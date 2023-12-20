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F1 MotoGP ile buluşuyor: Fernando Alonso ve Marc Marquez Japonya'da yarışıyor

F1 yıldızı ve MotoGP şampiyonu Japonya'da yarıştı

Alonso, Marquez'e karşı iki tekerlek üzerinde

Honda Racing Teşekkür Günü'nün yarış bölümü

Çifte Formula 1 dünya şampiyonu, İspanyol McLaren F1 takımının motor tedarikçisi Honda'nın motor sporları yılının perdesini kapattığı hafta sonunda Motegi Twin Ring Pisti'nde pistteydi.

Alonso, tahminen 20.000 taraftarın katıldığı Honda Racing Teşekkürler Günü'nde 23 yaşındaki vatandaşının önünde pit düzlüğünde yarışırken etkileyici bir hız dönüşü gösterdi.

Marquez 2013 yılında en genç MotoGP dünya şampiyonu olmuş ve Ekim ayında Motegi pistinde üç yarış kala üçüncü şampiyonluğunu elde etmişti.

Respol Honda sürücüsü etkinlikten sonra resmi Twitter hesabından Alonso'ya saygılarını sundu ve vatandaşından bu iyiliğe karşılık vermesini istedi.

"Pisti @alo_oficial ile paylaşmak bir zevkti! Bir dahaki sefere bana dört tekerlek üzerinde öğretirsin" diye tweet attı.

Alonso için sırada ne var?

Alonso, McLaren Honda aracının son iki sezonda ne kadar rekabetsiz olduğu göz önüne alındığında dört tekerlekten iki tekerleğe geçmeyi düşündüğü için affedilebilir.

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35 yaşındaki pilot 2015 yılında sürücüler şampiyonasını 17. sırada bitirdi ve bu sezon sadece ilk 10'a girebildi.

Renault'da 2005 ve 2006'da şampiyonluk kazandığı yıllardan ve Ferrari'de üç kez pilotlar şampiyonluğunu kıl payı kaçırdığı beş yıldan çok uzakta.

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Alonso'nun İngiliz takımıyla olan mevcut sözleşmesinin bitmesine bir yıl var ancak bazı hayranları, son dünya şampiyonu Nico Rosberg'in şok emekliliğinin ardından Mercedes'e geçmesini istiyor.

Sosyal medyada popüler #PlacesAlonsoWouldRatherBe hashtag'ini kullanan @SomersF1, F1 pilotunun 2015 Brezilya Grand Prix'sinde sıralama turlarında erken elendikten sonra dikkat çekici bir şekilde güneşlenirken çekilmiş ünlü bir fotoğrafını, Mercedes'in İngiltere'nin güneyindeki Brackley'de bulunan merkezinin bir karesine yerleştirdi.

Alonso ve Marquez her yıl düzenlenen etkinlikte yer alan Honda Racing yıldızlarından ikisiydi.

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Kasım ayında emekli olan McLaren'in geçmiş ve gelecekteki takım arkadaşları Jenson Button ve 2017'de yerine geçen Stoffel Vandoorne ile Marquez'in Respol Honda'daki ortağı Dani Pedrosa da pistteydi.

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Kaynak: edition.cnn.com