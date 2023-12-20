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F1: Fransa Grand Prix'si 10 yıl aradan sonra 2018'de geri dönüyor

Fransa Grand Prix'si 2018'de geri dönüyor

Paul Ricard Pisti en son 1990 yılında F1'e ev sahipliği yapmıştır

Fransa GP'si en son 2008 yılında Magny-Cours'da düzenlendi

F1'in Fransa'nın güneyinde Marsilya yakınlarındaki Paul Ricard pistine geri dönmesini sağlayacak beş yıllık anlaşma, Provence-Alpes-Cote d'Azur Bölge Konseyi Başkanı Christian Estrosi tarafından Pazartesi günü açıklandı.

Paris'te düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Estrosi, yarışın bölgeye geri dönüşünü "ekonomik kalkınma ve turizm" açısından önemli bir itici güç olarak selamladı ve yarışın "2018 yazında" düzenleneceğini sözlerine ekledi.

AFP'nin haberine göre Estrosi, danışman Deloitte tarafından yapılan bağımsız bir denetim sonucunda yarışa ev sahipliği yapmanın maliyetinin 30 milyon Avro (32 milyon Dolar) olarak hesaplandığını söyledi.

Son Fransa Grand Prix'si 2008 yılında Magny-Cours'da düzenlenmiş ve kısa süre önce emekli olan Felipe Massa damalı bayrağı görmüştü.

Le Castellet olarak da bilinen Paul Ricard pisti en son 1990 yılında bir F1 yarışına ev sahipliği yapmıştı.

Fransız F1 pilotu Romain Grosjean "Fransız taraftarlar için çok mutlu olduğunu" söyledi. 2016'da ABD takımı Haas F1 için yarışan 30 yaşındaki pilot, resmi Twitter hesabından da bir video mesajı yayınladı.

Fransa Grand Prix'si ilk kez 1950 yılında Reims'de düzenlenmiş, Magny Cours tercih edilen pist haline gelmeden önce Paul Ricard 1971-1990 yılları arasında 14 F1 yarışına ev sahipliği yapmıştı.

Michael Schumacher sekiz kezle en çok Fransa GP'si kazanma rekorunu elinde tutarken, dört kez dünya şampiyonu olan ve ev sahibinin favorisi Alain Prost 1981 ve 1993 yılları arasında altı kez zafere ulaştı.

Son yıllarda Paul Ricard F1 testleri için kullanılmış ve takımlar geçtiğimiz Ocak ayında sporun resmi lastik tedarikçisi Pirelli için ıslak hava lastik testleri yapmak üzere pisti ziyaret etmiştir.

Sporun kalbi olarak kabul edilen Avrupa yarışları, F1 patronlarının Asya'da düzenlenen yarışların sayısını artırmasıyla baskı altına girdi.

Avusturya Grand Prix'si 10 yıllık bir aradan sonra 2014'te takvime geri döndü ve Almanya Grand Prix'si de 2016 sezonu için eski haline getirildi, ancak 2017 için kaldırıldı.

İtalya Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Monza, Kasım ayı sonunda kısa vadeli geleceğini güvence altına aldı ve F1'in patronu Bernie Ecclestone ile diğer pistlerden daha fazla F1 yarışına (66) ev sahipliği yapmış olan tarihi pisti korumak için üç yıllık yeni bir anlaşma imzaladı.

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Kaynak: edition.cnn.com