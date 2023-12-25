FBI, Trump davasında Colorado yargıçlarına yönelik şiddet tehdidi raporlarının ardından soruşturma başlattığını açıkladı

FBI Halkla İlişkiler Sorumlusu Vikki Migoya Pazartesi günü CNN'e yaptığı açıklamada "FBI durumun farkında ve yerel kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışıyor" dedi. "Motivasyonu ne olursa olsun, eylemlerini haklı göstermek için aşırılık yanlısı görüşleri kullanan biri tarafından gerçekleştirilen her türlü şiddet tehdidi veya kullanımına ilişkin soruşturmaları titizlikle takip edeceğiz."

Colorado Adli Şube sözcüsü yargıçlara yönelik tehditler konusunda yorum yapmazken Denver Polis Departmanına bırakılan bir mesaja Pazartesi öğleden sonra hemen geri dönülmedi. Colorado Eyalet Devriyesi sözcüsü Kıdemli Asker Gary Cutler, yargıçlara yönelik her türlü tehdidin yerel makamlar tarafından ele alınacağını söyledi.

Federal müdahaleye ek olarak, eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri yetkilileri ve hükümet dışı araştırma grupları, kamu görevlilerine yönelik somut tehditlere dönüşebileceğine dair işaretler için aşırılık yanlısı çevrimiçi forumlardaki söylemleri izliyor.

CNN tarafından elde edilen ve ABD kolluk kuvvetleri için partizan olmayan bir araştırma kuruluşu tarafından hazırlanan çevrimiçi sohbet analizine göre, Trump'ın oy pusulasından diskalifiye edilmesine karar veren dört Colorado Yüksek Mahkemesi yargıcının isimleri, yargıçların kişisel verilerini ifşa etme çağrılarıyla birlikte bu tür forumlarda "kışkırtıcı" paylaşımlarda sıkça yer aldı.

Analizde yargıçlara yönelik spesifik bir tehdit bulunmazken, "karara tepki olarak yalnız aktör veya küçük grup şiddeti veya diğer yasadışı faaliyetler riski devam ediyor" denildi.

Aşırı sağcı, Trump yanlısı bir web sitesinde bir kullanıcı, Colorado yargıçlarına açıkça bir gönderme yaparak "Tüm cüppeli fareler asılmalı" diye yazdı.

Bu paylaşımlar, Trump'a yönelik önceki federal iddianamelerin ardından görülen bir çevrimiçi faaliyet modelini yansıtıyordu: belirsiz iç savaş çağrıları ve rahatsız edici derecede şiddet içeren bir dil, ancak bu tehditleri eyleme geçirmeye yönelik özel planlar konusunda çok az şey.

Colorado Yüksek Mahkemesi geçen hafta daha önce benzeri görülmemiş bir kararla, 14. Anayasa Değişikliği'nin "ayaklanma yasağı" nedeniyle Trump'ın uygun bir başkan adayı olmad ığına ve bu nedenle seçmenler 5 Mart'ta yapılacak GOP önseçimi için toplandığında eyaletteki oy pusulasında yer alamayacağına 4-3 hükmetti. Karar, Trump'ın tüm ülke için karar verebilecek olan ABD Yüksek Mahkemesi'ne yapacağı temyiz başvurusuna kadar 4 Ocak'a kadar askıya alınacak.

Trump'ın kendisi de ayrı bir davada mahkeme salonundaki bazı rakiplerine sözlü saldırıda bulunmuş ve tanıkların yanı sıra savcılar, mahkeme personeli ve onların aile üyeleri hakkında konuşması yasaklanmıştı.

CNN bu ayın başlarında, aşırı sağcı Temsilci Jim Jordan 'a Temsilciler Meclisi başkanlığını verme çabasının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından bazı GOP'luları hedef alan tehditler, Trump'ınsuçlamalarıyla ilgili bir başka tehdit ve Hamas ile İsrail arasındaki savaşın patlak vermesinin ardından İsrail'in Filistinlilere yönelik muamelesini tarihsel olarak eleştiren ilerici Temsilci İlhan Omar 'ı hedef alan bir başka tehdit de dahil olmak üzere, bu yıl kamu görevlilerine yönelik tehditlerin arttığınıbildirdi.

Federal kolluk kuvvetleri, 6 Ocak 2021'de çok sayıda kişinin ölümüne neden olan Kongre Binası ayaklanmasından bu yana, çevrimiçi söylemlerin gerçek dünyada şiddete dönüşme potansiyeli karşısında hazırlıksız yakalanma konusunda ihtiyatlı davranıyor. Haziran ayında yayınlanan bir Senato raporuna göre, ayaklanmadan önce isyancılar "[saldırıyı] esasen sosyal medyada açıkça planladılar", ancak FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı tehdidi bastırmakta başarısız oldu.

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Kaynak: edition.cnn.com