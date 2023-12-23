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Fanny Sunesson: Augusta'yı fetheden kadın golf caddy'si

Efsanevi kadın golf taşıyıcısı CNN Living Golf'e konuştu

İsveçli, bir majör kazanan ilk kadın caddy olarak tarihe geçti

Sunesson 1990'lar boyunca Nick Faldo ile çalıştı

Ancak İsveçli Fanny Sunesson'u sadece ilk olarak hatırlamak, onun aynı zamanda bir dönem en iyisi olduğu gerçeğini göz ardı etmek olur.

1990'lar boyunca Nick Faldo'nun yanında yer alan Sunesson, efsanevi İngiliz golfçüyü dört büyük şampiyonluğa taşıdı.

Sergio Garcia ve vatandaşı Henrik Stenson gibi diğer Avrupalı yıldızlarla çalışmaya devam eden Sunesson, 2012'de emekli olmadan önce İsveçliyi 2007 Dünya Match Play Şampiyonası ve 2009 Oyuncular Şampiyonası'na taşıdı.

Eski profesyoneller Meaghan Francella ve Michelle Simpson'dan 2016 PGA galibi Brooke'un kız kardeşi Brittany Henderson'a kadar yepyeni bir kadın nesline çantayı taşımaları için ilham verdi.

Derin uçta

Zirvede geçen yirmi yıldan sonra, genç Sunesson'un başlangıçta birkaç aylığına golf hakemliği yapmayı düşündüğüne ve bunu "dünyayı görmek için bir şans olarak" düşündüğüne inanmak zor.

Her şey 1989'un sonlarında, oyunun en iyi oyuncularından biri olan Faldo'nun, yanında kendisi kadar azimli birini istediğine karar vermesiyle değişti.

Avrupa Turu'nda İspanyol Jose Rivero ve İngiliz Howard Clark ile çalışmış olan Sunesson bu şansı kaçırmadı.

Gothenburg doğumlu kız, yeni görevine başlayalı sadece birkaç ay olmuşken 1990 Masters için Augusta National'a gidiyordu.

Sunesson, CNN Living Golf'e verdiği nadir bir röportajda "Golfçüler için bir peri masalı, bir rüya gibiydi" diyor. "Oradaki mimari ve aura - orada olmak inanılmazdı ve son şampiyona caddy'lik yapmak da fena değildi."

Faldo, ikinci Masters şampiyonluğu için Raymond Floyd'a karşı play-off'u kazanmaya devam etti ve Sunesson'u oyun tarihinde bir majör kazanan ilk kadın caddy yaptı.

Sadece üç ay sonra ikili, golfün evi St Andrews'da Açık Şampiyona unvanını da kazandı.

Sunesson, Faldo'nun yanında 18'inci vuruşa doğru yürüyüşünü hatırlarken gözleri doluyor.

"18'inci vuruşumuzu yaptığımızda kazanacağımızı biliyorduk," diyor Sunesson. "Nick'in tee'den çıkarken yaptığı şey için çok minnettarım: bana döndü ve 'bu anın tadını çıkar!' dedi."

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'Gördüğüm en iyi rauntlardan biri'

Baltık liman kenti Karlshamn'da büyüyen Sunesson, profesyonel olarak oynama hayalleri kuran hevesli bir amatör golfçüydü. Bu hayaller gerçekleşmemiş olabilir ama Faldo ile olan galibiyet ortaklığı hayal kırıklığını fazlasıyla telafi etti.

İki yıl sonra bir Open zaferi daha geldi ama en ikonik an, golf folkloruna sonsuza dek kazınmış bir turnuva olan 1996 Masters'da yaşanacaktı.

Son gün Faldo ile Avustralyalı Greg Norman karşı karşıya geldi. Pazar günü oyuna başladıklarında Norman'ın altı vuruşluk aşılmaz gibi görünen bir üstünlüğü vardı.

Sunesson umudunu hiç kaybetmedi.

"Tarihsel olarak, Greg'i bir kez hariç neredeyse her seferinde yenmiştik," diyor ve 11 vuruşluk muhteşem finali hatırlıyor.

Norman'ın oyunu ünlü bir şekilde dağıldı - Avustralyalı oyuncu altı üzeri-par 78 ile tökezlerken, her zaman güvenilir olan Faldo 67'lik kusursuza yakın bir tur attı ve altıncı ve son büyük şampiyonluğunu beş atışla perçinlemek için sonuncuyu kuşladı.

"Yaptığımız şeye çok odaklanmıştım. Elbette Greg'le olanları kaçıramazdınız ama yine de bunu yapmak zorundasınız. Geri dönmek için uzun bir yol var.

"O gün 67 atış yapmak mı? Bence Nick o tur için daha fazla övgüyü hak ediyor. Greg'in turnuvayı kaybettiğini söylediler ama bence bu biraz haksızlık. Gördüklerimin en iyisi olmasa da en iyi rauntlardan biriydi."

'Harika bir caddy, harika bir kız'

Cinsiyeti görmezden gelmeyi tercih eden Faldo, kariyerinin en başarılı dönemini Sunesson'a borçlu.

CNN Living Golf'e konuşan Faldo, "Golf çantamda bir kadın olan Fanny Sunesson'un bulunmasının önemini anlamadım," diyor. "Onun harika bir caddy, harika bir kız, iyi bir eğlence olduğunu düşündüm.

"Bilirsiniz, en önemli şey iletişim kurabilmenizdir. Çok profesyoneldi, yapması sekiz saat süren yarda kitaplarını yaptı, böylece her türlü bilgiye sahip oldunuz. Harika bir ilişkimiz vardı."

Bir maaş artı ödül parasının önemli bir yüzdesini ( %5-10 arasında bir değere sahip olduğu söyleniyor) kazanarak Sunesson'a 1 milyon sterlinden (1,35 milyon dolar) fazla kazandırdı.

Ancak en çok değer verdiği şey Faldo ile olan ve bugüne kadar süren benzersiz ilişkisi.

"Bence biz harika bir takımdık," diyor. "Birlikte çok iyi çalıştık; neredeyse tek bir kişi gibi düşünüyorduk."

Bu ayrılmaz bağ belki de en iyi Faldo ve Sunesson'un 28 Temmuz 2001'de evlenmeleriyle özetlendi - birbirleriyle olmasa da.

Birbirlerinden kilometrelerce uzakta, ayrı eşlerle evlenen Faldo, bu tesadüfe o zaman şöyle değinmişti: "Gülmek için bir internet bağlantısı kurmayı düşünüyoruz."

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Şu anda Caddy Hall of Fame'deki tek kadın olan Sunesson için bir gün onun gibi pek çok kişi çim sahalarda yürüyebilir ama bir şey asla değişmeyecek.

"Biliyor musunuz, bugün hâlâ arkadaşız" diyor. "O benim için bir kardeş gibidir."

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Kaynak: edition.cnn.com