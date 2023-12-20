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Eşref Gani Hızlı Bilgiler

Doğum Tarihi: 1949

Doğum yeri: Logar Province, Afganistan

Doğum adı: Ashraf Ghani Ahmadzai

Baba: Shah Pesand

Anne: Kawkaba Lodin

Evlilik: Rula (Saade) Ghani

Çocukları: Tarek ve Mariam

Eğitim: Beyrut Amerikan Üniversitesi, Lübnan, 1973; Columbia Üniversitesi, yüksek lisans ve doktora, antropoloji

Din: Müslüman

Diğer Gerçekler

Gani, 2009 yılında Afganistan cumhurbaşkanlığına aday olmak için pasaportunu bırakan eski bir ABD vatandaşı.

Gani, 11 Eylül saldırıları sırasında Washington DC'de Dünya Bankası'nda çalışıyordu ve bu trajediyi Afgan siyasetine yeniden katılımı için bir sıçrama tahtası olarak kullandı ve olaydan sadece birkaç ay sonra ülkesine döndü.

Kanser teşhisi kondu ve midesinin bir bölümünü aldırmak zorunda kaldı.

Demokrat uzman James Carville'i 2009 başkanlık kampanyasını yönetmesi için işe aldı.

Eşi Lübnan asıllı bir Amerikalı.

Zaman Çizelgesi

1974-1977 - Afganistan'daki Kabil Üniversitesi'nde antropoloji ve Afgan çalışmaları profesörü.

1977 - New York'taki Columbia Üniversitesi'nde antropoloji okumak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi.

1983 - Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'de antropoloji profesörü.

1983-1991- Baltimore'daki Johns Hopkins Üniversitesi'nde antropoloji profesörü.

1991-2001 - Dünya Bankası'nda baş antropolog.

2001 - Birleşmiş Milletler Afganistan özel temsilcisi Büyükelçi Lakhdar Brahimi'nin özel danışmanı olarak Taliban sonrası Afganistan'a döndü.

2002-2004 - Hamid Karzai liderliğindeki geçiş hükümetinde Afgan maliye bakanı.

Ocak2005-2009 - Kabil Üniversitesi Rektörü.

2006 - Clare Lockhart ile birlikte Devlet Etkinliği Enstitüsü'nü kurdu.

2008 - Ghani'nin kitabı, "Başarısız Devletleri Düzeltmek: Lockhart ile birlikte yazdığı "Başarısız Devletleri Düzeltmek: Parçalanmış Bir Dünyayı Yeniden İnşa Etmek için Bir Çerçeve" adlı kitabı yayınlandı.

2009 - Afganistan cumhurbaşkanlığı için adaylığını koydu ve dördüncü oldu.

2010-1 Ekim 2013 - İktidarın Uluslararası Güvenlik Yardım Güçleri ve NATO 'dan Afgan Ulusal Güvenlik Güçlerine geçişinden sorumlu Geçiş Koordinasyon Komisyonu Başkanı.

5 Nisan 2014 - Kimsenin %50'den fazla oy alamaması üzerine Afganistan cumhurbaşkanlığı seçimleri 14 Haziran'da ikinci tura kaldı. Eski Dışişleri Bakanı Abdullah Abdullah ve Gani en çok oy alan iki isim oldu.

14 Haziran 2014 - İkinci tur seçim gerçekleşti.

12 Temmuz 2014 -ABD Dışişleri Bakanı John Kerry , Afganistan'ın tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının denetlenmesine başlanacağını ve Abdullah ve Gani'nin seçimi kimin kazandığının belirlenmesini kabul edeceklerini söyledi.

21 Eylül 2014 - Oylamada hile ve manipülasyon iddiaları nedeniyle aylarca süren çatışmaların ardından Abdullah ve Gani bir güç paylaşımı anlaşması imzaladı. Günün ilerleyen saatlerinde düzenlenen bir basın toplantısında Gani Afganistan'ın yeni cumhurbaşkanı, Abdullah ise CEO olarak ilan edildi.

