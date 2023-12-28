F1 takımı Mercedes yeni solunum yardımcılarının tasarımını ücretsiz olarak kullanıma sunacak

Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı (CPAP) cihazları, akciğer enfeksiyonu olan hastaların oksijen maskesinin tek başına yeterli olmadığı durumlarda daha rahat nefes almalarına yardımcı olacak.

Cihaz, Mercedes mühendisleri ve University College London (UCL) ile UCL Hastanesi'ndeki klinisyenlerden oluşan bir ekip tarafından geliştirildi. UCL Hastanesi ve Londra bölgesindeki diğer hastanelerde yapılan hasta değerlendirmelerinin ardından cihaz geçen hafta ruhsat onayı aldı.

İngiliz Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından 10.000 adede kadar cihaz için sipariş verildi. Mercedes'in F1 motorlarının tasarlandığı ve geliştirildiği Brixworth, İngiltere'deki tesisi bu talebi karşılamak üzere yeniden tasarlandı ve günde 1.000 adet üretmesi bekleniyor.

UCL'den yapılan açıklamada, yeni cihazın bir önceki modelden 100 saatten daha kısa bir sürede tersine mühendislikle geliştirildiği ve geçen hafta ruhsat onayı aldığı belirtildi. Revize edilen tasarım, önceki modele göre %70 daha az oksijen tüketiyor.

UCL'nin başkan yardımcısı Profesör David Lomas, "Hayat kurtaran bu cihazlar önümüzdeki haftalarda NHS'ye hayati destek sağlayacak, hastaların ventilatörlerden uzak tutulmasına yardımcı olacak ve yoğun bakım yatakları ve personeline olan talebi azaltacak" dedi.

"İlk prototipin üretilmesinden sadece iki hafta sonra hastanelere ulaşmaları olağanüstü bir başarıdır. Üniversiteler, hastaneler ve endüstri ulusal fayda için birlikte çalıştığında neler yapılabileceğini gösteriyor."

CPAP makineleri hastaların solunum yollarını açık tutmaya ve hava ve oksijeni sürekli bir hızda ağız ve buruna iterek akciğerlere giren oksijen miktarını arttırmaya yardımcı olur. İngiltere merkezli Formula 1 takımları da ülkenin Ulusal Sağlık Hizmetleri tarafından umutsuzca ihtiyaç duyulan binlerce vantilatörün üretilmesine yardımcı oluyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre, İngiltere'de en az 6.159 ölümle birlikte 55.242 doğrulanmış koronavirüs vakası yaşandı.

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F1 izinli personel

Mercedes, henüz resmi olarak başlamamış olan kaotik F1 sezonunda nadir görülen bir iyi haber verdi.

Formula 1 ayrıca personelinin %50'sini geçici izne çıkardığını ve CEO Chase Carey'nin pandemi sırasında maliyetleri azaltmaya yönelik önlemlerin bir parçası olarak önemli bir gönüllü maaş kesintisi yapacağını duyurdu.

Personelin izne çıkarılması Mayıs sonuna kadar iki ay süreyle geçerli olacak ve çalışanların maaşlarının yüzde 80'ini İngiliz hükümeti tarafından uygulamaya konulan bir mali kurtarma programı aracılığıyla alacağı anlamına geliyor.

F1 direktörleri ve yöneticilerinin hepsi gönüllü olarak %20 maaş kesintisi yapmayı kabul etti.

Üç takım - McLaren, Williams ve Racing Point - işgücünün bir bölümünü şimdiden izne çıkardı ve ilgili takımların sürücülerinin her biri de maaş kesintisi yaptı.

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Sezon henüz başlamadı

Salı günü, 14 Haziran'da yapılacak olan Kanada Grand Prix'si bu sezon etkilenen dokuzuncu yarış oldu. Bu yarışın ertelenmesi, ertelenmeyen ya da iptal edilmeyen ilk yarışın 26 Haziran'daki Fransa Grand Prix'si olduğu anlamına geliyor.

Avustralya ve Monako yarışları zaten iptal edilmişti ve bugüne kadar Bahreyn, Vietnam, Çin, Hollanda, İspanya ve Azerbaycan olmak üzere altı yarış daha ertelendi.

Sporun kurallarına göre bir sezonun Dünya Şampiyonası olarak tanımlanabilmesi için en az sekiz yarışın düzenlenmesi gerekiyor ve organizatörler 15 ila 18 etkinlikten oluşan azaltılmış bir takvim üzerinde çalışıyor.

Bu haber, solunum yardımcılarının özellikle NHS sağlık çalışanlarına teslim edilmek yerine, dünyanın dört bir yanındaki sağlık sistemlerine yardımcı olmak için ücretsiz olarak kullanıma sunulacağını açıklığa kavuşturmak için güncellenmiştir.

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Kaynak: edition.cnn.com