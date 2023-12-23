Öne çıkan hikayeler

F1: Nico Rosberg gergin Abu Dabi GP finalinde dünya şampiyonluğunu perçinledi

Rosberg Abu Dabi'de ilk F1 dünya şampiyonluğunu kazandı

Rekor kıran sezona son GP'de karar verildi

İlk pilotlar şampiyonluğunu garantilemek ve Mercedes'ten takım arkadaşı Lewis Hamilton'ı geride bırakmak için yarışı podyumda bitirmesi gereken Rosberg, Pazar günü Yas Marina Pisti'nde gergin bir şekilde sona eren yarışta Britanyalı pilotun arkasında ikinci oldu.

Hamilton yarıştan önce Rosberg'in Abu Dhabi'ye 12 puan önde girmesini engelleme şansının "oldukça imkansız" olduğunu söylemişti ve öyle de oldu, ancak üç kez dünya şampiyonu sonuna kadar denedi.

Okuyun: Amanda Davies 2016 sezonunu değerlendiriyor

Yarışı baştan sona önde götüren Hamilton, Mercedes takımının isteğinin aksine son etaplarda temposunu düşürerek Sebastian Vettel ve Max Verstappen'in başını çektiği takip grubunun ikinci sıradaki Rosberg'i yakalamasını sağladı.

Hamilton'ın şampiyonluğu koruyabilmesi için büyük rakibinin yarışı dördüncü ya da daha düşük bir sırada bitirmesi gerekiyordu ancak Rosberg sağlam durdu ve yarışın son üç turunda ilerleyen Vettel'i savuştururken Red Bull pilotu Max Verstappen de dördüncü sırada kaldı.

Okuyun: 2016 F1 sıralamaları

Son iki sezondur Hamilton'ın arkasında ikinci planda kalan Rosberg için ilk dünya şampiyonluğu azminin büyük bir ödülü oldu.

İzleyin: CNN'in The Circuit programından öne çıkan beş bölüm

Alman pilot sezonun ilk dört yarışını kazanarak Hamilton'a karşı 43 puanlık bir fark açtı, ancak Britanyalı pilot mücadele ederek geri döndü ve yaz tatiline girildiğinde Hamilton aradaki farkı 19 puanlık bir farka dönüştürmüştü.

Sürücüler Eylül ayında ikinci bölüm için geri döndüğünde, Rosberg bloklardan en hızlı çıkan isim oldu ve ilk üç yarışı ve ardından Japonya Grand Prix'sini kazanarak şampiyonluğa yaklaştı, ancak Hamilton sezonun son dört yarışını kazanarak cesur bir geç hücum gerçekleştirdi.

2016 F1 sezonunun hikayesi

Podyumda Rosberg için kutlamalar vardı ama aynı zamanda 1982'de tek dünya şampiyonluğunu kazanan babası Keke Rosberg'e öykünürken hissedilir bir rahatlama da vardı.

Rosberg, eşi Vivian ve bir yaşındaki kızı Alaia'ya destekleri için teşekkür etmeden önce "O son birkaç tur hiç de keyifli değildi" dedi.

"Babamla aynı başarıyı elde ettiğim için çok ama çok gururluyum - onu görmek heyecan verici olacak" diye ekledi.

F1'de baba-oğul dünya şampiyonu olan sadece bir aile daha var: 1996'da Britanyalı Damon Hill, iki kez dünya şampiyonu olan babası Graham'ın (1962 ve 1968) izinden gitti.

'Olağanüstü'

Rosberg için de, çocukluklarında go-kart yarışlarına katıldıkları günlere kadar uzanan, Hamilton'a karşı yıllarca en iyi ikinci olmanın tadını çıkaracakları bir andı.

Rosberg gazetecilere verdiği demeçte, "Onunla uzun zamandır yarışıyorum ve go-kartta küçükken bile her zaman beni şampiyonluktan etmeyi başardı" dedi.

"O inanılmaz bir sürücü ve tarihin en iyilerinden biri. Onu yenmek inanılmaz derecede özel çünkü onun seviyesi çok yüksek ve bu (dünya şampiyonluğunu kazanmayı) çok daha tatmin edici kılıyor ... ve ben dünya şampiyonluğunu ondan aldım. Bu olağanüstü bir şey."

İzleyin: F1 araçları 2017'de daha hızlı

Bu arada Hamilton, Pazar günkü karar sırasında her zaman tam hızda yarışmama taktiğini savundu.

Hamilton gazetecilere "Kendime yardım etmeye çalıştım çünkü başka hiçbir yerden yardım alamıyordum" dedi.

"Neyse ki, Nico'ya ya da herhangi birine zarar vermedim, takıma zarar vermedim - yine de bir-ikiyi elde ettik - bu yüzden herkes mutlu olmalı ve bence adil bir şekilde yapabileceğim her şeyi yaptım."

Britanyalı pilot şampiyonluğu kazanamasa da 2016'da Rosberg'in dokuz galibiyetine karşılık 10 galibiyet elde ederek kariyerindeki toplam zafer sayısını 53'e çıkardı ve Michael Schumacher'in 91 olan toplam zafer sayısının ardından ikinci sıraya yerleşti.

Facebook sayfamızda görüşlerinizi bildirin

Button ve Massa ayrılıyor

305'inci ve muhtemelen son grand prix'sinde yarışan Jenson Button için peri masalı gibi bir son yoktu.

Açılış etaplarında sağ ön süspansiyonda meydana gelen bir arıza McLaren pilotunun yarışını 12. turda sonlandırarak 2009 dünya şampiyonunun uzun ve seçkin F1 kariyerine perdeyi indirdi.

"Sağ ön tarafta bir arıza yaşadım. Bizim için bir arıza olması çok alışılmadık bir durum. Ama gerçekten umurumda değil. Kariyerimi sonlandırmakla ilgili hislerimi değiştirmiyor. Çok memnunum," diyen Button yarıştan ayrılmasının ardından İngiliz yayın kuruluşu Channel 4'e konuştu.

Bu arada Brezilyalı Felipe Massa, 250. ve son F1 yarışında dokuzuncu olarak biraz daha iyi bir son gün geçirdi.

Monza'daki ilk galibiyetine ulaşarak Hamilton'ın şampiyona liderliğini sadece iki puana indirdi. Son şampiyon pole pozisyonunda başlamak için heyecan verici bir tur attı ancak kötü bir kalkış ona pahalıya mal oldu ve sonunda ikinci bitirdi" src="https://cdn.aussiedlerbote.de/content/images/2023/12/23/187037/jpeg/4-3/1200/75/rosberg-is-on-a-roll-once-more-as-he-storms-a-href-http-cnn-com-2016-09-04-sport-monza-grand-prix-target-blank-to-his-first-win-at-monza-a-and-cuts-hamilton-s-championship-lead-to-just-two-points-the-defending-champion-had-delivered-an-electrifying-lap-to-start-on-pole-but-a-poor-getaway-cost-him-and-he-eventually-finished-second.webp" alt="Rosberg bir kez daha fırtına gibi esiyor"/>

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com