Federal yargıç, Idaho'da transseksüel çocuklara yönelik cinsiyet onaylayıcı bakım yasağını engelledi

Yasa, 18 yaşın altındaki trans bireylere bu tür bir bakım sağlayan tıp uzmanlarını 5.000 dolara kadar para cezası ve 10 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabilecek ağır suç mahkumiyeti riskiyle karşı karşıya bırakacaktı.

Amerikan Tabipler Birliği, Amerikan Psikiyatri Birliği, Amerikan Pediatri Akadem isi ve Amerikan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Akademisi de dahil olmak üzere başlıca tıp dernekleri, cinsiyet onaylayıcı bakımın birçok çocuk ve yetişkin için kanıta dayalı ve tıbbi açıdan gerekli olduğu konusunda hemfikirdir.

"Transseksüel çocuklar yasalar önünde eşit muamele görmelidir. Ebeveynler çocuklarına nasıl bakacakları konusunda en temel kararları verme hakkına sahip olmalıdır," diye yazdı Bölge Mahkemesi Yargıcı B. Lynn Winmill kararında.

Winmill, yasağın 14. Değişikliğin eşit koruma ve yasal süreç maddelerini ihlal ettiğini savundu ve bu maddelerin "gözden çıkarılan azınlıkları korumaya ve temel haklarımızı yasama yetkisini aşmaktan korumaya" hizmet ettiğini yazdı.

"Bu, iç savaşın ardından yeni serbest bırakılan köleler için geçerliydi. Bu durum 20. Yüzyılda kadınlar, beyaz olmayanlar, ırklar arası çiftler ve doğum kontrol yöntemlerine erişmek isteyen bireyler için de geçerliydi. Ve 21. Yüzyılda transseksüel çocuklar ve ebeveynleri için de daha az doğru değil" diye yazdı.

Cumhuriyetçi Idaho Valisi Brad Little, Nisan ayında Savunmasız Çocukları Koruma Yasasını imzaladı. Başlangıçta 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek olan yasa, doktorların ve pratisyenlerin reşit olmayanlara ergenliği engelleyici ilaçların yanı sıra ameliyatlar da dahil olmak üzere cinsiyet onaylayıcı bakım sağlamasını yasadışı hale getirecek.

Little, Nisan ayında Idaho milletvekillerine gönderdiği mektupta "Bu tasarıyı imzalayarak, toplumumuzun küçükleri sağlıklı bedenlerine geri dönülemez şekilde zarar verebilecek ameliyatlardan veya tedavilerden korumada bir rol oynadığının farkındayım" dedi. "Ancak, politika yapıcılar olarak, hükümetin sevgi dolu ebeveynlere ve onların çocukları için en iyisinin ne olduğuna dair kararlarına müdahale etmesine izin vermeyi düşündüğümüzde çok dikkatli olmalıyız."

Yasa hemen tepkiyle karşılaştı. Idaho'da yaşayan iki trans gencin ailesi yasağa karşı dava açtı.

Jane Doe olarak anılan davacılardan biri Mayıs ayında yaptığı açıklamada, "Benim gibi trans bireyler güvenlik ve özgürlük konusunda herkesle aynı şansa sahip olmayı hak ediyor, ancak bu yasa özellikle bizi ve sağlık hizmetlerimizi sebepsiz yere hedef alıyor" dedi. "16 yaşındayım - ihtiyacım olan sağlık hizmetleri için Devletimle savaşmak yerine arkadaşlarımla takılmalı ve geleceğimi planlamalıyım."

Cinsiyeti onaylayan bakım nedir?

Cinsiyet onaylayıcı bakım, bir kişinin doğumda atandığı cinsiyetten bilinmek istediği cinsiyete geçişine yardımcı olmak için multidisipliner bir yaklaşım kullanır.

Bu bakım şemsiyesi ruh sağlığı terapisi, ergenlik engelleyiciler, hormon terapisi ve ameliyatları içerebilir. Reşit olmayan bir kişinin ihtiyaç duyduğu bakımın zamanlaması ve miktarı, doktorların ve ebeveynlerin katkısıyla duruma göre belirlenir.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı Nüfus İşleri Ofisi'ne göre, erken cinsiyet onaylayıcı bakım, trans gençlerin sağlığı ve refahı için "çok önemlidir".

Ofis, transseksüel gençlerin intihar düşünceleri de dahil olmak üzere ruh sağlığı sorunları açısından artan bir riskle karşı karşıya olduğunu ve cinsiyet onaylayıcı bakımın yardımcı olabileceğini gösteren araştırmalara atıfta bulunuyor.

Amerikan Pediatri Akademisi de trans gençler için bu yaklaşımı destekliyor.

ABD genelinde cinsiyet onaylayıcı bakım yasaklarına karşı mücadele

Winmill'in bu hafta davada verdiği karar, diğer eyaletlerdeki benzer yasaklara meydan okumak için çalışan LGBTQ+ savunucularına umut verdi.

Aileler adına davanın açılmasına yardımcı olan Idaho Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, kararı "trans gençlerin aileleri ve sağlık hizmeti sağlayıcıları için bir zafer" olarak nitelendirdi.

ACLU of Idaho İcra Direktörü LeoMorales Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bu yargı kararı, sağlık hizmetlerine erişim haklarına ve çevrelerindeki dünyada gezinme yeteneklerine karşı yıllardır süren bir saldırının ortasında trans insanlar için çok ihtiyaç duyulan bir umut ışığıdır" dedi.

İnsan Hakları Kampanyasına göre, yaklaşık 20 eyalet gençler için cinsiyet onaylayıcı bakımı yasakladı. LGBTQ+ savunuculuk grubu, Kasım ayı itibariyle 13 ila 17 yaş arasındaki her 10 trans gençten üçünün cinsiyet onaylayıcı bakım konusunda yasal yasakların bulunduğu eyaletlerde yaşadığını tahmin ediyor.

Örgüte göre ACLU, ABD'de trans gençlerin bakımına yönelik yasaklara karşı bir düzine yasal itirazda bulundu.

CNN'den Jen Christensen bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com