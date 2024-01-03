Etihad'ın 'Greenliner'ı havacılık için daha sürdürülebilir bir geleceğe işaret ediyor

Uçuşlar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal havayolu şirketi Etihad Havayolları tarafından sürdürülebilir hava yolculuğu çözümleri için bir test ortamı olarak yürütülen "Greenliner" adlı bir programın parçasıydı.

Ticari havacılık 2021 yılında küresel CO2 emisyonlarının %2 'sinden biraz fazlasını oluşturdu, bu da iklim değişikliğine mütevazı bir katkıda bulunabileceğini gösteriyor. Ancak bu rakam hikayenin tamamını anlatmıyor, çünkü hava yolculuğu iklimi karbon emisyonlarından daha karmaşık şekil lerde etkiliyor ve gelecekte daha fazla insan uçmak isteyeceği için etkisinin artacağı tahmin ediliyor.

Yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar, enerji ve karayolu taşımacılığı gibi sektörleri karbonsuzlaştırmak için net yollar sunarken, havacılık endüstrisi için bu daha az basittir.

Sonuç olarak, sektör 2050 yılına kadar net sıfır hedefine ulaşma yolunda değil ve bu geçişin üçte ikisinin sürdürülebilir havacılık yakıtından (SAF) gelmesine güveniyor. Atık ürünlerden elde edilen bu yakıt, emisyonları ortalama %80 oranında azaltabiliyor; ancak şu anda küresel jet yakıtı kullanımının sadece %1'ini oluşturuyor. Bir şeylerin hızla değişmesi gerekiyor.

İşte bu nedenle SAF, "Greenliner" programının temel unsurlarından biridir. Etihad'ın sürdürülebilirlik müdürü Mariam AlQubaisi, "Bu aslında bir eylem çağrısı," diyor. "Bu fikir 2019'un sonlarında sektöre bir mesaj vermek için ortaya çıktı: karbonsuzlaştırmak için mümkün olan her şeyi deneyelim." Program Boeing 787 Dreamliner'ı temel alıyor, ancak Etihad'ın Airbus A350'ye adanmış Sustainable50 adlı benzer bir girişimi var. Greenliner lansmanından bu yana SAF'ın benimsenmesini destekledi ve plastik atık ve verimsiz uçuş rotaları gibi sorunları ele aldı.

"Greenliner" takma adı genellikle AlQubaisi'nin programın "maskotu" olarak adlandırdığı belirli bir 787 uçağına atıfta bulunmak için kullanılıyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde yeşile boyanmış olan bu uçak, AlQubaisi'ye göre yeşil yıkama suçlamalarının önüne geçmenin bir yolu.

"Herhangi bir havayolu şirketinin başlatacağı herhangi bir proje her zaman yeşil yıkama şemsiyesi altında incelenecektir" diye açıklıyor. "Uçağı yeşile boyamak buna meydan okumanın ve bir amaca adanmış olduğunu söylemenin bir yoluydu. Emisyonlarımıza sahip çıkıyoruz: Evet, büyük bir emisyon kaynağı olduğumuzu ama bu konuda bir şeyler yaptığımızı söylüyoruz."

Hızlı bir çözüm

Etihad, Washington Dulles'tan Abu Dabi'ye düzenli seferlerine bir mola ekleyerek delegeleri COP27'nin gerçekleştiği Mısır'daki Şarm El Şeyh'e taşıdı. Uçuş, tamamen SAF tarafından desteklendiği için "emisyonsuz" olarak tanımlandı - ancak kafa karıştırıcı bir şekilde, uçaklar aslında geleneksel jet yakıtı kullandı.

Görünürdeki saçmalık, hem SAF altyapısı hem de yeşil girişimlerin iletişimiyle ilgili zorlukları vurgulamaktadır. Uçakta SAF yoktu çünkü mevcut düzenlemeler ticari uçuşlarda %50'den fazla SAF kullanılmasını yasaklıyor, zira tüm motorlar daha yüksek konsantrasyonlar için sertifikalandırılmamış. Ayrıca, tüm havaalanları bu yakıtı kullanacak altyapıya sahip değildir ve uçuş emisyonlarındaki azalmanın ulaşımdan kaynaklananlarla iptal edilmesini önlemek için yeşil yakıtın havaalanına nispeten yakın bir üretim tesisinden gelmesi gerekmektedir.

