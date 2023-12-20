Federal yargıç, Arlington Mezarlığı'ndaki Konfederasyon heykelinin kaldırılmasına devam edilebileceğine hükmetti

ABD Bölge Yargıcı Ronnie D. Alston, Defend Arlington ve Save Southern Heritage Florida gruplarının ihtiyati tedbir talebinin ardından Pazartesi günü anıtın kaldırılmasını engelleyen geçici bir kısıtlama kararı verdi.

Gruplar, Savunma Bakanlığı'nın anıtı kaldırma planının Ulusal Çevre Politikası Yasası'nı ihlal ettiğini ve bakanlığın kaldırma işlemi sırasında anıt alanını çevreleyen mezar alanlarına dikkat etmediğini iddia etti.

Ancak Alston Salı günü verdiği bir kararda davacıların "ihtiyati tedbir kararının kamu yararına olduğunu kanıtlayamadıklarını" söyledi.

Kararda, "Davacıların kaldırma çalışmalarının mezarlıklara zarar verebileceğine ilişkin şikayetleri yanlış bilgilendirilmiş ya da yanıltıcıdır" denildi.

Heykelin kaldırılması, geçtiğimiz Ekim ayında yayınlanan bir Savunma Bakanlığı yönergesinde belirtilen ABD askeri tesislerinden Konfederasyon sembollerinin kaldırılmasına yönelik daha geniş bir eylemin parçasıdır. Arlington Ulusal Mezarlığı sözcüsü Kerry Meeker daha önce CNN'e yaptığı açıklamada anıtın Cuma gününe kadar tamamen kaldırılacağını öngörmüştü.

Amerikalıheykeltıraş Moses Jacob Ezekiel tarafından tasarlanan ve 1914 yılında açılanbronz heykel, 32 ayak yüksekliğindeki bir kaidenin üzerinde bir kadını tasvir ediyor. Mezarlığa göre figür zeytin yapraklarıyla süslü bir taç giyiyor, elinde bir defne çelengi, bir saban kundağı ve bir budama kancası tutuyor. Ayak ucunda İncil'den bir yazıtta "Onlar kılıçlarını saban demirine, mızraklarını da budama kancasına çevirdiler" yazmaktadır.

Mezarlığa göre anıttaki diğer figürler arasında "Anne" olarak tasvir edilen, Beyaz bir subayın bebeğini taşıyan Siyah bir kadın ve savaşa giden sahibini takip eden Siyah bir adam yer alıyor.

Mezarlık yetkilileri, anıtın bronz parçalarının kaldırılacağını, ancak granit kaidesi ve temelinin çevredeki mezarları rahatsız etmemesi için yerinde kalacağını söyledi.

Mezarlığın web sitesine göre, İç Savaş'ın sona ermesinden 35 yıl sonra, 1900 yılına kadar Konfederasyon kalıntılarının Arlington'a gömülmesine izin verilmedi.

Mezarlık, "1902 yılına gelindiğinde 262 Konfederasyon cenazesi özel olarak belirlenmiş bir bölüme, Bölüm 16'ya defnedildi" dedi. Mezarlığın web sitesine göre bu sayı şimdi 400'den fazla.

Sözcüsü Macaulay Porter'a göre Virginia Valisi Glenn Youngkin, mezarlığın taşınması planlarından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Porter, valinin mezarlığı Shenandoah Vadisi'ndeki New Market Battlefield State Historical Park'a taşımayı planladığını söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com