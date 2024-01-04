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PolitikaHaberlerBiz

Eyalet yönetimi, Iowa'da bir lisede meydana gelen silahlı saldırıya polisin müdahale ettiğini açıkladı

Dallas County Facebook sayfasındaki bir gönderiye göre, polis Perşembe günü Perry, Iowa'daki Perry Lisesi'nde bir silahlı saldırıya müdahale etti. Birçok şehirden gelen polis araçları lisenin önündeki olay yerinde bulunuyor. Des Moines Register, polis tarafından kendilerine "artık aktif bir...

 and  Anne Legman
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Eyalet yönetimi, Iowa'da bir lisede meydana gelen silahlı saldırıya polisin müdahale ettiğini açıkladı

Birçok şehirden polis araçları lisenin önündeki olay yerinde bulunuyor.

Des Moines Register, polis tarafından kendilerine "artık aktif bir durum olmadığı" söylendiğini bildirdi.

Iowa Eyaleti Devriye Çavuşu Alex Dinkla CNN'e yaptığı açıklamada, teşkilatın olaya müdahale ettiğini ancak daha fazla bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Perry Polis Departmanının TSİ 10.00'da (TSİ 11.00) bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Bu gelişmekte olan bir haberdir ve güncellenecektir.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

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