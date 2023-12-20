Esteban Ocon ilk F1 zaferini elde etti ve Hamilton olaylı Macaristan Grand Prix'sinde şampiyona liderliğini geri aldı

Ancak, Ocon'un ilk zaferi herhangi bir drama olmadan gelmedi.

Pazar günü yarışa olaylı bir başlangıç yapıldı ve ilk turda beş araç yarış dışı kaldı.

Islak ve kaygan koşullarda yarışan Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas, McLaren'den Lando Norris'i geçmeye çalışırken doğru fren yapamadı ve aracının arkasına çarparak pistte kaymasına ve Verstappen ile çarpışmasına neden olurken, Bottas'ın kendisi de Verstappen'in Red Bull takım arkadaşı Sergio Pérez'e çarptı.

Verstappen ciddi hasar görmüş aracına rağmen yarışa devam etti ve üçüncü sıradan düşerek yarışı 10. sırada bitirdi.

Ancak pistteki tek felaket bu değildi. Daha geride, Aston Martin sürücüsü Lance Stroll, Ferrari'den Charles Leclerc ile çarpıştı ve ardından McLaren'den Daniel Ricciardo ile çarpıştı.

Sonunda, enkaz birikmesi nedeniyle yarış kırmızı bayrak gördü ve Bottas, Pérez, Stroll ve Leclerc ilk turda elendi. McLaren, yarışın askıya alınması sırasında Norris'i emekli etti ve bu kararını aracında meydana gelen hasara bağladı.

Yarış yeniden başladığında, aracı başlangıç gridindeki tek araç olan Hamilton dışında kalan tüm sürücüler pite girdi.

Kalan 15 araçla birlikte damalı bayrak için mücadele devam etti. Yarışa pole pozisyonuyla başlayan ve Macaristan GP'sini sekiz kez kazanan Hamilton, sıralamanın en gerisinden podyuma çıkmak için mücadele etti.

İngiliz pilotun gösterdiği ekstra çaba belki de normalden daha fazla yorulmasına neden oldu çünkü yarıştan sonra "yorgunluk ve hafif baş dönmesi" nedeniyle takım doktoruna görünmek zorunda kaldı.

Mercedes Takımı yarıştan sonra "@LewisHamilton şu anda yorgunluk ve hafif baş dönmesi nedeniyle takım doktoruyla görüşüyor" şeklinde bir tweet attı.

Ön sıralarda yer alan Ocon, dört kez dünya şampiyonu olan Sebastian Vettel'e karşı liderliğini koruyarak tüm zamanların en heyecan verici Macaristan Grands Prix'lerinden birini kazandı.

"Ne an ama. Çok iyi hissettiriyor. Renault grubu Formula 1'e geri döndüğünden beri ilk zaferim" dedi.

Ocon ayrıca yarışın büyük bölümünde Hamilton'ı arkasında tutmayı başaran ve Ocon'a birincilik için mücadele etme şansı veren takım arkadaşı Fernando Alonso'yu da takdir etti. "Ne diyebilirim ki? Bu harika, bu yüzden Fernando'yu da tebrik ediyorum çünkü bence bu galibiyet aynı zamanda verdiği mücadele, takım çalışması ve tüm bunlar sayesinde geldi. Bence harika bir gün oldu," diye ekledi Ocon.

Kaza nedeniyle yaklaşan Belçika Grand Prix'si için beş sıra düşme ve lisansına iki ceza puanı verilen Bottas, hatasının "bir karmaşaya" neden olduğunu kabul etti.

Bottas "Kötü bir başlangıç yaptım" dedi. "Çizgiden çıkarken tekerleğim patladı ve yer kaybettim, ardından ilk virajda fren yaparken Lando'nun vites kutusunun tam içindeydim ve tekerlekleri kilitledim."

"Muhtemelen o kadar yakın olduğum için fren noktasını doğru hesaplayamadım, iki tekerleği kilitledim, ona çarptım ve ortalık karıştı," diye ekledi.

"Söylenecek fazla bir şey yok, değil mi?" Norris daha sonra şunları söyledi.

"Benim hatam değil, dürüst olmak gerekirse, o [Bottas] yanıma geldi ve özür diledi - ama özürler güzeldir, ancak sonucu veya herhangi bir şeyi değiştirmez, yani yarışın 1. turu, kimsenin aptalca bir şey yapmasına gerek yok ama bugün yaptıkları buydu. Bu da yarışı mahvetti" diye ekledi.

Yarıştan çekilmesine rağmen Norris pilotlar sıralamasında üçüncü sıradaki yerini korurken, Hamilton ve Verstappen liderlik tablosunun zirvesinde yer değiştiriyor.

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Kaynak: edition.cnn.com