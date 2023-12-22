Euro 2020: Belçika-İtalya mücadelesi heyecan dolu çeyrek finallerin başrolünde

Büyük alt üst oluşlar, tarihi zaferler ve bolca gol - Euro 2020 vermeye devam eden bir turnuva.

İsviçre'nin dünya şampiyonu Fransa'yı şaşkına çevirmesi ve Çek Cumhuriyeti'nin grup aşamalarında birçok kişiyi etkileyen Hollanda takımını elemesinin ardından çeyrek final sıralamasının bu şekilde olacağını çok az kişi tahmin edebilirdi.

İngiltere, Almanya'yı nihayet büyük bir turnuvanın eleme aşamalarında yenerek 55 yıllık kukuletaya son verirken, Ukrayna uzatmalarda dramatik bir galibiyet elde ederek tarihinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yerini aldı.

Euro 2020'nin çeyrek final karşılaşmaları 2 ve 3 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Belçika - İtalya

Daha tek bir top bile atılmadan Euro 2020'yi kazanmanın favorileri arasında gösterilen Belçika, bu şampiyonada şu ana kadar beklentileri fazlasıyla karşıladı.

Roberto Martínez'in takımı çok az sorunla çeyrek finale yükseldi ve bunu en önemli iki oyuncusu Eden Hazard ve Kevin De Bruyne'den yoksun olarak başardı.

Her iki oyuncunun da son 16'da şampiyon Portekiz'e karşı alınan etkileyici galibiyette sakatlanmalarının ardından Cuma günü İtalya'ya karşı oynanacak çeyrek finalde yer alabilecek kadar formda olmaları pek mümkün görünmüyor.

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Martínez'in şansına, Belçika'nın "altın jenerasyonu" bolca derinliğe sahip ve Portekiz'e karşı galibiyet golünü atan Dries Mertens, Yannick Carrasco ve Eden'in kardeşi Thorgan Hazard gibi isimlere güvenebilecek.

Pek çok kişi bu turnuvayı, şu anda dünyanın 1 numaralı takımı olarak gösterilen bu yetenekli ama yaşlanan oyuncu grubunun ülkeleri adına ilk kez gümüş madalya kazanmaları için son şans olarak ilan etti.

Buna karşılık, turnuva öncesinde çok az kişi İtalya'nın bu kadar parlayacağını bekliyordu ancak Roberto Mancini'nin takımı Euro 2020'de izlemesi en eğlenceli takımlardan biri haline geldi.

Leonardo Spinazzola ve Manuel Locatelli gibi oyuncuların sınırsız enerjisi bu takıma heyecan verici bir hücum gücü verirken, Marco Verratti'nin sakatlıktan dönmesi orta sahaya daha fazla kontrol kazandırdı.

Şu ana kadar karşılaştığı en zorlu sınav olan Avusturya karşısında uzatmalarda alınan 2-1'lik zorlu galibiyet, takımın geneli geçmiş yıllardan farklı görünse de klasik savunma DNA'sının İtalya'nın bu versiyonunda hala var olduğunu kanıtladı.

Kuşkusuz, bu takım şu anki 31 maçlık yenilmezlik serisini - 82 yıllık yenilmezlik rekorunu gölgede bırakarak - sadık savunmacılar Leonardo Bonucci ve Giorgio Chiellini gibi oyuncular olmadan başaramazdı.

Ukrayna - İngiltere

Futbol gerçekten eve dönüyor olabilir mi?

Eski rakibi Almanya'yı nihayet alt eden İngiltere'nin 1966'da Dünya Kupası'nı kaldırmasından bu yana büyük bir kupa kazanma şansı tartışmasız en yüksek.

Potansiyel bir finale giden yol, kuranın diğer tarafındaki takımlara göre çok daha kolay görünüyor, ancak geçtiğimiz haftanın şok sonuçlarının Euro 2020'deki taraftarlara öğrettiği bir şey varsa, o da zayıf bir takımla oynarken zafere kesin gözüyle bakmamaktır.

Baş antrenör Gareth Southgate maç sonrası röportajında bu duyguları yineledi ve oyuncularının Salı günkü Almanya galibiyetinin ardından soyunma odasına döndüklerinde Ukrayna'ya odaklanmaya başladıklarını belirtti.

Southgate'in mevkidaşı, Ukrayna'nın efsanevi eski forveti Andriy Shevchenko, Cumartesi günkü karşılaşmada kendi takımının şansı konusunda anlaşılır bir şekilde umutluydu.

Ne de olsa bu oyuncu grubu buraya kadar gelmeyi başararak tarih yazdı.

Shevchenko, Ukrayna'nın İsveç karşısında uzatmalarda aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından gazetecilere verdiği demeçte, "İngiltere harika bir takım - derin bir yedek kulübeleri, olağanüstü bir antrenör kadrosu var ve bu maçın ne kadar zorlu geçeceğinin tamamen farkındayız" dedi.

