FDA tedarik zincirinde 'binlerce birim' sahte Ozempic olduğu konusunda uyardı

FDA eczaneleri, sağlık sistemlerini, toptancıları ve hastaları semaglutid ürünlerinin gerçek olup olmadığını iki kez kontrol etmeleri konusunda uyarmaktadır. Kutu üzerinde NAR0074 lot numarası ve 430834149057 seri numarası bulunan bir miligramlık enjekte edilebilir Ozempic ürünleri kullanılmamalıdır.

Ajans ve ilaç üreticisi Novo Nordisk, tehlikeli olup olmadıklarını belirlemek ve maddenin ne olduğunu tespit etmek için sahte ürünleri test ediyor. FDA, kalem etiketi, karton, hastalar ve sağlık uzmanları için bilgiler ve enjektörlerle birlikte gelen iğnelerin de sahte olduğunu söyledi. İğnelerin sterilliği teyit edilemediği için bunların kullanılması enfeksiyona yol açabilir.

FDA hastalara ilaçlarını yalnızca geçerli bir reçete ile devlet tarafından ruhsatlandırılmış eczanelerden almaları gerektiğini hatırlattı.

Ozempic, kilo vermek için kullanan ünlüler arasında popülaritesinin artmasından bu yana kıtlık içinde. Ozempic ve kardeş zayıflama ilacı Wegovy'nin popülaritesi arttığından beri, insanların salonlarda ve sosyal medya aracılığıyla sahte versiyonlar sattığına dair raporlar var.

FDA ayrıca online satıcılara mektuplar göndererek taklitlerini satmamaları konusunda uyarıda bulunuyor. Novo Nordisk, tıbbi kaplıcaların, tıbbi kliniklerin ve zayıflama kliniklerinin sahte versiyonları satmasını engellemek için dava açtı.

FDA, diğer sahte semaglutid enjekte edilebilir ürünleri ortadan kaldırmak için diğer federal kurumlar ve Novo Nordisk ile birlikte çalıştığını söyledi.

Tüketiciler soruları olması veya sahte ürün bulmaları halinde Novo Nordisk'i 1-800-727-6500 numaralı telefondan arayabilirler. İnsanlar ayrıca sahte ürünleri yerel FDA tüketici şikayetleri koordinatörlerine veya FDA'nın web sitesine bildirebilirler.

Kaynak: edition.cnn.com