Bu nedenle Etihad, uçuşa güç sağlayacak kadar SAF satın aldı ve yakıtı gerekli altyapı ve tesislere sahip Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na teslim etti. Orada SAF, geleneksel yakıtla birlikte havalimanının yakıt ikmal sistemine entegre edildi ve o gün hangi uçak yakıt ikmali yapıyorsa o uçak tarafından kullanıldı. Bu sisteme "Book & Claim" adı veriliyor ve şu anda bir uçuşun %100 SAF kullandığını iddia etmesinin tek yolu bu. Emisyonlar sadece belirli bir uçuş yerine başka bir yerde dengeleniyor.

AlQubaisi bunu düzenlemeler değişene kadar "hızlı bir çözüm" olarak nitelendiriyor, ancak SAF'ın daha yaygın hale gelmesi için daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerekiyor. "SAF'ın fiyatı geleneksel jet yakıtının dört ila beş katı ve arzı sınırlı. Sadece iki kuruluşun sertifikalandırmasına izin veriliyor, bu nedenle daha fazlasını elde edene ve hükümetler üretimi teşvik etmek için müdahale edene kadar SAF sınırlı kalmaya devam edecek" diyor.

Etihad, yeni sürdürülebilirlik girişimlerini değerlendirmek için havayolu şirketinin 787 ve A350 filosunu kullanan bir dizi "EcoFlight "ta SAF'ı kapsamlı bir şekilde kullandı. Bunlar, havayolunun şimdiye kadarki en çevre dostu uçuşu olan 23 Ekim 2021 tarihli Londra Heathrow - Abu Dabi seferiyle sonuçlandı. Etihad, uçuşun %38 SAF ("Book & Claim" aracılığıyla) kullanarak emisyonlarda %72'lik bir genel azalma sağladığını ve tek kullanımlık plastiği %80 oranında azaltmak ve bagajları elektrikli traktörlerle teslim etmek gibi bir dizi başka önlemi benimsediğini söylüyor.

Bu uçuş aynı zamanda kontrail oluşumunu önlemek için navigasyon ve yapay zekâ kullanarak emisyonlarla mücadele etmenin yeni bir yolunu test eden ilk ticari uçuş oldu. Bunlar, buz kristallerinin uçak motorları tarafından yayılan egzoz gazları etrafında birleşmesiyle oluşan ve ısıyı hapseden geçici bulutlara yol açarak hava yolculuğunun ısınma etkisine önemli ölçüde katkıda bulunan buhar izleridir. Ancak uçağın rotasını veya irtifasını değiştirmek önemli ölçüde yardımcı olabilir. AlQubaisi, "Yolculuğa biraz daha zaman ekleyerek önlediğiniz ısınma %60'a kadar çıkabilir, hatta daha fazla bile olabilir" diyor. "Bunun güzel yanı, sistemi kullandıkça daha akıllı hale gelmesini sağlayan özel algoritmalarla yapılıyor olması."

Daha yeşil bir gelecek mi?

Etihad'ın "EcoFlight "ları, emisyonları azaltmayı amaçlayan bir dizi teknoloji ve tekniği denedi: optimize edilmiş tırmanış ve sürekli alçalma, son dakikada motor çalıştırma, tek motor kullanarak taksi prosedürleri ve motorun tortu birikimini azaltarak verimliliği artıran özel bir köpükle yıkanması gibi.

Bu tekniklerin birçoğu o zamandan bu yana günlük operasyonlara dahil edildi ve Etihad bu çabaları nedeniyle yıllık Airline Ratings ödüllerinde "2022 Yılının Çevreci Havayolu" seçildi. Airline Ratings'in baş editörü Geoffrey Thomas'a göre Etihad, "sürdürülebilir uçuş konusunda açık bir liderlik" göstermiştir.

AlQubaisi'ye göre daha yapılacak çok şey var: "Bu sektör uzun yıllar boyunca kirliliği serbestçe kontrol edebilmiş bir sektör ve artık karbonsuzlaştırma sorumluluğumuzu üstlenmemizin zamanı geldi."

Daha yeşil bir havacılığa ulaşmanın anahtarının herkesin bu yönde çalışması olduğunu da sözlerine ekliyor: "Umarım Greeliner programına daha fazla havayolunun katıldığını duyarsınız, çünkü bunu ilk kimin yaptığı önemli değil - önemli olan kimin daha iyi yaptığıdır.

"Birlikte daha iyisini yapabiliriz, çünkü sürdürülebilirlik bir rekabet alanı değil, bir işbirliği alanıdır."

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Kaynak: edition.cnn.com