Et ağırlıklı düşük karbonhidratlı bir diyet mi uyguluyorsunuz? Araştırmaya göre daha sonra kilo alabilirsiniz

Beş çeşit düşük karbonhidrat diyetini karşılaştıran yeni bir araştırmaya göre, düşük karbonhidrat diyetinizin kilo vermenize ve bu kiloları korumanıza yardımcı olmasını istiyorsanız, yediğiniz yiyeceklerin kalitesini göz önünde bulundurun.

Araştırmaya göre, sağlıksız, et bazlı düşük karbonhidrat diyeti uygulayanlar, daha sağlıklı ve bitki bazlı diyet uygulayanlara kıyasla zaman içinde kilo aldı.

Boston'daki Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nda beslenme ve epidemiyoloji profesörü olan çalışmanın kıdemli yazarı Dr. Qi Sun, "İnsanlar tam tahıllardan elde edilen karbonhidratları, sağlıklı tropikal olmayan bitkisel yağları ve bitkisel proteinleri vurgulayan diyetler tükettiklerinde, aşırı kilo alımını uzak tutma şansları daha yüksektir" dedi.

Çalışmada, genel olarak düşük karbonhidratlı bir diyet ile öncelikle hayvansal protein ve yağ kullanılan bir diyet; bitkisel kaynaklı protein ve yağa odaklanan ikinci bir diyet; daha az rafine karbonhidrat, daha fazla bitkisel protein ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar yemeye odaklanan sağlıklı bir düşük karbonhidrat diyeti; ve son olarak, sağlıksız yağlar, daha fazla hayvansal protein ve rafine tahıl içeren bir diyet olarak tanımlanan sağlıksız bir yemek planı karşılaştırıldı.

Kanıta dayalı yaşam tarzı tıbbına adanmış uzmanlardan oluşan küresel bir koalisyon olan kâr amacı gütmeyen True Health Initiative'i kuran önleyici ve yaşam tarzı tıbbı uzmanı Dr. David Katz, "Bildiğim kadarıyla, farklı düşük karbonhidrat çeşitlerinin kalıcı kilo kaybı üzerindeki etkilerini incelemek yeni bir şey" dedi. Kendisi araştırmada yer almamıştır.

Tüm diyetler karbonhidratları günlük kalori alımının yaklaşık %38 ila %40'ına düşürmüştür. Bununla birlikte, hayvansal protein ve yağla dolu sağlıksız bir karbonhidrat diyeti uygulayan kişiler, daha fazla meyve, tam tahıl ve nişastalı olmayan sebze alımına ve daha az süt ürünleri, kırmızı ve işlenmiş et, şekerle tatlandırılmış içecekler, tatlılar ve tatlı alımına odaklanan kişilere kıyasla uzun vadede kilo aldı.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nda beslenme bölümünde araştırma görevlisi olan ilk yazar Binkai Liu, " Sağlıksız düşük karbonhidratlı diyetleri birincil strateji olarak benimseyenler, 4 yıl içinde ortalama olarak yaklaşık 2,3 kg veya 5,1 lbs kazandı" dedi.

" Sağlıklı düşük karbonhidratlı diyetleri birincil strateji olarak benimseyenler, ortalama olarak kabaca 2,2 kg veya 4,9 lbs kaybetti ve ikisi arasındaki ortalama net fark 10 lbs oldu" dedi.

Büyük, yüksek kaliteli çalışmalar

Çarşamba günü JAMA Network Open dergisinde yayınlanan çalışmada, üç köklü uzunlamasına çalışmaya katılan 67.000'den fazla kişiye ait veriler incelenmiştir: 1986-2010 yılları arasında yürütülen Hemşirelerin Sağlık Çalışması, 1991-2015 yılları arasında yürütülen Hemşirelerin Sağlık Çalışması II ve 1986-2018 yılları arasında yürütülen Sağlık Profesyonelleri Takip Çalışması.

Katz, "Bunlar elbette gözlemsel çalışmalar ve neden-sonuç ilişkisi kurmak için tasarlanmadılar; daha ziyade ilişkileri ortaya koyuyorlar" dedi. "Bununla birlikte, gözlemlenen ilişkiler güçlü, doza duyarlı, açıklanması zor ve makul mekanizmalara bağlı olduğunda - neden-sonuç bazen çıkarılabilir."

Üç çalışmadaki tüm katılımcılar sağlıklıydı, 65 yaşın altındaydı ve önceden var olan kronik rahatsızlıkları yoktu. Kilo kaybı ya da alımı dört yıllık aralıklarla bildirilmiştir.

Çalışmada, "sağlıklı bitki bazlı gıdalardan elde edilen yüksek kaliteli makro besinleri" vurgulayan düşük karbonhidratlı diyetlerin daha az kilo alımı ile ilişkili olduğu, "hayvansal kaynaklı proteinleri ve yağları veya rafine karbonhidratları vurgulayan düşük karbonhidratlı diyetlerin ise daha fazla kilo alımı ile ilişkili olduğu" belirtilmiştir. Çalışma, bu ilişkilerin daha genç, daha ağır ve daha az aktif olan kişiler arasında daha belirgin olduğunu ortaya koymuştur.

Katz bir e-postasında, "Sonuç olarak, 4 yıllık bir süre zarfında, genel olarak 'düşük karbonhidratlı' bir diyet benimsemenin kilo vermeye çalışanlar arasında kalıcı kilo kaybıyla ilişkili OLMADIĞI, bitki bazlı ve/veya yüksek kaliteli düşük karbonhidratlı bir diyet benimsemenin ise sürekli kilo kaybıyla ilişkili OLDUĞU ortaya çıktı" dedi.

Aynı zamanda Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu Beslenme Biyobelirteç Laboratuvarı Direktörü olan Sun, çalışma düşük karbonhidratlı beslenmeye odaklanmış olsa da, gıda kalitesinin her türlü diyette kilit öneme sahip olduğunu söyledi.

Sun, "Taze meyveler ve nişastalı olmayan sebzeler, tam tahıllar, fındık, baklagiller, zeytinyağı ve diğer bitkisel yağlar, kahve, çay veya sadece su, içiliyorsa mütevazı kırmızı şarap, düşük sodyum ve diğer sağlıklı bileşenleri vurgulayan bir diyet seçmek her zaman akıllıca olacaktır" dedi.

Kırmızı ve işlenmiş etin kanser, kalp hastalığı, diyabet ve daha fazlasıyla bağlantılı olduğunu belirten uzmanlar, buna dayalı her türlü diyetin "sağlıksız" kategorisine girdiğini söylüyor" src="https://cdn.aussiedlerbote.de/content/images/2023/12/27/198550/jpeg/4-3/1200/75/a-href-https-www-cnn-com-2021-07-21-health-red-and-processed-meat-heart-disease-wellness-index-html-red-and-processed-meat-a-has-been-linked-to-cancer-heart-disease-a-href-https-www-cnn-com-2023-04-17-health-rise-type-2-diabetes-global-wellness-index-html-diabetes-a-and-more-putting-any-diet-based-on-it-into-the-unhealthy-category-experts-say.webp" alt="kanser ve kalp hastalıklarıyla ilişkilendirilmiştir,"/>

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Kaynak: edition.cnn.com