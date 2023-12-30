Federal yargıç, Iowa eyalet yasasının LGBTQ konularını tartışan kitap ve müfredatı yasaklayan bölümlerini geçici olarak engelledi

ABD Bölge Yargıcı Stephen Locher'in Cuma günü aldığı ihtiyati tedbir kararı, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan yasanın iki hükmünün (kitap yasakları ve müfredat kısıtlamaları) uygulanmasını engelliyor.

Locher yasağı "inanılmaz derecede geniş" olarak nitelendirdi ve yasanın Iowa kütüphanelerinden yüzlerce kitabın kaldırılmasına neden olduğunu belirtti. Karara göre bu kitaplar arasında Pulitzer ödüllü kitaplar ve kurgusal olmayan tarih kitapları, İleri Düzey Yerleştirme sınavlarında yer alan birçok kitap ve "hatta öğrencilerin cinsel saldırı mağduru olmaktan kaçınmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış kitaplar" yer alıyor. Kararda, kısıtlamaların Birinci Anayasa Değişikliğini ihlal ettiği belirtildi.

Yasa, devlet okulu kütüphanelerinde "bir cinsel eylemin tanımını veya görsel tasvirini" içeren kitapları yasaklıyor ve ayrıca cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim hakkında eğitimi kısıtlıyor. Ayrıca, çocuklarının yeni bir isim veya zamir kullanmak istemesi halinde okulların ebeveynleri bilgilendirmesini gerektiriyor.

Yargıç Locher tarafından engellenen iki hüküm, kitap yasağı ve cinsiyet kimliği veya cinsel yönelimle ilgili eğitim kısıtlamalarıdır. Karar, bir çocuğun yeni bir isim veya zamir kullanmak istemesi halinde okulların ebeveynleri bilgilendirmeye zorlanmasını engellemedi.

Iowa yasasına karşı biri ACLU Iowa tarafından Kasım ayında, diğeri de yayıncı Penguin Random House tarafından Aralık ayı başında olmak üzere iki dava açılmıştı.

ACLU Iowa tarafından yayınlanan bir açıklamada Lambda Legal kıdemli avukatı Nathan Maxwell, "Müvekkillerimizin, Iowa'lı ailelerin ve öğrencilerin bu anayasaya aykırı yasanın bu bölümlerinin yol açtığı zararlardan uzak bir şekilde okul yılına devam edebilecek olmalarından dolayı mutluyuz" dedi. "Bu karar, eyalete LGBTQ+ içeriğine dayalı kitap yasaklama ya da Iowa LGBTQ+ öğrencilerine kapsayıcılık mesajı veren konuşmaları hedef alma çabalarının kabul edilemeyeceği yönünde güçlü bir mesaj göndermektedir."

Mayıs 2023'te tasarıyı imzalayan Vali Kim Reynolds, yaptığı açıklamada karardan dolayı "son derece hayal kırıklığına uğradığını" söyledi. "Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelime ilişkin eğitimin anaokulundan altıncı sınıfa kadar olan sınıflarda yeri yoktur." diye ekledi.

Iowa, son birkaç yıl içinde savunucuların sıklıkla "ebeveyn hakları" olarak tanımladıkları yasaları güçlendiren Cumhuriyetçi liderliğindeki birkaç eyaletten sadece biri. Eleştirmenler bu tartışmalı hareketin LGBTQ ve diğer marjinal öğrencilerin haklarını kısıtlamaya yönelik olduğunu savunuyor.

Bir sivil haklar örgütü olan İnsan Hakları Kampanyası, Iowa'nın ebeveyn hakları yasasını Florida'da çıkarılan ve muhaliflerin "Eşcinsel D eme" olarak adlandırdığı yasaya benzetti. Florida'daki yasa, sınıfta cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili bazı eğitimleri yasaklamış ve sosyal ve siyasi bir fırtına yaratmıştı.

Kütüphanelerde hangi kitaplara izin verileceğini kısıtlayan benzer yasalar yakın zamanda Missouri ve Utah dahil olmak üzere başka eyaletlerde de yürürlüğe girmiştir.

İfade özgürlüğünü savunmak için çalışan ve kitap yasaklarını takip eden bir sivil toplum kuruluşu olan PENAmerica tarafından Nisan ayında yayınlanan bir rapora göre, "Yasaların nasıl uygulanması gerektiğine ilişkin muğlak dil ve bunları ihlal eden eğitimciler için potansiyel cezaların dahil edilmesi, caydırıcı bir etki yaratmak için bir araya geldi".

Rapora göre Florida'daki gibi yasalar öğretmenleri, medya uzmanlarını ve okul yöneticilerini proaktif bir şekilde kitapları raflardan kaldırmaya teşvik ediyor.

Yasaklanan kitapların yaklaşık üçte biri ırk ya da ırkçılıkla ilgili ya da renkli karakterler içeren kitaplar. Kitapların yaklaşık %26'sı LGBTQ+ karakterlere ya da temalara sahip.

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Kaynak: edition.cnn.com