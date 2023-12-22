FDA, susamın başlıca gıda alerjenleri listesine katıldığını açıkladı

Nisan 2021' de yasalaşan Gıda Alerjisi Güvenliği, Tedavi, Eğitim ve Araştırma Yasası veya FASTER Yasası'nın bir sonucu olarak 1 Ocak'ta yürürlüğe giren değişiklik.

FDA birkaç yıldır susamın süt, yumurta, balık, kabuklu deniz ürünleri, ağaç yemişleri, yer fıstığı, buğday ve soya fasulyesini de içeren başlıca gıda alerjenleri listesine alınıp alınmayacağını inceliyordu. Susamın başlıca gıda alerjenleri listesine eklenmesi, susam içeren gıdaların etiketleme ve üretimle ilgili olanlar da dahil olmak üzere belirli gıda alerjeni düzenleme gerekliliklerine tabi olacağı anlamına gelmektedir.

Los Angeles'taki Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nde alerji uzmanı, immünolog ve uzman doktor olarak görev yapan Dr. Robert Eitches, 2020 yılında CNN'e verdiği demeçte, susam alerjilerinin her yaştan insanı etkilediğini ve öksürük, boğaz kaşıntısı, kusma, ishal, ağızda kızarıklık, nefes darlığı, hırıltılı solunum ve tansiyon düşmesi şeklinde ortaya çıkabileceğini söyledi.

Kurumun web sitesine göre FDA, başlıca gıda alerjenlerinin ürünlerde uygun şekilde etiketlenip etiketlenmediğini kontrol etmek ve gıda tesislerinin alerjen çapraz temasını önleyip önlemediğini belirlemek için gıda ürünlerinde denetimler ve numune alma çalışmaları yürütüyor.

Gıda alerjisi araştırmalarının büyük bir özel fon sağlayıcısı olan Food Allergy Research & Education'ın hükümet ve toplum işlerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Jason Linde, "Bunun anlamı, hayatı tehdit eden susam alerjisi olan 1,6 milyon Amerikalı için hayatın 1 Ocak 2023'ten itibaren daha iyi olacağıdır" dedi. Kuruluş, FASTER Yasası'nın kabul edilmesine yardımcı olmuştur.

Linde, susamın "düzinelerce ve düzinelerce içerikte bulunduğunu", ancak her zaman ismen listelenmediğini söyledi.

"Yıllar boyunca, hayatı tehdit eden susam alerjisi olan (insanlar) etiketin arkasına bakmak, üreticiyi aramak ve bunu anlamaya çalışmak zorunda kalıyordu" dedi. "Eğer dahil edilmişse, sadece doğal bir baharat ya da aroma olarak dahil edilmişti."

Linde, yeni yasanın "gıda alerjisi topluluğu için büyük bir zafer olduğunu" söyledi.

Kapsayıcılığa giden yol

FASTER Yasası'ndan önce FDA, gıda üreticilerine Kasım 2020'de susamı gönüllü olarak gıda etiketlerinde bir bileşen olarak listelemelerini tavsiye etti. Bu kılavuz bir zorunluluk değildi ve susam alerjisi olan kişilerin bu tohumu içerebilecek gıdaları tanımlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyordu.

2020'deki tavsiyeden önceki düzenlemelere göre, içerik olarak bütün tohumlar kullanıldığında susamın etiket üzerinde beyan edilmesi gerekiyordu. Ancak susam bir aroma olarak veya bir baharat karışımında kullanıldığında etiketleme gerekli değildi. Ayrıca öğütülmüş susam ezmesinden yapılan tahin gibi bir ürün için de gerekli değildi. Bazı insanlar tahinin susam tohumlarından yapıldığının farkında değil.

Linde, bu tür bir rehberlik takdir edilmekle birlikte, "gönüllü rehberlik sadece budur - gönüllüdür" dedi. "Şirketler buna uymak zorunda değil ve birçoğu da uymadı."

FARE'in eski icra kurulu başkanı Lisa Gable daha önce CNN'e verdiği demeçte, "FDA tarafından bir alerjenin etiketlenmesi gereken bir alerjen olarak tanımlanma şekli, alerjisi olan insanların sayısına bağlıdır" demişti. "Örneğin susamı ele alalım: Susam nedeniyle anafilaksi geçiren insanların sayısında bir artış oldu. Bunun nedenine ilişkin çeşitli görüşler var, ancak bunun bir nedeni, susamın artık birçok diyet trendinin altında yatan bir bileşen olması olabilir."

Eitches, bitki bazlı ve vegan gıdalar daha popüler hale geldikçe, fındık ve tohumların geniş kullanımının daha sık gündeme gelen bir konu olduğunu söyledi.

Güvenlik ipuçları

FDA 15 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Tüketicilere, perakende raflarında bulunanlar da dahil olmak üzere 2023'ten önce eyaletler arası ticarette bulunan gıdaların, susamın bir alerjen olarak beyan edilmesi için pazardan çıkarılmasına veya yeniden etiketlenmesine gerek olmadığını hatırlatıyoruz" dedi. "Raf ömrüne bağlı olarak, bazı gıda ürünlerinde yürürlük tarihinde susam için alerjen etiketi bulunmayabilir. Tüketiciler bir gıda ürününün susam içerip içermediğinden emin değillerse üreticiye danışmalıdırlar."

Linde, birçok şirketin ürünlerini etiketleme sürecine çoktan başladığını, ancak şu anda raflarda bulunan gıdaların satılmasının veya kaldırılmasının üç ila altı ay sürebileceğini söyledi. Çorba gibi bazı gıdaların raf ömrü daha da uzundur.

Eitches, susam alerjisi olan kişilerin özellikle restoranlarda belirli yiyecekleri yeme konusunda "çok dikkatli" davranarak güvende kalabileceklerini söyledi.

Orta Doğu, vegan ve Japon restoranlarının yemeklerinde susamın farklı formlarına yer verme olasılığının daha yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

Eitches, susama karşı hassas veya alerjik olduklarından şüphelenenlerin, sorularını yanıtlayabilecek ve acil durumlar için ilaç veya cihaz sağlayabilecek bir uzmana görünmeleri gerektiğini söyledi.

Adrenalin ve epinefrinin difenhidraminden daha etkili olduğunu da sözlerine ekledi. Alerjik bir reaksiyon meydana gelirse, herhangi bir ilaç veya cihazla hazırlıklı olun ve tıbbi yardım isteyin.

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Kaynak: edition.cnn.com