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Esteban Ocon, F1 sezonu Spa'da yeniden başlarken podyumu hedefliyor

Esteban Ocon 2017'de büyük bir etki yarattı

Fransız 10/11 yarışta puan aldı

Force India pilotu şimdi ilk podyumunu hedefliyor

Formula 1'deki ilk sezonunda bir dizi ilk 10 derecesi elde eden Fransız pilot, sporun gelecekteki yıldızlarından biri olarak hızla ün kazanıyor.

Bu hafta sonu, takımlar ve sürücüler Belçika Grand Prix'si için geri dönerken, Ocon F1'in yaz tatilinden önce bıraktığı yerden devam etmeye çalışacak.

Sadece Sebastian Vettel Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas bu dönem Ocon'dan daha fazla puan aldı - bu istatistik bazı gözlemcileri şaşırtabilir ama 20 yaşındaki pilotun kendine güveni tam.

CNN'in The Circuit programına konuşan Ocon, "Sezonun ilk yarısının güçlü geçmesini bekliyordum... Hedefim her yarışta puan toplamaktı" dedi.

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"Hâlâ podyuma çıkamadım ve sezon bitmeden bunu başarmak istiyorum."

Kalan dokuz yarıştan birini ilk üçte bitirmek kulağa biraz hayalci gelebilir ama 2016'nın ikinci yarısında F1'de yarışan - geçen yıl Ağustos ayında Manor Racing'de Rio Haryanto'nun yerine geçti - Ocon, genç çabalarına bir miktar deneyim katabilir.

"Bir önceki yılın deneyimine sahip olduğunuz bir piste girdiğinizde bu sadece yardımcı olur - bu normaldir, ritme daha hızlı girersiniz ... ve daha kolay hissedersiniz" dedi.

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Takım arkadaşları çatışıyor

Force India takım müdür yardımcısı Bob Fernley Sky F1'e yaptığı açıklamada Ocon'un Max Verstappen ile aynı potansiyele sahip olduğunu ancak genç Fransız'ın 2017'de her şeyi kendi istediği gibi yapamadığını söyledi.

Ocon sürücüler şampiyonasında 45 puan toplamış olsa da takım arkadaşı Sergio Perez'in dokuz puan gerisinde. İkili Haziran ayındaki Azerbaycan Grand Prix'sinde de pistte çarpışmış ve Ocon'un Meksikalı pilotu bariyerlere sıkıştırmasıyla Perez'in yarışı erken sona ermişti.

Genç Fransız, kazanın ardından ikili arasında devam eden bir husumet olmadığında ısrar ediyor.

"Bu bir yarış kazasıydı. Bunu takımla tartıştık. Ben de 'Checo' ile görüştüm ve bunun olabileceğini biliyorsunuz," dedi Ocon. "Elbette hoş değil... büyük (puan) kaybettik ama biliyorsunuz ki bunu atlatacağız ve şimdi geleceği düşünüyoruz.

"Takım politikası sadece yarışmaya devam etmek. Takımın büyük puanlar kazanması için hiçbir fırsatı kaçıramayız, bu yüzden evet yarışmaya devam edeceğiz ama adil bir şekilde."

Ocon'a göre bu gelecek, sezon sonunda daha deneyimli Meksikalı takım arkadaşının önünde bitirmeyi içerecek.

"Her zaman onun arkasında olmak için burada değilim" dedi. "O çok çok güçlü bir sürücü, griddeki en iyilerden biri ama ben onu geçmek istiyorum ve bu da benim hedefim."

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F1 sezonu Spa Francorchamps'ta yeniden başlarken tüm gözler Hamilton ve Vettel'in üzerinde olacak - Alman pilot Britanyalı pilotun 14 puan önünde - ancak iki Force India arasındaki mücadele de son ana kadar devam edecek gibi görünen ilgi çekici bir alt konu.

2017 Belçika Grand Prix'si 27 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek.

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Kaynak: edition.cnn.com