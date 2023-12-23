Federal yargıç Massachusetts'teki saldırı silahı yasağının Yüksek Mahkeme'nin dönüm noktası niteliğindeki son kararıyla uyumlu olduğuna hükmetti

ABD Bölge Baş Yargıcı F. Dennis Saylor IV Perşembe günü verdiği bir kararda, "İlgili tarih, 1791'de, şimdi olduğu gibi, 'tehlikeli ve olağandışı' silahları - özellikle de kendini savunma için makul ölçüde gerekli olmayanları - düzenleme geleneği olduğu ilkesini doğrulamaktadır" dedi.

Yargıç, Massachusetts yasağı tarafından yasaklanan saldırı silahlarının "sıradan kendini savunma amaçlarına uygun olmadığını ve sıradan ateşli silahların tasarımında bulunanların çok ötesinde önemli tehlikeler oluşturduğunu" yazdı.

Massachusetts yasası bazı yarı otomatik silahları ve yüksek kapasiteli şarjörleri yasaklıyor. Yargıcın kararına göre bu yasa 1998 yılında kabul edilmiş ve benzer bir federal yasanın 2004 yılında sona ermesinin ardından kalıcı hale getirilmiştir.

Haziran 2022'de Yüksek Mahkeme, New York Eyaleti Tüfek ve Tabanca Derneği v. Bruen davasında silah haklarını ülke çapında genişleten ve ateşli silah kurallarının ülkenin "tarihi geleneği" ile tutarlı olması gerektiğini ortaya koyan dönüm noktası niteliğindeki İkinci Değişiklik görüşünü yayınladı.

Yaklaşık üç ay sonra, Ulusal Silah Hakları Derneği ve bir Massachusetts sakini, anayasal haklarını ihlal ettiği iddiasıyla saldırı silahları yasağını engellemeye çalışan eyalet başsavcısına karşı şikayette bulundu.

NAGR'nin yasal kanadının icra direktörü X'te yaptığı bir paylaşımda, örgütün kararı temyiz etmeyi planladığını söyledi.

CNN yorum için NAGR'a ulaştı.

Massachusetts Başsavcısı Andrea Joy Campbell Cuma günü yaptığı açıklamada kararı "önemli bir kazanım" olarak nitelendirdi.

Campbell, "Silah güvenliği yasaları işe yarıyor ve kamu güvenliği ve İkinci Değişiklik ile tutarlı bir şekilde uygulanabiliyorlar" dedi. "Eyaletin saldırı silahları yasağını onaylayan bu karar, halkı koruyacak ve Massachusetts'in silah şiddetini önleme konusundaki liderliğini sürdürecek önemli bir kazanımdır."

CNN'den Josh Campbell bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com