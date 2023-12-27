Fair Isle kazağının şaşırtıcı tarihi

Son beş yılda, lüks markalar Ralph Lauren, Thom Browne, Chanel, Celine, Balenciaga, Raf Simons, Versace ve Dries van Noten podyumlara bu miras örgünün kendi versiyonlarını gönderdi. Londra merkezli tasarımcı Molly Goddard, bu deseni gayri resmi bir imza haline getirerek, neredeyse her koleksiyonunda yapılandırılmış Fair Isle tarzı bir örgüyü kabarık, tül bir etekle eşleştirmeyi ihmal etmedi.

Kısacası, sürekli moda olan bir kış klasiği haline geldi; kuzey yarımkürede yaşayanlar için, geceler bastırır bastırmaz kazak havası bozulana kadar omuzlara atmak için uygun. Bununla birlikte, Hailey Bieber Los Angeles'ta bile 19 Aralık'ta kahve içerken Khaite karamel ve mavi Fair Isle tarzı örgü hırkasıyla görüldü.

İsmini İskoçya'nın kuzeydoğu kıyısının yaklaşık 100 mil aç ığındaki Shetland takımadalarının bir parçası olan Fair Isle adasından alan örgü tekniği ilk olarak 18. ve 19. yüzyıllarda balıkçı şapkalarında kullanılmaya başlandı (sevgili kazaklarımız çok daha sonra ortaya çıktı). İki telli desen sadece sanatsal olmakla kalmıyor, aynı zamanda tekstil kütlesini iki katına çıkararak uzun, konik şekilli şapkaları ekstra sıcak tutuyordu. Genellikle örme bir iç astara da sahiptiler.

Tipik Fair Isle örgüsü, geometrik bir 'O'yu bir 'X'in takip ettiği ve giysi boyunca tekrarlanan bir 'OXO' desenini takip eder. Bazı örgücüler 'O' şeklini haç, kar taneleri veya "kaz gözü" adı verilen merkezi bir nokta gibi sembollerle doldurur. Onları diğer balıkçı iş kıyafetlerinden ayıran şey ise canlı renk paleti. "Mavi, kırmızı, sarı, doğal bir beyaz ve Shetland siyahı denilen doğal bir kahverengi kullanıyorlardı," diyor 1850 yılına kadar uzanan geniş bir koleksiyona sahip olan Shetland Tekstil Müzesi'nin küratörü ve toplum müzeleri sorumlusu Dr. Carol Christiansen. "Buradaki fikir, kaptanların karadan ya da diğer tekneler tarafından daha kolay görülebilmeleri için daha parlak renkler giymeleriydi."

Peki nasıl oldu da işlevsel iş kıyafetleri modanın en kalıcı tasarımlarından biri haline geldi?

Dr. Christensen bir telefon görüşmesinde "Turistik bir ürün haline gelmeye başladılar" dedi. 19. yüzyılda Norveç ve Hollanda'dan gelen balıkçılar, Shetland sularında çalışmak ve ringa balığı yakalamak için bölgeye geldiler - kazançlı bir yaz işi -. Fair Isle işçileri tarafından giyilen komik, küçük, renkli şapkalar yeni, çekici ve ziyaretçi Hollandalı balıkçıların evlerine götürebilecekleri mükemmel bir hatıra olarak görülüyordu. 1870 yılına gelindiğinde, Shetland'ın düzenli bir gemi ve posta servisi vardı ve bu da ticaret ve turizmin ölçeğini artırdı. Kısa sürede, tıpkı Hollandalı kaptanlar gibi yanlarında Fair Isle'den bir parça götürebilen hevesli avcılar veya kuş avcıları için bir tatil beldesi haline geldi. Talep arttıkça ticaret de büyüdü. Birdenbire bu desen çoraplarda, eldivenlerde, atkılarda ve son olarak da kazaklarda kullanılmaya başlandı.

Bu görünüm 1920'lerde popülerlik kazandı. 1923'te Sir Henry Lander'in o zamanki Prens Edward'ın portresini çizmesi, tasarımın sportmenlikle olan ilişkisini güçlendirdi. Sessiz bir Fair Isle v yaka ve ekose düz şapka ile golf sahasından yeni çıkmış gibi görünen İngiliz kraliyet ailesi, stilin ana akım haline gelmesine yardımcı oldu. Tam da kadınların stilleri değişirken ortaya çıktı. Paul Poiret ve Gabrielle Chanel gibi tasarımcılar sayesinde daha bol, daha rahat giysiler korselerin ve kombinezonların kısıtlayıcı doğasını gölgede bırakıyordu (Chanel'in kendisi de bir Fair Isle hayranıydı ve 1910'da ayırt edici 'OXO' desenli yakalı bir hırkayla fotoğraflanmıştı ). Kadınlar benzer hırkalar, kazaklar - eğer couture'e ulaşılamıyorsa genellikle kendileri örüyorlardı - ve pilili diz boyu etekler giyiyorlardı.

