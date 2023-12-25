Federer ve Nadal 2011'den bu yana ilk kez Fransa Açık'ta karşılaşacak

Federer, "Belki de toprak zeminde oynamak için geri dönmemin nedeni Rafa ile oynamaktı," dedi.

Eğer bu doğruysa, Federer Suzanne Lenglen kortunda üç buçuk saat süren zorlu bir düelloda İsviçreli Stan Wawrinka'yı 7-6 (4) 4-6 7-6 (5) 6-4 yenerek dileğine kavuştu.

Sırada eski rakibi, 11 kez şampiyon olan Rafael Nadal var ve Kei Nishikori 'yi Philippe Chatrier ana kortunda iki saatin altında bir sürede 6-1 6-1 6-3 ile geçti.

Federer'in kendi kortunda, Nadal'ın ise Philippe Chatrier'de ikinci kez oynamasına rağmen, ıslak ve rüzgarlı Paris'te bir saatten fazla süren yağmur gecikmesinin ardından, maçlar yaklaşık olarak aynı zamanda bitti.

Federer ve Nadal toprak zeminde en son 2013 yılında Roma'da karşı karşıya gelmişti. Fransa Açık'ta ise 2011 finalinde karşılaşmışlardı. Nadal toprak zeminde 13-2, Paris'te ise 5-0 önde.

Federer 20, Nadal ise 17 Grand Slam zaferiyle erkekler arasında birinci ve ikinci sırada yer alıyor. Federer ise iki yıldan uzun bir aradan sonra bu sezon toprak zemine geri döndü.

Pazartesi günü 33. yaş gününü kutlayan Nadal, "Roger'ın yarı finalde önde olması ekstra bir şey" dedi. "Kariyerlerimizin en önemli anlarını kortta birbirimize karşı birlikte paylaştık.

"Yani bunun bir başka bölümü ve bunun için mutluyum ve heyecanlıyım, değil mi? Özel bir an olacak ve buna hazır olmaya çalışalım."

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Federer'in 2016'da Roland Garros öncesinde toprak korttan çekilip vücudunu korumayı ve sekiz şampiyonluk rekoru kırdığı Wimbledon'a odaklanmayı tercih etmesinin ardından ikilinin toprak zeminde tekrar karşılaşma ihtimali ortadan kalkmış gibi görünüyordu.

Ancak 37 yaşındaki oyuncu 2015'ten bu yana ilk kez bu yıl Paris'e dönmeye karar verdi ve 2012'den bu yana ilk Fransa Açık yarı finalini oynayacak olması göz ardı edilmemeli.

Orta korttaki ilk maçta Johanna Konta kusursuz bir performans sergileyerek 2018 finalisti Sloane Stephens'ı 6-1 6-4 yendi ve 1983'te Jo Durie'den bu yana Paris'te son dörde kalan ilk Britanyalı kadın oldu. Konta, kurada kalan iki gençten biri olan Marketa Vondrousova ile karşılaşacak.

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Federer momentumu

İsviçreli solak spin ustasına karşı son beş maçını kazandı ve belki de Nadal'la bir süre toprak zeminde karşılaşmamak, Federer'in sadece dört oyun kazandığı Roland Garros'taki 2008 finali de dahil olmak üzere geçmiş yenilgilerin izlerini azalttı.

Bir ay sonra Nadal, Federer'i arka bahçesi Wimbledon'da, pek çok kişinin tüm zamanların en iyi tenis maçı olarak kabul ettiği maçta yenerek yaralara tuz bastı.

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Çekilişin ilk başlayan yarısında yer aldığı için, Federer'in gişe rekorları kıran turnuvaya hazırlanmak için fazladan bir günü daha var. Cuma gününü dört gözle beklediğini ısrarla vurguluyor.

"Rafa ile oynayacağım için çok mutluyum, çünkü toprak zeminde bir şeyler yapmak ya da başarmak istiyorsanız, kaçınılmaz olarak, bir aşamada Rafa'dan geçeceksiniz, çünkü o çok güçlü ve orada olacak," dedi Federer.

"Toprak için kaydolduğumda umarım bunun gerçekleşeceğini biliyordum. Eğer ondan kaçınmak için farklı bir zihniyete sahip olsaydım, o zaman toprakta oynamamam gerekirdi. Sanırım bu zihniyet, bu turnuvada şimdiye kadar çok iyi oynamama yardımcı oldu."

Federer 2017 Avustralya Açık finalinde Nadal'ı yenmenin kupalarla dolu kariyerinin en önemli anlarından biri olduğunu söyledi - İspanyol'a karşı bir büyük turnuvada zafer kazanmasının üzerinden on yıl geçmişti.

