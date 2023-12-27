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F1: Suzuka'daki buji arızasının ardından Vettel'in şampiyonluk teklifi suya düştü

Vettel'in 2017 F1 mücadelesi hızla azalıyor

Hamilton 59 puanla şampiyonluk farkını açtı

Britanyalı ABD GP'de pilotlar şampiyonluğunu kazanabilir

Ancak motor sporlarının en gözde markasının bile sıradan otomobil kazalarından muzdarip olduğu ortaya çıktı - buji arızası.

Ferrari, Sebastian Vettel'in aracındaki sorunu Pazar günkü yarıştan dakikalar önce fark etti, ancak hatalı bujiyi gridde değiştirmek için yapılan çılgınca girişimler başarısız oldu ve Alman sürücü yarışa altı tur kala emekli oldu.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın Suzuka'da damalı bayrağı görmesiyle Vettel'in şampiyonluk şansına vurulan son darbe oldu ve bitime dört yarış kala şampiyonluk liderliğini neredeyse tartışılmaz 59 puana çıkardı.

Vettel'in DNF'i, takım arkadaşı Kimi Raikkonen'in bir önceki hafta sonu Malezya Grand Prix'sinde DNS yapmasının hemen ardından geldi. Ferrari teknisyenleri iki haftadır sürücülerinin aracını tamir etmek için uğraşıyor.

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Singapur'da iki Ferrari'nin dramatik bir şekilde birbirine çarptığı ve Marina Bay Street Circuit'te ışıklar altında yarış dışı kaldığı felaketleri de unutmayalım.

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Takım Suzuka'daki sorunlar konusunda ağzını sıkı tutmaya devam ediyor. Takım müdürü Maurizio Arrivabene Japonya'daki yarışın ardından medyaya konuşmayı reddetti ve Ferrari'nin resmi web sitesinde yayınlanan yorumlarda herhangi bir ayrıntıya girmedi.

Bu arada Vettel'in kamuoyuna yaptığı açıklamalar, son başarısızlığının ardından takımı "koruma" arzusuna odaklandı.

Vettel gazetecilere verdiği demeçte "Eleştirel olmanız normal, özellikle de işler ters gittiğinde, bu işimizin bir parçası" dedi.

"(Ekibi) korumam gerektiğini hissediyorum - şimdiye kadar inanılmaz bir iş çıkardık. Son iki yarışta yaşadığımız güvenilirlik sorunları elbette üzücü ama bilirsiniz, bazen böyle olur. Elbette canımız yanıyor ve hepimiz hayal kırıklığına uğradık," diye ekledi.

"Ama şimdi geri dönüp biraz dinlenmemiz ve son dört yarışa dümdüz gidip neler olacağını görmemiz gerekiyor."

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Ferrari en son 2007 yılında sürücüler şampiyonluğunu kazandı - Kimi Raikkonen Hamilton'ı tek puanla geçti - ve on yıl sonra 2017 sezonunun ilk işaretleri İtalyan takımı için çok umut vericiydi.

Hamilton, Macaristan Grand Prix'sinin ardından yaz tatiline girerken Vettel'in 14 puan gerisindeydi ancak daha beş hafta önce Vettel'in kaybedeceği bir şampiyonluğu kurtarmak için "dümdüz gitmek" bile muhtemelen yeterli olmayacak.

Ferrari'nin güvenilmezliği ve yeniden dirilen Lewis Hamilton'ın bir araya gelmesi, Vettel'i beşinci dünya şampiyonluğunu kazanma konusunda favori olmaktan çıkardı.

F1'in yaz tatilinden döndüğünden beri Hamilton 118 puan toplarken (dört galibiyet ve bir ikincilik) Vettel 45 puan toplayabildi.

Eğer Hamilton 22 Ekim'deki ABD Grand Prix'sini kazanır ve Vettel yarışı beşincilikten daha aşağıda bitirirse şampiyonluk sona erecek ve Ferrari için bekleyiş devam edecek.

Şampiyonluk yarışı ve Ferrari'nin tekleyen mücadelesi sorulduğunda Hamilton, "İnanılmaz bir şey... Bulunduğumuz yerdeyiz," dedi.

"Son yarışta olduğu gibi burada da Sebastian'la iyi bir yarış çıkaracağım için heyecanlıydım ama açıkçası o inanılmaz derecede talihsizdi.

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"Önümüzde hala uzun bir yol var - 100 puan çok fazla puan. Hayatta her şey olabilir, bu yüzden sadece başımı eğmeye devam edeceğim ve umarım bu şekilde performans göstermeye devam edeceğim."

Ferrari ve Vettel için asıl mesele başlarını dik tutmak olacak.

en genç F1 yarışı galibi konumundaydı. Malezya'daki zaferiyle birlikte şimdi de en genç ikinci kazanan oldu.



Lewis Hamilton, Verstappen'in ardından ikinci olurken Daniel Ricciardo üçüncü oldu. Sebastian Vettel son sıradan başladığı yarışı dördüncü sırada tamamlarken, Hamilton Vettel ile arasındaki şampiyonluk farkını 34 puana çıkardı.





15. turun ardından sürücüler şampiyonluk yarışı

Hamilton 281 puan

Vettel 247 puan

Bottas 222 puan" src="https://cdn.aussiedlerbote.de/content/images/2023/12/27/196403/jpeg/4-3/1200/75/max-verstappen-celebrates-after-a-superb-victory-at-the-malaysian-grand-prix-the-red-bull-driver-had-endured-a-miserable-run-of-luck-in-2017-with-seven-retirements-in-the-14-previous-grands-prix-but-any-disappointment-was-banished-in-malaysia-as-he-sped-to-a-second-career-f1-win-the-dutchman-who-turned-20-on-september-30-was-already-the-a-href-http-edition-cnn-com-2016-05-15-motorsport-spanish-grand-prix-max-verstappen-lewis-hamilton-nico-rosberg-index-html-youngest-ever-f1-race-winner-a-with-victory-in-malaysia-he-is-now-the-second-youngest-winner-too-br-br-lewis-hamilton-was-a-distant-second-to-verstappen-with-daniel-ricciardo-finishing-third-sebastian-vettel-crossed-the-line-in-fourth-after-starting-in-last-place-which-all-means-that-hamilton-extends-his-championship-lead-over-vettel-to-34-points-br-br-br-strong-drivers-title-race-after-round-15-strong-br-hamilton-281-points-br-vettel-247-points-br-bottas-222-point.webp" alt="Max Verstappen Malezya Grand Prix'sindeki muhteşem zaferinin ardından kutlama yapıyor. Red Bull pilotu 2017'de şanssız bir dönem geçirmiş ve önceki 14 grand prix'de yedi kez yarış dışı kalmıştı. Ancak Malezya'da kariyerinin ikinci F1 zaferine ulaşarak tüm hayal kırıklıklarını ortadan kaldırdı. Eylül'ün 30'unda 20 yaşına basan Hollandalı, şimdiden"/>

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Kaynak: edition.cnn.com