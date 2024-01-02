Euro 2020: İngiltere, Danimarka'ya karşı kazandığı yarı final maçındaki lazer olayı nedeniyle 35.000 doların üzerinde para cezasına çarptırıldı

Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel, İngiltere kaptanı Harry Kane uzatma dakikalarında penaltıyı kullanmak için ayağa kalktığında yüzüne lazer tuttu.

Schmeichel penaltıyı kurtardı ancak Kane topun ribaundunu aldı ve attığı gol 2-1'lik galibiyette belirleyici oldu ve İngiltere'nin Pazar günü İtalya karşısında finale çıkmasını sağladı.

UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB) Cumartesi günü yaptığı açıklamada, cezanın İngiltere taraftarlarının milli marşlar sırasında neden olduğu "rahatsızlıkları" ve taraftarlarının havai fişek yakmasını da dikkate aldığını doğruladı.

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İngiltere'de maçı yayınlayan ITV, Schmeichel'in yüzüne yeşil bir lazer doğrultulduğunu gösteren görüntüleri yayınladı.

ITV sunucusu Mark Pougatch, "Her kimlerse aptallar... Bu aptalca ve o bunu hak etmiyor," dedi. "Bu tür şeyleri kimse görmek istemez."

Olayın ardından İngiltere Futbol Federasyonu'nun saha ekibi UEFA ile birlikte çalışarak lazer cihazını kimin kullandığını bulmaya çalıştı.

İngiliz Futbol Federasyonu'na göre "Danimarka Futbol Federasyonu temsilcisi UEFA Maç Müdürü'ne konuyu daha ileri götürmek istemediklerini teyit etti." Danimarka Futbol Federasyonu CNN Sport 'un yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Boris Johnson İngiltere takımını kutladı

Bu arada İngiltere Başbakanı Boris Johnson da İngiliz oyunculara ve takımın teknik direktörü Gareth Southgate'e tebriklerini iletti.

Johnson Perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte "Bence olağanüstü bir maçtı ve açıkçası bir İngiltere takımının böylesine yaratıcılıkla, yetenekle, çok yönlülükle oynadığını ve böyle devam ettiğini daha önce gördüğümü sanmıyorum" dedi.

"Tam bir tırnak yedirme maçıydı. Sizi bilmem ama o golü erken yedikten sonra eşitliği sağladık ve ardından uzatmalara kadar devam ettik.

"Her şey herhangi bir aşamada ters gidebilirdi ama olmadı ve bu sadece coşku vericiydi. Kesinlikle olağanüstüydü. Bu yüzden Gareth Southgate'i ve tüm takımı kutluyorum. Bence muhteşemlerdi ve tabii ki Pazar günü için onlara en iyi dileklerimi sunuyorum."

Perşembe gününün ilerleyen saatlerinde UEFA Hakem Komitesi Pazar günkü finali Hollandalı Björn Kuipers'in yöneteceğini açıkladı.

Avrupa futbolunun yönetim organına göre bu Kuipers'in yedinci UEFA müsabakası finali olacak.

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Kaynak: edition.cnn.com