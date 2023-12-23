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F1 patronu Chase Carey Kopenhag GP planından 'heyecan duyuyor'

Kopenhag GP planı F1 patronunun desteğini aldı

Danimarka hiçbir zaman bir F1 yarışına ev sahipliği yapmadı

Formula 1'in patronu Chase Carey'den Kopenhag Grand Prix'sini düzenleme teklifleri için coşkulu bir onay alan Danimarkalı bir konsorsiyum da bunu umuyor.

Çarşamba günü Danimarka'nın başkentine bir ziyaret gerçekleştiren Carey, bu ihtimalin kendisini "heyecanlandırdığını" söyledi.

"Danimarka'da potansiyel bir yarışı keşfetme fırsatı bizi heyecanlandırıyor... Kopenhag'ın gerçekten harika bir platform sağlayabileceğini düşündüğümüz bir yer olduğunu düşünüyorum" dedi.

Carey, "İskandinavya sporumuzun büyük bir parçası olmuştur ve yerel sürücülere sahip olmak her zaman bir artıdır" diye ekledi.

Haas F1 takımında yarışan Kevin Magnussen şu anda F1'deki tek Danimarkalı sürücü olsa da İskandinavya ve daha geniş bölge bazı F1 harikaları yetiştirdi.

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İsveçli Ronnie Peterson 1970'lerde 10 Grand Prix kazanırken komşu Finlandiya da Keke Rosberg, Mika Hakkinen ve şu anki Ferrari pilotu Kimi Raikkonen olmak üzere üç dünya şampiyonu çıkardı.

Girişimin arkasındaki konsorsiyum Danimarkalı politikacı Helge Sander ve online ticaret platformu sağlayıcısı Saxo Bank'ın kurucu ortağı ve eski CEO'su Lars Seier Christensen tarafından yönetiliyor.

Christensen, Carey'nin ziyareti öncesinde düzenlenen basın brifinginde "(F1 patronları) bunu sadece Kopenhag olarak değil, kendileri için potansiyel bir pazar olan tüm İskandinavya olarak görüyorlar" dedi.

Danimarka hiçbir zaman bir F1 yarışına ev sahipliği yapmadı ve İskandinavya, Anderstorp pistinin altıncı ve son İsveç Grand Prix'sine ev sahipliği yaptığı 1978 yılından bu yana takvimde yer almadı.

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Carey ve F1'in sahipleri Liberty Media, uzun süredir F1'in patronu olan Bernie Ecclestone'u devraldığından bu yana sporun erişim alanını genişletmek istiyor ve 2017 sezonunun sonunda yeni bir logonun tanıtılmasını da içeren yeni bir pazarlama stratejisi uyguluyor.

Önümüzdeki sezon 25 Mart'ta Melbourne'de başlayacak ve Almanya'ya ve 2008'den bu yana ilk grand prix'sine ev sahipliği yapacak olan Fransa'ya geri dönecek olan yarışlarla birlikte 21 grand prix ile rekor kırılacak.

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Kaynak: edition.cnn.com