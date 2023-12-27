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F1: Suzuka'daki buji arızasının ardından Vettel'in şampiyonluk teklifi suya düştü

Bu, Formula 1 start gridinin ışıltısında değil, soğuk ve karanlık bir sabah işe gidip gelirken karşılaşılabilecek bir sorun.

 and  James Williams
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Lewis Hamilton (solda) ve Sebastian Vettel tüm sezon boyunca pistte mücadele etti. Formula 1'de....aussiedlerbote.de
Lewis Hamilton (solda) ve Sebastian Vettel tüm sezon boyunca pistte mücadele etti. Formula 1'de 2017 sezonunun nasıl geçtiğini görmek için galeriye tıklayın..aussiedlerbote.de

Öne çıkan hikayeler

F1: Suzuka'daki buji arızasının ardından Vettel'in şampiyonluk teklifi suya düştü

Vettel'in 2017 F1 mücadelesi hızla azalıyor

Hamilton 59 puanla şampiyonluk farkını açtı

Britanyalı ABD GP'de pilotlar şampiyonluğunu kazanabilir

Ancak motor sporlarının en gözde markasının bile sıradan otomobil kazalarından muzdarip olduğu ortaya çıktı - buji arızası.

Ferrari, Sebastian Vettel'in aracındaki sorunu Pazar günkü yarıştan dakikalar önce fark etti, ancak hatalı bujiyi gridde değiştirmek için yapılan çılgınca girişimler başarısız oldu ve Alman sürücü yarışa altı tur kala emekli oldu.

Alman pilot, Melbourne'deki sezon açılışında Hamilton ve Britanyalı'nın yeni Mercedes takım arkadaşı Valtteri Bottas'ı geride bırakarak damalı bayrağı gördü.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın Suzuka'da damalı bayrağı görmesiyle Vettel'in şampiyonluk şansına vurulan son darbe oldu ve bitime dört yarış kala şampiyonluk liderliğini neredeyse tartışılmaz 59 puana çıkardı.

Vettel'in DNF'i, takım arkadaşı Kimi Raikkonen'in bir önceki hafta sonu Malezya Grand Prix'sinde DNS yapmasının hemen ardından geldi. Ferrari teknisyenleri iki haftadır sürücülerinin aracını tamir etmek için uğraşıyor.

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Singapur'da iki Ferrari'nin dramatik bir şekilde birbirine çarptığı ve Marina Bay Street Circuit'te ışıklar altında yarış dışı kaldığı felaketleri de unutmayalım.