Fair Isle, 1940'larda ve 50'lerde kadın örgü modelleri kitaplarının temel taşı haline geldiğinde hızla bir aile sembolüne dönüştü. İngiltere'nin dört bir yanındaki anneler sadece kendilerine değil, kocalarına ve artan ipliklerle çocuklarına da birer parça örüyorlardı. Birdenbire tüm çekirdek aile birimleri birbiriyle uyumlu Fair Isle giysileri giymeye başladı; bu da onu modern tasarımcıların bugün hala nostalji uyandırmak için kullandığı gelenek, görenek ve sağlıklı yaşam fikirleri için görsel bir steno haline getirdi.

İngiliz markası Toast'un kıdemli triko tasarımcısı Emma Brooks Zoom aracılığıyla verdiği bir röportajda, "Bence yer ve zaman duygusu olan her şey insanlara aidiyet duygusu veriyor" dedi. Fair Isle örgüleri, İskoçya'da (Shetland'da olmasa da) uzman bir fabrikayla ortaklığı olan ve genellikle yerel İskoç iplikçilerle çalışan markanın Sonbahar-Kış koleksiyonlarının değişmez bir parçası. "Örme bir süveterde ve yakanın etrafındaki bir motifte gurur verici bir şey var. Çok bunaltıcı olmadan bir renk patlaması, bence bu pek çok insanın giyim tarzına hitap ediyor."

Tasarım hiçbir zaman resmi olarak markalaşmamış olsa da, geleneksel Fair Isle'ın taklit edilmesi zor bir miras niteliği vardır - her ne kadar sıklıkla denense de. Chanel, 2015 yılında Roma'da Metier d'Arts koleksiyonunda (atölyelerindeki el işçiliğini kutlamaya adanmış bir koleksiyon) bu desenle olan bağlarını yeniden canlandırdı. Bağımsız Shetland markası Mati Ventrillon'un, modaevinin araştırma yapmak üzere stüdyosunu ziyaret etmesinin ardından Chanel'in tasarımlarını kopyaladığını iddia etmesinin ardından örgüler ironik bir şekilde tartışmalara yol açtı. Chanel özür diledi ve daha sonra defileyi tanıtan pazarlama dilinde Ventrillon'a atıfta bulundu.

Brooks, zanaatın kültürel hassasiyetinin son derece farkında ve hatta Toast'un Shetland ipliğiyle hazırlanan bir sonraki koleksiyonu için tasarım ilhamı aramak üzere 2019 yılında Shetland Tekstil Müzesi'nde Dr. Christiansen'i ziyaret etti. Brooks, "Belirli motiflerin belirli bir bölgesel alanda çok geleneksel olduğu gerçeğine karşı duyarlı olmak önemlidir" dedi. "(Shetland Tekstil arşivinde) beni şaşırtan şey renk paletlerinin genişliğiydi. Sanırım Fair Isle'ın tarihi kitaplarında gördüklerinizden dolayı daha sessiz renkler bekliyordum. Ancak gerçek bir genişlik ve zaman içinde değişen tasarımlar ve (örücülerin) geleneği tamamen farklı bir tarzla karıştırma hissi vardı."

Bugün Dr. Christiansen, Fair Isle zanaatını markalaştırmanın neredeyse imkansız olduğuna inanıyor. "Denemeler oldu, ancak yer belirlemeye kadar gidemediğimiz için bu çok zor," diyor. Ayrıca sığır yetiştiriciliğiyle ilgili sorunlar da var, bu da Shetland'da üretilen tüm Fair Isle örgülerinin Shetland koyunlarından elde edilen yünlerle yapılmadığı anlamına geliyor. "İşler gerçekten karmaşık bir hal alıyor," dedi. "Yazık çünkü artık muhtemelen çok geç. Fair Isle dünyanın her yerinde üretiliyor."

"Bu işler böyledir, küresel modadır."

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Kaynak: edition.cnn.com