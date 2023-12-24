Eyalet milletvekili, alkollü araç kullanırken durdurduğu polis memuruna yönelik homofobik ve yabancı düşmanı sözlerinin ardından özür diledi

Williston Polis Departmanından alınan bir rapora göre, Cumhuriyetçi Temsilci Nico Rios 15 Aralık'ta tutuklandı ve alkollü araç kullanma, alkollü araç kullanmayı reddetme ve açık konteynır bulundurma suçlarından ceza aldı.

Polis raporuna göre Rios, saat 23:30 sularında aracının şeridinde kalmaması üzerine polis tarafından kenara çekildi.

Polis raporunda, memurların Yatay Bakış Nistagmus testi, Yürüme ve Dönme testi ve Tek Bacak Ayakta Durma testi yaptığı ve Rios'un soruşturma sırasında "konuşma bozukluğu ve cümle kurma sorunu" gösterdiği belirtildi.

Raporda, polis memurlarından biri testler sırasında Rios'un kendisine karşı "sözlü tacizde bulunduğunu, homofobik, ırksal tacizde bulunduğunu ve ayrımcılık yaptığını" yazdı.

Raporda, Rios'un tarama testini reddetmesinin ardından tutuklandığı belirtildi.

Temsilci Rios CNN'e yaptığı açıklamada "Sarhoş olayım ya da olmayayım, o gece kolluk kuvvetlerine karşı davranışlarım ve sözlerim kesinlikle kabul edilemezdi" dedi. "Sadece iki polis, aptal gibi davranmaya karar verdiğim bir gecede benimle karşılaştıklarında toplumu güvende tutmak için işlerini yapıyorlardı. Saygısızlığı hak edecek hiçbir şey yapmadılar. Bunu kendime, bölgeme ve herkese borçluyum ve bunun bir daha asla yaşanmamasını sağlayacağıma söz veriyorum."

Olay gecesi yayınlanan kamera görüntülerinde Rios'un tutuklanması sırasında ve hapishaneye götürülürken sarf ettiği sözler yer alıyor.

Rios, trafik çevirmesi sırasında memurlardan birine homofobik bir hakarette bulunmuş ve daha sonra polis aracının arkasından bir memurun uyruğunu gündeme getirmiştir. Eyalet temsilcisi memurun aksanını sorduğunda memur Rios'a "aslen İngiliz" olduğunu söylemiş, Rios da bunun üzerine İngiltere'nin göçmenler tarafından "ele geçirildiğini" iddia etmiştir.

"İnsanlar ülkenize gelip kadınlarınıza tecavüz ederken siz beni evime arabayla gittiğim için mi tutukluyorsunuz? Ve ben kötü adam mıyım?" Rios'un görüntülerde diğer yorumlarının yanı sıra şunları söylediği duyuluyor.

Eyalet milletvekili ayrıca polis aracının arkasında otururken Eyalet Başsavcısı Drew Wrigley'i aramakla tehdit etti. CNN yorum için Başsavcının ofisine ulaştı.

Rios yaptığı açıklamada, "Bu geceden sonra ileriye dönük olarak, Kolluk Kuvvetlerini desteklemeye olan tam ve eksiksiz bağlılığımı vurgulamak zorunda olduğumu hissediyorum" dedi. "Büyük bir hata yaptım ve gerçekten çok üzgünüm."

Polis raporuna göre Rios'un bir sonraki mahkeme tarihi 4 Ocak olarak belirlendi. Rios'un davasıyla ilgili bilgiler Kuzey Dakota Mahkemeleri çevrimiçi veri tabanında yer almıyor ve CNN hafta sonu boyunca davasının durumuyla ilgili sorumuza yanıt alamadı.

CNN Pazar günü yorum için Kuzey Dakota Cumhuriyetçi Partisi'ne ulaştı ancak bir yanıt alamadı.

CNN'den Raja Razek bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com