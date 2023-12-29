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FAA, hava trafik kontrol tesisindeki onarımlar için kalkışları durdurduktan sonra DC bölgesindeki havalimanlarında yer durdurmayı kaldırdı

Federal Havacılık İdaresi'nin Virginia'daki bir hava trafik kontrol tesisindeki ekipman sorunları nedeniyle Pazar akşamı erken saatlerde yaptığı yer durdurma kararını kaldırmasının ardından DC bölgesindeki havalimanlarına uçuşlar yeniden başlayabilir.

 and  Viktoria Klein
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Washington Dulles Uluslararası da duraklamadan etkilenen havalimanları arasında yer aldı..aussiedlerbote.de

FAA, hava trafik kontrol tesisindeki onarımlar için kalkışları durdurduktan sonra DC bölgesindeki havalimanlarında yer durdurmayı kaldırdı

FAA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Potomac Terminali Radar Yaklaşma Kontrol tesisinde onarım yapılırken, ajans Virginia'daki Reagan National, Washington Dulles International ve Richmond International havalimanlarının yanı sıra Maryland'deki Baltimore Washington International'a kalkışları durdurdu.

Ajans, onarımlar yapılırken kontrol tesisinin iletişim için yedek bir sisteme geçtiğini söyledi.

Saat 19:00 ET'den kısa bir süre sonra ajans, Potomac tesisindeki "bir iletişim güç panelinin" onarımının tamamlanmasının ardından normal operasyonların yeniden başladığını duyurdu . Ajans ayrıca tesisleri etkileyen bir yangın rapor edilmediğini de söyledi.

CNN, FAA'ya onarım ihtiyacına neyin neden olduğunu sordu.

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Kaynak: edition.cnn.com

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