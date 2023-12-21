Eurostar seferleri 'beklenmedik' grev eylemi nedeniyle iptal edildi

Perşembe sabahı ET'de yayınladığı mesajda Eurostar, hizmetlerinin "şu anda Manş Tüneli'nden geçemediğini" söyledi ve yolcuları "devam eden belirsizlik" nedeniyle seyahatlerini ertelemeye çağırdı.

Şirket, yoğun Noel seyahati döneminde yolculara bir darbe indirerek 14 treni iptal ettiğini söyledi ve saat 10'dan kısa bir süre sonra X 'te "bugün için başka iptallerin de yürürlükte olduğunu" duyurdu.

Eurostar, Cuma günkü seferlerle ilgili henüz herhangi bir bilgi vermediği için yolculara güncellemeler için web sitelerini takip etmelerini tavsiye etti.

Eurotunnel'i işleten Fransız şirketi Getlink Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Eurotunnel'in Fransa'daki saha çalışanları sendikalarının temsilcileri tarafından gerçekleştirilen grev, hizmetin tamamen kesintiye uğramasına ve Fransa ve Birleşik Krallık'taki terminallerimizin kapanmasına neden oldu" dedi.

Getlink'e göre grev, sendikaların yönetim tarafından açıklanan 1.000 avroluk (1.099 dolar) yılsonu ikramiyesini reddederek "üç katına çıkarılmasını" talep etmelerinin ardından geldi.

Getlink, bir çözüm bulmak için sendikalarla "sürekli" iletişim halinde olduğunu da sözlerine ekledi.

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Kaynak: edition.cnn.com