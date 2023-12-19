FBI, Yahudi kurumlarına yönelik yüzlerce sahte bomba tehdidinin ABD dışından geldiğine inanıldığını açıkladı

"Şu anda, kullanılan benzer dil ve belirli e-posta ticaretine dayanarak, bu tehditlerin faillerinin bağlantılı olduğu görülmektedir. Ayrıca, bu tehditlerin ABD dışından kaynaklandığı anlaşılmaktadır." FBI, CNN tarafından elde edilen ve ulusal Yahudi kuruluşlarına gönderilen bir mesajda şunları söyledi

Büro, "Bugüne kadar, bu e-posta tehditlerinin hiçbiri gerçek bir patlayıcı cihaz ya da cemaatlere zarar verme riski içermiyordu" diye ekledi.

Kar amacı gütmeyen uluslararası bir Yahudi kuruluşu olan Anti-Defamation League Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Cumartesi gününden bu yana 400'den fazla Yahudi tesisinin e-posta yoluyla sahte bomba tehditleri aldığını söyledi.

ADL Aşırıcılık Merkezi Başkan Yardımcısı Oren Segal CNN'e yaptığı açıklamada, örgütün tehditlerin arkasında bir kişinin ya da az sayıda kişinin olduğuna inandığını söyledi. Mesajları gören Segal, e-postayla gönderilen mesajların, iddia edilen tehditlerin niteliği ve bunlardan sorumlu olduğunu iddia eden bir grubun adındaki farklılıklar da dahil olmak üzere benzerlikler içerdiğini söyledi.

Segal Pazartesi günü yaptığı açıklamada, korku salmayı amaçlayan bomba tehditlerinin "modern teknolojiyi kullanan eski bir teknik" olduğunu ve internet üzerinden gönderilen tehditlerin "insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar ucuz ve maskelenmesinin daha kolay" olduğunu söyledi.

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Secure Community Network de daha önce Yahudi kurumlarına yönelik 200'den fazla bomba tehdidi ve "swatting call" (bir suç işlendiği yalanıyla yetkilileri bir yere çekmek için yapılan şaka aramaları) yapıldığını bildirmişti. Ağ, sahte tehditlerin ve olayların Kaliforniya, Arizona, Connecticut, Colorado, Washington ve diğer eyaletlerdeki tesisleri hedef aldığını söyledi.

Büro, FBI'ın ABD genelindeki 30'dan fazla saha ofisinin tehditleri araştırdığını söyledi.

Federal kurum daha önce yaptığı açıklamada asılsız tehditlerden haberdar olduğunu ve güncel, inandırıcı bir tehdide işaret eden herhangi bir bilgi bulunmadığını belirtmişti.

Sahte tehditler Hanuka Bayramı'nın bitiminden birkaç gün sonra ve Gazze'de İsrail-Hamas savaşının başlamasından bu yana belgelenen Yahudi toplumuna yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde geldi.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından bu yana geçen sürede - ve İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatmasının devam ettiği bir dönemde - ABD genelinde Yahudileri, Müslümanları ve Arapları hedef alan nefret suçları ve önyargı olaylarına ilişkin raporlar arttı.

CNN'den Sabrina Shulman ve John Miller bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com