Fransa Açık'ta Nadal'a karşı ilk kez ve çok ileri tenis yaşında kazanılacak bir zaferin de bu sıralamada yer alması gerekirdi.

Yine de Salı günü bir süre Federer'in bunu asla başaramayacağı görüldü.

Wawrinka ile setlerde berabere kalan, kırılma noktalarının buharlaştığını gören ve üçüncü sette 5-4'te iki set puanını heba eden Federer, takip eden oyunda iki kırılma noktasıyla karşılaştı.

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Kilit nokta

İlk vuruşta Wawrinka servis çizgisinden güzel bir drop shot vuruşu yaptı ve Federer sıkıntılı bir pozisyonda kaldı. Wawrinka içeri girmek yerine saha pozisyonundaki avantajını kaybetti ve geri çekildi.

Federer forehandini çizgiye doğru itti ve Wawrinka'nın backhandi - en sevdiği vuruşu yaparken kaydı - fileye gitti.

Tıpkı ilk setteki eşitlik bozmada olduğu gibi, Federer erken bir üstünlük yakaladı ve bunu korudu.

Federer'in üçüncü seti geçmesine yardımcı olan şey, Wawrinka'nın arkalıktan döndüğü ikinci servislerde tekrar tekrar servis atması ve voleybol oynamasıydı.

Federer kendini sık sık filede buldu ve 60 puanın 41'ini kazanarak etkiledi.

Son oyunda iki çift hata ve bir kırılma noktasını atlatarak 2015 şampiyonunu alkışlarla uğurladı.

Federer, Stefanos Tsitsipas'a karşı Avustralya Açık dördüncü turunda 12'de 0 yaptıktan dört ay sonra kırılma noktalarında 18'de 2 yapmasının bedelini ödemeyerek dostuna karşı 23-3'e yükseldi.

Yenilgiye rağmen Wawrinka, Pazar günü Tsitsipas ile oynadığı beş saatlik klasiğin ardından cesur bir performans sergiledi. 2017'de geçirdiği diz ameliyatından sonra geri döndüğünü gösterdi.

Nishikori de Benoit Paire karşısında Pazartesi günü sona eren bir maratona katlandı. Laslo Djere karşısında aldığı beş setlik galibiyetin ardından.

Nishikori için zor

2014 Amerika Açık finalisti Japon tenisçi, büyük turnuvalarda istediğinden daha fazla beş set erken oynuyor ve bunun sonucu olarak da gelmiş geçmiş en iyilerden bazılarına karşı işin sonunu getirecek gücü kalmıyor.

Avustralya Açık çeyrek finalinde şu anki 1 numara Novak Djokovic karşısında emekli olmak zorunda kaldı ve Nadal karşısında da pek bir şey sunamadı.

Federer, Nadal, Djokovic - Çarşamba günü Alexander Zverev ile karşılaşacak - ve Andy Murray erkekler tenisinin dört büyüklerini oluşturuyor.

Murray, uzun süredir devam eden kalça sorunlarından Haziran ayında Londra'da çiftler turnuvasında dönmeye hazırlandığı için turnede değil ama arkadaşı Britanyalı Konta turnede. 26 numaralı seribaşı kariyerinde bir canlanmanın ortasında.

Jelena Ostapenko'nun Fransa Açık'ta hiç maç kazanamaması ve 2017'de şampiyonluğa ulaşması emsal teşkil ediyor.

İki yıl önce Wimbledon'da yarı finalist olan büyük servisli Konta, 2019'da bu başarıyı tekrarlayabilecek mi? Konta bu turnuvaya 0-4 geride girmişti.

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Finalde yer almak için, verimli bir Fransa Açık hazırlığı geçiren bir başka oyuncu olan solak Vondrousova ile karşılaşacak.

38. sıradaki Vondrousova, 31. sıradaki Petra Martic'i 7-6 (1) 7-5 yenerek, Hırvat oyuncunun İstanbul'daki finalde kendisini yenmesinden iki ay sonra şampiyon oldu.

Lenglen'de göz kamaştırıcı çeşitlilikle dolu bir başka heyecanda, Martic ilk servisi 5-3'te atamadı ve 6-5'te üç set puanı kaçırdı.

Federer ve Nadal Chatrier'de oynayacak ve Wawrinka yenilgisine rağmen moralli olacak.

"'Ben bu sporun büyük bir hayranıyım. Bu yüzden Fransa Açık yarı finalinde Roger ile Rafa'yı karşı karşıya getirme şansını yakaladığınızda, televizyonu açıp izleyeceksiniz" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com