"Onlara karşı gol atmak inanılmaz zor ama onların gücü bizi korkutmamalı. Bu bizi motive etmeli çünkü hayatta olduğu gibi futbolda da her şey mümkün ve taraftarlarımıza daha fazla sevinç yaşatmak için tüm kalbimizle oynayacağız."

Ukrayna tarihinde sadece ikinci kez büyük bir turnuvada çeyrek finale yükseldi - 2006 Dünya Kupası'nda da son sekize kalmıştı - ancak tüm baskı İngiltere'nin Roma'da kazanıp Wembley'e dönmesi ve yarı finalde Çek Cumhuriyeti ya da Danimarka ile oynaması için olacak.

Çek Cumhuriyeti - Danimarka

Christian Eriksen'in şok edici çöküşü ve takım arkadaşlarının duygusal tepkisinin ardından Danimarka, eleme aşamalarına katılmaya hak kazanarak Euro 2020'nin iyi hissettiren hikayesini oluşturdu.

Grup aşamasındaki ilk iki maçında Finlandiya ve Belçika'ya mağlup olduktan sonra bu pek mümkün görünmüyordu ama Rusya'yı 4-1 ve Finlandiya'yı 2-0 yenerek son 16'daki yerini garantiledi.

Birçok kişi Galler maçının başa baş geçeceğini düşünüyordu ama öyle olmadı.

Danimarkalılar, Euro 2020'nin son aşamalarına gelişini ilan etmek için son derece etkileyici bir 4-0'lık galibiyet elde ederek isyan etti.

Danimarka'nın oyuncuları, Eriksen'in aynı gün öğleden sonra yere yığılmasının maçını bitirmek için geri dönmenin üzerlerindeki duygusal etkisinden bahsetti ve takımın bazı üyeleri UEFA'yı ertesi gün maç oynamalarına izin vermediği için eleştirdi.

Bu grubun olağanüstü zihinsel dayanıklılığı göz önüne alındığında, Danimarkalı taraftarlar belki de milli takımın bugüne kadarki tek büyük uluslararası kupasını kazandığı Euro '92'nin tekrarını hayal etmeye başlamış olabilirler.

Ancak onları turnuvanın şu ana kadarki en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştiren Çek Cumhuriyeti takımı bekliyor.

Çekler, grup aşamalarındaki etkileyici performanslarının ardından pek çok kişinin Euro 2020'de büyük bir başarı elde edeceğini düşündüğü Hollanda'ya karşı aldıkları 2-0'lık 16. tur galibiyetinde son derece etkileyiciydi.

Forvet oyuncusu Patrik Schick, Euro 2020'nin öne çıkan oyuncularından biri oldu ve yarışmada kalan en golcü oyuncu; Danimarka'ya karşı bir gol daha atarsa Altın Ayakkabı sıralamasında Cristiano Ronaldo ile aynı seviyeye gelecek.

Bu takımlar kesinlikle birbirleriyle oynamaktan zevk alacaklar ve her ikisi için de yarı finale yükselme şansı çok gerçekçi olacak.

İsviçre - İspanya

Bu takımlar, tanık olabileceğimiz en büyük Avrupa Şampiyonası maçlarından ikisinde yer aldılar.

Bitime dokuz dakika kala Fransa karşısında 3-1 geride olan İsviçre, bir şekilde durumu eşitledi ve Fransız futbolunun altın çocuğu Kylian Mbappé'nin belirleyici penaltıyı kaçırmasıyla son dünya şampiyonunu penaltılarla 5-4 eledi.

İsviçre, Fransa karşısında bu beraberliği elde ettiği için kesinlikle şanslı değildi; sahanın her yerinde kendilerinden daha ünlü rakipleriyle eşleşen bir soğukkanlılık ve kalite sergilediler.

Olağanüstü, imkansız gibi görünen bir geri dönüştü ve İsviçre artık haklı olarak karşısına çıkan her takımı yenebileceğine inanacak.

Sıradaki rakip İspanya, Slovakya kalecisi Martin Dúbravka'nın kendi kalesine attığı felaket gol Euro 2020'de ilk kez kapıları açana kadar grup aşamalarında biraz bocaladı.

Luis Enrique'nin takımı bu özgüveni Hırvatistan'a karşı oynadığı son 16 maçına da taşımış görünüyordu ve maçın bitimine beş dakikadan az bir süre kala 3-1 öne geçti.

Ancak Hırvatistan'ın son anlarda iki gol atarak beraberliği uzatmalara taşımasıyla İspanya'nın yumuşak karnı bir kez daha ortaya çıktı.

Şimdiye kadar gol yollarında çok zorlanan forvet Álvaro Morata, Mikel Oyarzabal galibiyeti ilan etmeden önce muhteşem bir voleyle İspanya'yı bir kez daha öne geçirdi.

Oran yapıcılar şu anda İspanya'yı İngiltere'nin ardından Euro 2020'yi kazanmak için ikinci favori olarak gösteriyor ve bir bütün olarak takımla ilgili sorular devam ederken, son iki maçta atılan 10 gol herhangi bir rakip savunmaya uykusuz geceler yaşatmak için yeterli olacaktır.

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Kaynak: edition.cnn.com