Hamilton, kendisini Şanghay Uluslararası Pisti'nde zafere taşıyan Mercedes aracını okşadı. Çin'deki beşinci kariyer galibiyetini elde eden Britanyalı pilot, ikinci olan Vettel ile puanlarını eşitledi. Red Bull'dan Max Verstappen ise üçüncü oldu.
Vettel, Bottas'ın sıralama turlarında ilk kez pol pozisyonu elde etmesinin ardından Bahreyn'de galip geldi. Yarış sırasında Hamilton, Red Bull pilotu Daniel Ricciardo'yu pit şeridinde beklettiği için beş saniye dur-kalk cezası aldı. Vettel bunun avantajını sonuna kadar kullanarak rahat bir galibiyet elde etti.
Bahreyn'de ilk kez pol pozisyonu elde eden Bottas (en sağda), Rusya Grand Prix'sinde ilk F1 zaferine yükseldi. Hızlı bir başlangıç Fin pilotun öndeki iki Ferrari'yi geçmesini sağladı. Vettel Bottas'ı çizgiye kadar sıkı bir şekilde takip ederek ikinci sırayı aldı. Hamilton yarışı dördüncü bitirdi.
Rusya'da podyumu kaçıran Hamilton, İspanya Grand Prix'sinde en üst basamağa geri döndü. Britanyalı pilot startta Vettel tarafından geçildi ancak Hamilton mücadele etti ve yarışın ilerleyen bölümlerinde şampiyonluk yarışındaki rakibini dramatik bir şekilde geçerek damalı bayrağı gördü. Red Bull pilotu Ricciardo üçüncü olarak Bottas'ın motor arızası yaşamasının ardından sezonun ilk podyumunu elde etti.
Vettel'in takım arkadaşı Kimi Raikkonen, Monaco Grand Prix'sinin Cumartesi günkü sıralama turlarında dokuz yıl aradan sonra ilk kez pol pozisyonunu elde etti ancak Finli pilotun ilk aşamalarda liderliği ele geçirmesinin ardından yarışı kazanan Alman pilot oldu. Vettel, Finliden biraz daha geç pite girdikten sonra liderliği ele geçirdi ve bir daha arkasına bakmadı. Ricciardo üçüncü, Bottas ise dördüncü oldu. Gridde 13. sırada başlayan Hamilton ise yarışı altıncı sırada tamamladı.
Monako'da hayal kırıklığı yaratan bir gösterinin ardından Hamilton Montreal'de bir sürüş ustalığı sergiledi. Sıralama turlarında kariyerinin 65. pole pozisyonunu alarak Ayrton Senna'nın rekorunu egale eden Hamilton, yarışı da domine ederek takım arkadaşı Bottas'ın 20 saniye önünde çizgiyi geçerken Ricciardo Vettel'i geride bırakarak üçüncü oldu.
Azerbaycan'daki kaotik yarışta hem Vettel hem de Hamilton 2017'de ilk kez podyumu kaçırdı. İkili, Ricciardo'nun kazançlı çıktığı bir Güvenlik Aracı periyodu sırasında pistte çarpıştı. Avustralyalı pilotun beklenmedik galibiyeti kariyerinin beşinci galibiyeti olurken, Williams'ın genç pilotu Lance Stroll (sağda) üçüncü olarak podyuma çıkan en genç F1 çaylağı oldu.
Bottas, Mercedes'in Alman takımında Nico Rosberg'in yerine neden kendisini seçtiğinin bir başka örneğini verdi. Fin pilot hafta sonu Avusturya Grand Prix'sini domine etti - sıralamalarda ilk sırada yer aldı ve yarışta Vettel'i uzak tuttu. Yarışa sekizinci sıradan başlayan Hamilton dördüncü sıraya kadar yükseldi.
Hamilton Britanya Grand Prix'sinde durdurulamaz bir performans sergileyerek Ferrari'lerden yarım saniyeden fazla daha hızlı bir sıralama yaptı ve ev sahibi taraftarları büyük bir zaferle sevindirdi. Hem Vettel hem de takım arkadaşı Raikkonen yarışın sonlarına doğru lastik patlattı. Raikkonen iyileşerek yarışı üçüncü bitirirken, Vettel ancak yedinci olabildi ve Hamilton'la arasındaki şampiyona liderliğini tek puana indirdi.
Başka bir yarış, başka bir dönemeç ve bu sefer Ferrari, Vettel'in takım arkadaşı Raikkonen'i eve götürmesi ve iki Mercedes'in takip etmesiyle onurlandırıldı. Hamilton son podyum sırası için Bottas'a geçit verdikten sonra yarışı dördüncü bitirdi - Finli pilot daha önce iki Ferrari'yi kovalamak için başarısız bir girişimde bulunarak Britanyalı'nın geçmesine izin vermişti.
Hamilton, Belçika Grand Prix'sinde Michael Schumacher'in 68 olan tüm zamanların pole rekorunu egale etti ve ardından son 10 turda Vettel'in meydan okumasını savuşturarak damalı bayrağı ve Spa Francorchamps'daki üçüncü kariyer zaferini elde etti.
Tüm sezon boyunca Vettel'in gerisinde kalan Hamilton, İtalya Grand Prix'sinde zen benzeri bir soğukkanlılık göstererek nihayet pilotlar şampiyonasında öne geçti. Ferrari ise kendi topraklarında unutulacak bir hafta sonu geçirdi. Islak koşullarda kötü bir sıralama turunu, hayal kırıklığı yaratan bir yarış izledi. Vettel, Mercedes ikilisinin arkasında podyuma çıkmayı başardı ancak şampiyonluk liderliği elinden kayıp gitti.
Singapur Grand Prix'si: Ferrari kabusu Hamilton'a rüya gibi bir galibiyet hediye etti

Takım Suzuka'daki sorunlar konusunda ağzını sıkı tutmaya devam ediyor. Takım müdürü Maurizio Arrivabene Japonya'daki yarışın ardından medyaya konuşmayı reddetti ve Ferrari'nin resmi web sitesinde yayınlanan yorumlarda herhangi bir ayrıntıya girmedi.

Bu arada Vettel'in kamuoyuna yaptığı açıklamalar, son başarısızlığının ardından takımı "koruma" arzusuna odaklandı.

Vettel gazetecilere verdiği demeçte "Eleştirel olmanız normal, özellikle de işler ters gittiğinde, bu işimizin bir parçası" dedi.

"(Ekibi) korumam gerektiğini hissediyorum - şimdiye kadar inanılmaz bir iş çıkardık. Son iki yarışta yaşadığımız güvenilirlik sorunları elbette üzücü ama bilirsiniz, bazen böyle olur. Elbette canımız yanıyor ve hepimiz hayal kırıklığına uğradık," diye ekledi.

