ESPN, Aaron Rodgers'ın Jimmy Kimmel'a yaptığı çirkin saldırının ardından sessizliğini koruyor

Spor spikeri Salı günü, komplo meraklısı ve sakat New York Jets oyun kurucusu Aaron Rodgers'ın programı sırasında Jimmy Kimmel'ın Jeffrey Epstein'ın ortaklarını tanımlayan belgelerde adının geçebileceğini temelsiz bir şekilde öne sürmesine izin verdiğinde bir tepki selinin fitilini ateşledi.

Disney evreninin tartışmasız en parlak yıldızlarından biri olan Kimmel, ABC'nin kardeş kanalında ortaya atılan iddiaya karşılık vererek "pervasız sözlerin" ailesini "tehlikeye attığını" ve böyle devam ederse ikisinin "gerçekleri mahkemede daha fazla tartışacaklarını" söyledi.

McAfee ise Çarşamba günü bir özür mesajı yayınladı. New York Post'tan Andrew Marchand'a Rodgers 'a programında yer alması için yedi haneli rakamlar ödediğini itiraf eden spor programcısı, izleyicilerine programının "moral verici, mutlu ve eğlenceli bir program" olması gerektiğini ve "hiçbir zaman olumsuz bir şeyle ilişkilendirilmekten hoşlanmadığını" söyledi.

McAfee, "Bazı şeyler, özellikle de bu kadar ciddi iddialar söz konusu olduğunda, insanları çok kızdırıyor," dedi. "Bu yüzden bunun bir parçası olduğumuz için özür dileriz."

Saldırgan sözlerin sarf edilmesinden tam bir gün sonra gelen ve pek de güçlü olmayan özür çok geç geldi. McAfee'nin tanımıyla Rodgers'ın Kimmel hakkındaki sözde "s**t talk şakası" tüm dünyada yankı uyandırmış ve komedyenin hüküm giymiş pedofil Epstein'ın ortağı olduğu fikrini ortaya çıkarmıştı.

ESPN sözcüsü konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti ve Disney'in bir temsilcisi de Çarşamba günü ulaştığımda, eğlence dünyasının en önde gelen şahsiyetlerinden birinin Sihirli Krallık'ın duvarları içinden karalandığı bu alışılmadık duruma rağmen yanıt vermedi.

Bob Iger'in en iyi yeteneklerinden birinin Disney'in kendi spor ağında itibarının çamura bulanmasından heyecan duyması pek olası değil. Ama belki de Fare Evi'nin patronu, McAfee'nin maaş bordrosunda olduğu sürece bu tür olayların tekrarlanacağı düşünülürse, bu ritüele alışmalıdır.

Aslında Kimmel-McAfee-Rodgers draması, geçtiğimiz Mayıs ayında McAfee ile kanaldaki rolünü genişletmesi ve "The Pat McAfee Show "u yayın akışına getirmesi için beş yıllık 85 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayan ESPN için büyüyen bir sorunun altını çiziyor. McAfee'nin Rodgers'la yaptığı haftalık sohbetler, spor yorumculuğuyla dikkat çekmek yerine, InfoWars'tan Alex Jones'u kıskandıracak türden manşetlere yol açtı.

Kendisini "tıbbi özgürlük" için bir savaşçı olarak konumlandıran aşı karşıtı Rodgers, ESPN'deki platformunu defalarca ve utanmadan, bilim camiasının sayısız hayatı kurtardığı ve dünya ekonomisini acımasızca etkileyen bir yıllık kapanmaların ardından topluma normalliği geri getirdiği için kredilendirdiği Covid-19 aşılarını sorgulamak için kullandı. Ancak Rodgers, tıp uzmanlarının ezici çoğunluğunun neye inandığını umursamıyor gibi görünüyor. Bunun yerine, Alex Berenson ve Tucker Carlson gibilerin işgal ettiği ateş bataklığına dalmış durumda.

Rodgers, Dr. Anthony Fauci'ye saldırdı, aşı karşıtı başkan adayı Robert Kennedy Jr'ı öne çıkardı ve Travis Kelce ile ilaç şirketine reklam verdiği için "Bay Pfizer" diye alay etti. Daha geçen gün Rodgers, McAfee'nin programında Daily Mail'in "tuhaf bir aşı karşıtı atıp tutma" olarak adlandırdığı, aşı destekçilerinin sözde "kukla efendileri" olduğundan bahsettiği bir konuşma yaptı.

Rodgers bu saçmalığı ESPN'de McAfee'den aldığı cesaretle sürdürdü. McAfee karşı çıkmak yerine, sorumsuz söyleminin yol açabileceği zararı umursamadan NFL oyuncusuyla birlikte gülüp eğleniyor.

Açıkçası ESPN ve Disney de daha iyisini yapmadı. Kendisini "sporda dünya lideri" olarak tanıtan ESPN, Rodgers'ın izleyicilerine servis ettiği komplocu zırvaların tehlikeli kokteylini kınamak yerine sessiz kalmayı tercih etti, görünüşe göre gerçeklerden yana tavır alma cesaretini gösteremiyor ya da göstermek istemiyor.

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Kaynak: edition.cnn.com