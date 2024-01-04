Eyalet yönetimi, Iowa'da bir lisede meydana gelen silahlı saldırıya polisin müdahale ettiğini açıkladı

Birçok şehirden polis araçları lisenin önündeki olay yerinde bulunuyor.

Des Moines Register, polis tarafından kendilerine "artık aktif bir durum olmadığı" söylendiğini bildirdi.

Iowa Eyaleti Devriye Çavuşu Alex Dinkla CNN'e yaptığı açıklamada, teşkilatın olaya müdahale ettiğini ancak daha fazla bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Perry Polis Departmanının TSİ 10.00'da (TSİ 11.00) bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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Kaynak: edition.cnn.com