"Ama şimdi geri dönüp biraz dinlenmemiz ve son dört yarışa dümdüz gidip neler olacağını görmemiz gerekiyor."

OKUYUN: Kaza yapmak F1 pilotlarının kazanmasına nasıl yardımcı oluyor?

Ferrari en son 2007 yılında sürücüler şampiyonluğunu kazandı - Kimi Raikkonen Hamilton'ı tek puanla geçti - ve on yıl sonra 2017 sezonunun ilk işaretleri İtalyan takımı için çok umut vericiydi.

Hamilton, Macaristan Grand Prix'sinin ardından yaz tatiline girerken Vettel'in 14 puan gerisindeydi ancak daha beş hafta önce Vettel'in kaybedeceği bir şampiyonluğu kurtarmak için "dümdüz gitmek" bile muhtemelen yeterli olmayacak.

Ferrari'nin güvenilmezliği ve yeniden dirilen Lewis Hamilton'ın bir araya gelmesi, Vettel'i beşinci dünya şampiyonluğunu kazanma konusunda favori olmaktan çıkardı.

F1'in yaz tatilinden döndüğünden beri Hamilton 118 puan toplarken (dört galibiyet ve bir ikincilik) Vettel 45 puan toplayabildi.

Eğer Hamilton 22 Ekim'deki ABD Grand Prix'sini kazanır ve Vettel yarışı beşincilikten daha aşağıda bitirirse şampiyonluk sona erecek ve Ferrari için bekleyiş devam edecek.

Şampiyonluk yarışı ve Ferrari'nin tekleyen mücadelesi sorulduğunda Hamilton, "İnanılmaz bir şey... Bulunduğumuz yerdeyiz," dedi.

"Son yarışta olduğu gibi burada da Sebastian'la iyi bir yarış çıkaracağım için heyecanlıydım ama açıkçası o inanılmaz derecede talihsizdi.

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"Önümüzde hala uzun bir yol var - 100 puan çok fazla puan. Hayatta her şey olabilir, bu yüzden sadece başımı eğmeye devam edeceğim ve umarım bu şekilde performans göstermeye devam edeceğim."

Ferrari ve Vettel için asıl mesele başlarını dik tutmak olacak.

en genç F1 yarışı galibi konumundaydı. Malezya'daki zaferiyle birlikte şimdi de en genç ikinci kazanan oldu.

Lewis Hamilton, Verstappen'in ardından ikinci olurken Daniel Ricciardo üçüncü oldu. Sebastian Vettel son sıradan başladığı yarışı dördüncü sırada tamamlarken, Hamilton Vettel ile arasındaki şampiyonluk farkını 34 puana çıkardı.


15. turun ardından sürücüler şampiyonluk yarışı
Hamilton 281 puan
Vettel 247 puan
Bottas 222 puan" src="https://cdn.aussiedlerbote.de/content/images/2023/12/27/196403/jpeg/4-3/1200/75/max-verstappen-celebrates-after-a-superb-victory-at-the-malaysian-grand-prix-the-red-bull-driver-had-endured-a-miserable-run-of-luck-in-2017-with-seven-retirements-in-the-14-previous-grands-prix-but-any-disappointment-was-banished-in-malaysia-as-he-sped-to-a-second-career-f1-win-the-dutchman-who-turned-20-on-september-30-was-already-the-a-href-http-edition-cnn-com-2016-05-15-motorsport-spanish-grand-prix-max-verstappen-lewis-hamilton-nico-rosberg-index-html-youngest-ever-f1-race-winner-a-with-victory-in-malaysia-he-is-now-the-second-youngest-winner-too-br-br-lewis-hamilton-was-a-distant-second-to-verstappen-with-daniel-ricciardo-finishing-third-sebastian-vettel-crossed-the-line-in-fourth-after-starting-in-last-place-which-all-means-that-hamilton-extends-his-championship-lead-over-vettel-to-34-points-br-br-br-strong-drivers-title-race-after-round-15-strong-br-hamilton-281-points-br-vettel-247-points-br-bottas-222-point.webp" alt="Max Verstappen Malezya Grand Prix'sindeki muhteşem zaferinin ardından kutlama yapıyor. Red Bull pilotu 2017'de şanssız bir dönem geçirmiş ve önceki 14 grand prix'de yedi kez yarış dışı kalmıştı. Ancak Malezya'da kariyerinin ikinci F1 zaferine ulaşarak tüm hayal kırıklıklarını ortadan kaldırdı. Eylül'ün 30'unda 20 yaşına basan Hollandalı, şimdiden"/>

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Kaynak: edition.cnn.com

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