29 Eylül 2014 -Gani cumhurbaşkanıolarak yemin etti ve ülkenin ilk barışçıl demokratik iktidar geçişini mühürledi.

10 Aralık 2014 - Gani, CIA' in 11 Eylül sonrası geliştirilmiş sorgulama tekniklerine ilişkin yakın zamanda yayınlanan raporda belirtilen "insanlık dışı eylemleri" kınadı. Gani, "Tüm Afgan halkı bilmelidir ki 2014'ten sonra hiçbir uluslararası güç hiçbir Afgan vatandaşını hapse atamayacak, evlerine giremeyecek ya da hapishaneleri olmayacak" dedi.

22-24 Mart 2015 - Gani, Afganistan Devlet Başkanı olarak ilk resmi ziyareti için Washington DC'ye gitti. Başkan Barack Obama ile görüştü, Kongre'ye hitap etti ve Dışişleri Bakanı Kerry ve Savunma Bakanı Ashton Carter ile görüşmek üzere Camp David'e gitti.

29 Eylül 2016 - Gani ve Hizb-i İslami fraksiyonundan ünlü savaş ağası Gülbeddin Hikmetyar bir barış anlaşmasını onayladı.

5 Ekim 2017 - Gani BBC'ye verdiği bir röportajda Afganistan Cumhurbaşkanı olmanın "dünyadaki en kötü iş" olduğunu söyledi.

28 Şubat 2018 - Kabil'de düzenlenen uluslararası bir konferansta Gani, olası bir ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak Afgan hükümetinin Taliban'ı meşru bir siyasi parti olarak tanımaya hazır olduğunu söyledi.

1 Kasım 2018 - Bloomberg News'e verdiği mülakatta ülkesindeki savaşı sona erdirme "işini bitirmek" için 2019'da yeniden aday olacağını teyit etti.

28 Temmuz 2019 - Gani yeniden seçilme kampanyasını başlattı.

17 Eylül 2019 - Bir Taliban intihar bombacısı Gani için düzenlenen bir seçim mitingi yakınında patlayıcıları infilak ettirdi. Gani olaydan yara almadan kurtulur.

18 Şubat 2020 - Gani, 28 Eylül 2019'da yapılan seçimden yaklaşık beş ay sonra, toplam oyların %50,64'ünü alarakAfganistan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi olarak resmen ilan edildi. Sonuçlar, yüz binlerce oyun yeniden sayılması ve bir denetim sürecinden geçmesi gerektiği anlamına gelen yaygın hile iddiaları nedeniyle ertelendi.

9 Mart 2020 - Gani cumhurbaşkanı olarak yemin ederken Abdullah da yakınlarda paralel bir yemin töreni düzenledi. Abdullah cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının hileli olduğunu iddia etti.

17 Mayıs 2020 - Gani ve Abdullah, Gani'nin cumhurbaşkanı olarak kalacağı ve Abdullah'ın Ulusal Uzlaşma Yüksek Konseyi başkanı olarak Taliban ile barış görüşmelerine liderlik edeceği bir güç paylaşımı anlaşması imzaladı. Abdullah ayrıca kabineye kendi ekibinden üyeler atayacak.

15 Ağustos 2021 - Taliban'ın sadece iki hafta içinde Afganistan'daki tüm büyük şehirlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından, Taliban savaşçıları Gani'nin ülkeyi terk etmesinden saatler sonra Afganistan Başkanlık Sarayı'na girdi.

18 Ağustos 2021 - Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Gani ve ailesinin BAE'de olduğunu doğruladı. Gani bir Facebook video mesajında kan dökülmesini önlemek için ülkeyi terk ettiğini belirtti.

8 Eylül 2021-Twitter'da yaptığıaçıklamada Gani, Afganistan'dan ani ayrılışıyla yaygın şiddetten kaçınmayı umduğunu söyledi ve Afgan halkından "farklı bir şekilde sona erdiremediği" için özür diledi. Gani ayrıca BAE'ye "Afgan halkına ait milyonlarca dolarla" geldiği iddialarını da yalanladı.

14 Ağustos 2022 -CNN'e verdiği demeçte, ABD'nin Taliban ile başlangıçta şarta bağlı bir anlaşma müzakere etmesine rağmen, ABD tarafından buna uyulmadığını söyledi. "Afganların sahip olduğu ve yönettiği süreç kaçırıldı." Zamana bağlı bir anlaşmaya dönüştü ve Taliban'ın kontrolüne yol açtı. Ayrıca kendisinin ve Afgan halkının suçlama ya da ihanete odaklanmadığını söylüyor.

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Kaynak: edition.cnn.com