Federal temyiz mahkemesi Biden yönetiminin Teksas'ta kürtaj erişimini korumaya yönelik kılavuzun uygulanmasını engelledi

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuzda, 1986 tarihli bir yasa uyarınca ödeme güçlerine bakılmaksızın hamile hastalara acil bakım hizmeti sunmaları gereken sağlık hizmeti sağlayıcılarının, hayati tehlike arz eden veya sağlık açısından kurtarıcı durumlarda da kürtaj hizmeti sunmaları gerektiği ve bu eylemlerin eyalet yasalarını ihlal etmesi halinde korunacakları belirtiliyor.

Bu, ABD Yüksek Mahkemesi'nin 2022'de Roe v. Wade kararını bozmasına karşı yönetimin önleyici hamlelerinden biriydi.

Teksas bu kılavuza federal mahkemede itiraz etti. Geçen yıl bir yargıç, HHS'nin Teksas'ta ya da Amerikan Pro-Life Obstetrisyenler ve Jinekologlar Birliği veya Hıristiyan Tıp ve Dişhekimleri Birliği üyelerine karşı kılavuzu uygulamasını engelledi.

"Mahkeme önündeki soru, HHS'nin Kılavuzuna göre EMTALA'nın, acil bir tıbbi durum için gerekli stabilize edici tedavi olduğunda doktorların kürtaj yapmasını zorunlu kılıp kılmadığıdır. Böyle bir zorunluluk yoktur. Bu nedenle EMTALA'nın kapsamını genişletmeyi reddediyoruz" dedi. 5 ABD Temyiz Mahkemesi'nin üç yargıçlı paneli oybirliğiyle aldığı kararda.

Salı günkü kararı veren yargıçların hepsi Cumhuriyetçi başkanlar tarafından atanmıştı.

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Kaynak: edition.cnn.com