bir dizi sürücüden biri.

Tamamen elektrikli yarış serisi, dünya çapında elektrikle çalışan, sürdürülebilir araçların geliştirilmesini destekliyor. Yedi ay boyunca 11 şehri ziyaret eden 10 takım ve 20 sürücüden oluşuyor.

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Kaynak: edition.cnn.com